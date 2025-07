Emirates amplia la sua flotta di aeromobili rimodernati, portando la Premium Economy a Milano e in altre città del suo network globale

Emirates aggiungerà altri Boeing 777 e Airbus A380 rimodernati sulle sue rotte esistenti per Shanghai e Zurigo; espanderà i collegamenti per Milano, Rio de Janeiro e Buenos Aires, e migliorerà i suoi servizi per Shanghai, Singapore e Zurigo con l’impiego dell’A380.

“L’aggiunta di nuove frequenze, insieme agli incrementi di capacità e all’introduzione dei nuovi aeromobili riconvertiti, risponde all’aumento della domanda sulla rete della compagnia aerea e permette a un numero maggiore di clienti di usufruire dell’eccellente esperienza di bordo di Emirates, in particolare grazie all’implementazione della rinomata classe di cabina Premium Economy.

L’ambizioso programma di riammodernamento della compagnia sta procedendo con un ritmo straordinario: ogni aeromobile viene sottoposto a un completo rinnovamento, dalla prua alla coda, ogni tre settimane. Dall’inizio del programma, nel novembre 2022, i team di ingegneria di Emirates hanno già riconvertito 60 aeromobili”, afferma Emirates.

“Emirates ha annunciato una serie di potenziamenti agli orari dei voli, tutti effettivi dal 26 ottobre:

– Milano vedrà un incremento delle operazioni con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero, l’EK 101/102, operato con un Boeing 777-300ER.

– I collegamenti Emirates per Rio de Janeiro e Buenos Aires, EK247/248, diventeranno giornalieri

– I servizi per Shanghai subiranno un upgrade: dopo il Boeing 777 riammodernato, dal 20 luglio il volo EK302/303 passerà all’iconico Airbus A380. Il secondo volo giornaliero per la città, l’EK 304/305, sarà invece servito da un Boeing 777 riammodernato.

– Da questo inverno, il terzo volo giornaliero tra Dubai e Singapore sarà operato con l’A380 sull’EK314/315.

Dal 1° febbraio 2026, Emirates potenzierà il suo secondo volo giornaliero per Zurigo, l’EK85/86, sostituendo l’attuale Boeing 777 riammodernato con un A380. Il 1° febbraio 2026 debutterà inoltre la Premium Economy sul volo Emirates EK87/88 grazie a un A380 recentemente riammodernato.

Nonostante il dinamico contesto operativo nella regione del Medio Oriente delle ultime settimane, l’operatività sulla rete Emirates è proseguita regolarmente e la compagnia continua ad aumentare le proprie frequenze per rispondere alla domanda durante l’estate e nel prossimo periodo invernale”, prosegue Emirates.

“I clienti potranno usufruire dei prodotti più recenti di Emirates a bordo dei Boeing 777 e degli A380 riammodernati, beneficiando di un’esperienza di viaggio migliorata in tutte le classi. Il Boeing 777 a quattro classi di Emirates offre 6 o 8 suite di First Class, 38 o 40 posti in Business Class, 24 posti in Premium Economy e 256 posti in Economy. Sull’A380 a quattro classi Emirates, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del ponte principale, con 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Ogni sedile offre ampio spazio in termini di pitch e larghezza, ideale per lavorare o rilassarsi, oltre a dotazioni personalizzate come prese di ricarica e un tavolino laterale per cocktail.

I biglietti sono prenotabili su emirates.com, tramite l’App Emirates, presso gli store Emirates Retail o tramite agenti di viaggio online e tradizionali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)