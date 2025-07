Condor amplia il city route network nell’estate 2026

Condor informa: “Più opzioni per l’estate 2026: dopo il successo dell’introduzione di nove European city destinations quest’anno, Condor ne aggiunge altre per la prossima estate. Dal 1° maggio 2026, Barcellona (BCN) in Catalogna, Budapest (BUD) in Ungheria e la famosa città lagunare di Venezia (VCE) saranno aggiunte da Frankfurt Airport. I voli porteranno gli ospiti da Francoforte alle tre città europee al mattino, al pomeriggio e alla sera”.

“Condor si è affermata con successo sul mercato negli ultimi mesi con le nuove city destinations da Francoforte. Da allora, offriamo ai nostri ospiti un prodotto interessante sui nostri voli giornalieri con orari di volo ottimali per chi viaggia per lavoro e per le città”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Questa offerta è stata molto apprezzata, quindi è un passo logico aggiungere altre destinazioni interessanti come Barcellona, Budapest e Venezia”.

“Le tre nuove destinazioni andranno ad aggiungersi alle city connections già esistenti per Berlino, Amburgo, Monaco, Parigi (CDG), Milano (MXP), Roma (FCO), Vienna, Zurigo e Praga nell’orario estivo 2026. Nell’ambito della modernizzazione della flotta a corto raggio di Condor, su questi voli saranno impiegati in misura maggiore i nuovi ed efficienti Airbus A320neo.

Gli ospiti potranno contare su un comfort ancora maggiore a bordo grazie a vani bagagli più ampi, Wi-Fi options e interni ottimizzati per soddisfare le esigenze dei clienti. Tutti i voli decollano in una configurazione a due classi: Business Class, dove vengono serviti bevande e uno snack di alta qualità, ed Economy Class, dove gli ospiti ricevono acqua e un dolce omaggio.

I biglietti per i voli per Barcellona, Budapest e Venezia possono essere prenotati dalla fine della prossima settimana presso tutte le agenzie di viaggio o online”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)