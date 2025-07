EME Aero inaugura la seconda test cell e aumenta la sua capacità

EME Aero, una 50/50 joint venture tra Lufthansa Technik e MTU Aero Engines, aumenta la sua maintenance, repair and overhaul (MRO) capacity per i motori Pratt & Whitney GTF™ con l’apertura e l’entrata in servizio della sua seconda test cell a Jasionka, in Polonia.

EME Aero e i suoi azionisti hanno investito oltre 37 milioni di dollari USA in questa espansione. La struttura prevede di essere in grado di revisionare oltre 500 motori all’anno a partire dal 2028.

“EME Aero è un membro efficiente, affidabile ed esperto della GTF MRO family. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti eccellente nell’espansione delle capacità e nel continuare a supportare operatori e clienti a lungo termine, con la continua crescita della flotta in servizio”, afferma Michael Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines. “Come dimostrato dal forte volume di ordini recentemente registrato al Paris Air Show, c’è una forte domanda di mercato per questa nuova generazione di motori”.

In totale, ad oggi sono stati effettuati oltre 12.000 GTF engine orders and commitments con Pratt & Whitney da parte di oltre 90 clienti in tutto il mondo, di cui quasi 1.100 solo quest’anno.

“EME è già uno dei top performing GTF overhaul specialists al mondo e presto introdurrà il suo millesimo motore dall’inizio delle operazioni, poco più di cinque anni fa”, afferma Harald Gloy, Chief Operations Officer, Lufthansa Technik. “Siamo molto orgogliosi della crescita dell’azienda, della sua dedizione a fornire il miglior servizio possibile e del suo team impegnato di quasi 1.200 esperti di motori”.

“È proprio grazie alla collaborazione, alla passione e alla dedizione dei nostri team congiunti che oggi possiamo celebrare un altro traguardo significativo per la nostra azienda. Questo evento conferma che EME Aero sta costantemente rafforzando la sua posizione all’interno del GTF MRO network come uno dei disassembly, assembly and test (DAT) shops più grandi e avanzati al mondo”, sottolineano Robert Maslach, Managing Director of Business, CEO EME Aero e Anneke Troeller, Managing Director of Operations, COO of EME Aero.

L’EME Aero facility di Jasionka, Polonia, ha avviato gli engine services per il PW1100G-JM nel dicembre 2019. Nel 2022, EME Aero ha ampliato il suo engine portfolio includendo il motore PW1500G, seguito da un terzo sottotipo, il PW1900G, nel 2023. La costruzione della sua seconda test cell è iniziata nel 2023 ed è stata completata in soli 600 giorni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)