Embraer consegna quattro A-29 Super Tucano all’Aeronautica Militare del Paraguay

Embraer ha consegnato quattro A-29 Super Tucano alla Paraguayan Air Force.

“L’arrivo di questi velivoli rappresenta molto più di un’aggiunta logistica: è un passo decisivo verso la modernizzazione delle nostre capacità operative. Gli A-29 Super Tucano, dotati di tecnologia all’avanguardia, aumentano la nostra efficacia nell’esecuzione delle missioni di sorveglianza dello spazio aereo e forniscono una risposta tempestiva alle sfide emergenti. Questo impegno è un chiaro esempio della nostra visione per il futuro e del nostro impegno a modernizzare le nostre capacità. Inoltre, questa aggiunta alla nostra flotta aerea rappresenta l’acquisizione più importante nel settore della difesa degli ultimi 38 anni. Gli A-29 consegnati al Paraguay sono i più moderni al mondo nel loro genere. Va sottolineato che queste azioni non devono essere considerate una spesa, ma un investimento per garantire la sicurezza, la sovranità nazionale e lo sviluppo sostenibile”, afferma l’Air General Júlio Fullaondo, Commander of the Paraguayan Air Force.

“Siamo lieti di consegnare i primi quattro A-29 Super Tucano, su un totale di sei unità, alla Paraguayan Air Force. Il velivolo rappresenta un punto di riferimento nel mercato internazionale grazie alla sua versatilità, flessibilità operativa e agilità in vari tipi di missione, tra cui light attack and advanced training, e siamo fiduciosi che soddisferà le esigenze attuali e future della FAP”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“L’A-29 offre un’ampia gamma di missioni, come Advanced Pilot Training, CAS, Air Patrol, Air Interdiction, JTAC Training, Armed ISR, Border Surveillance, Reconnaissance and Air Escort.

Recentemente, l’A-29 Super Tucano ha raggiunto il traguardo di 600.000 ore di volo, un’ulteriore pietra miliare nella sua storia di successo. Scelto da 22 forze aeree in tutto il mondo, ha ricevuto oltre 290 ordini in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)