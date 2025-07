Qatar Airways e Kenya Airways firmano una partnership strategica

Qatar Airways e Kenya Airways hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU), confermando l’intenzione di avviare una partnership strategica che includerà un completo codeshare agreement e un aumento dei voli tra lo Stato dell’Africa orientale e l’hub di Qatar Airways a Doha, l’Hamad International Airport.

La firma del MoU è avvenuta oggi a Doha tra il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer e il Kenya Airways Group Managing Director and CEO, Mr. Allan Kilavuka.

“La partnership prevede che Qatar Airways introduca una terza frequenza giornaliera tra Doha e Nairobi in codeshare con Kenya Airways, con voli che saranno disponibili per le prenotazioni nei prossimi giorni. La nuova offerta sarà completata dal lancio di voli operati da Kenya Airways e commercializzati da Qatar Airways tra Mombasa e Doha durante la prossima stagione invernale. Le due compagnie aeree condivideranno inoltre i voli in codeshare su entrambe le reti per offrire collegamenti senza interruzioni e una maggiore scelta ai viaggiatori di tutto il mondo.

Inoltre, sia Qatar Airways che Kenya Airways cercheranno di sviluppare la collaborazione in altri settori, tra cui il cargo, i servizi aeroportuali e di terra, lo sviluppo del prodotto, i programmi fedeltà, gli acquisti, nonché la manutenzione, la riparazione e la revisione”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questa partnership è un’ulteriore dimostrazione del nostro legame sempre più profondo con la regione africana. L’accordo odierno, che arriva mentre celebriamo 20 anni di voli in Kenya, si unisce al nostro consolidato record di partnership in tutto il continente, più recentemente attraverso il nostro investimento in Airlink. La nostra crescente collaborazione con le nostre controparti africane garantisce che Qatar Airways continui a contribuire all’ecosistema aeronautico ed economico in rapida evoluzione del continente”.

Il Kenya Airways Group Managing Director and CEO, Allan Kilavuka, ha dichiarato: “Questa partnership si allinea perfettamente alla solida strategia di rilancio della nostra compagnia aerea, che ha visto Kenya Airways tornare in utile per la prima volta in oltre un decennio all’inizio di quest’anno. La collaborazione contribuirà inoltre ad accelerare gli sforzi di Kenya Airways per promuovere il turismo e il trasporto aereo merci, trasformandoli, insieme ad altri, in motori di crescita economica fondamentali per il Kenya e la regione dell’Africa orientale”.

“Nel corso dell’ultimo anno, Qatar Airways ha inoltre ottimizzato il suo programma nella maggior parte delle destinazioni africane per migliorare i collegamenti con destinazioni chiave, tra cui Brussels, Guangzhou, London, New York and Washington attraverso il suo hub, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

Qatar Airways riprende le operazioni in Iraq e Siria e torna al programma completo di voli in Libano e Giordania

Qatar Airways ha inoltre confermato la ripresa delle sue operazioni di volo complete verso Iraq, Libano, Giordania e Siria a seguito della revoca delle restrizioni dello spazio aereo nella regione.

“A partire dal 30 giugno 2025, Qatar Airways riprenderà le operazioni su cinque destinazioni in Iraq. Vi saranno 16 voli settimanali per Baghdad International Airport (BGW) e 10 voli settimanali per Erbil International Airport (EBL).

Dal 2 luglio, la compagnia aerea ripristinerà i suoi sette voli settimanali per Sulaymaniyah International Airport (ISU).

Dal 2 luglio, la compagnia aerea ripristinerà i suoi cinque voli settimanali per Al Najaf International Airport (NJF).

Dal 3 luglio, la compagnia aerea ripristinerà i suoi sette voli settimanali per Basra International Airport (BSR).

A partire dal 6 luglio, la compagnia aerea riprenderà il suo servizio giornaliero per Damasco. Il servizio sarà integrato da un doppio orario giornaliero a partire dal 15 luglio.

A partire dal 1° luglio, Qatar Airways riprenderà il suo orario completo per il Beirut-Rafic Hariri International Airport (BEY) e il Queen Alia International Airport (AMM) in Giordania: 21 voli settimanali per Beirut, 21 voli settimanali per Amman“, afferma Qatar Airways.

“La compagnia aerea ha aggiornato i suoi orari in conformità con le normative aeronautiche internazionali per la sicurezza delle rotte aeree. Si consiglia ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo e gli avvisi di viaggio su qatarairways.com“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)