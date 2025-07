Lancio riuscito per l’Airbus-built Sentinel-4 a bordo del MTG weather satellite

L’European Space Agency (ESA) e i suoi partner hanno confermato il successo del lancio di Sentinel-4, costruito da Airbus, uno strumento all’avanguardia per il monitoraggio della qualità dell’aria, ospitato sul third generation Meteosat (MTG-S1) weather satellite. Il lancio si è svolto come previsto e segna un significativo progresso nelle capacità di osservazione della Terra in Europa.

“Il successo del lancio di Sentinel-4 a bordo di MTG-S1 è un’ulteriore prova dell’innovazione e della proficua collaborazione nel settore spaziale europeo”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus. “I dati forniti da Sentinel-4 costituiranno un contributo essenziale al Copernicus programme, aiutandoci a monitorare e, in definitiva, a migliorare la qualità dell’aria per i cittadini di tutta Europa”.

“Sentinel-4, sviluppato in Germania per conto dell’ESA, è uno spettrometro UV-VIS-NIR che fornirà dati ad alta risoluzione temporale senza precedenti sulla composizione dell’atmosfera terrestre. Le misurazioni chiave includeranno biossido di azoto, ozono, anidride solforosa e formaldeide, nonché aerosol. Questi dati sono fondamentali per monitorare la qualità dell’aria in tutta Europa, prevedere eventi di inquinamento atmosferico e comprendere i cambiamenti a lungo termine nell’atmosfera.

L’integrazione di Sentinel-4 con l’MTG weather satellite offre un’opportunità unica per l’osservazione simultanea dei fenomeni meteorologici e della composizione chimica atmosferica. Questa acquisizione sinergica di dati contribuirà a previsioni meteorologiche più accurate e a una migliore comprensione delle interazioni tra meteo e clima”, afferma Airbus.

“Il satellite MTG, che trasporta Sentinel-4, sarà posizionato in orbita geostazionaria a 36.000 chilometri sopra la Terra. Da questa posizione privilegiata, Sentinel-4 fornirà dati orari su Europa e Nord Africa. I dati saranno resi disponibili gratuitamente e senza vincoli tramite il Copernicus programme, al servizio di un’ampia comunità di utenti, tra cui scienziati, agenzie ambientali e responsabili politici.

Il lancio di Sentinel-4 è un passo fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del Copernicus programme, che mira a fornire dati di osservazione della Terra accurati e affidabili per comprendere e affrontare le sfide ambientali, garantire la sicurezza e mitigare l’impatto dei disastri naturali. Il secondo Sentinel-4 è in fase di integrazione e volerà a bordo di MTG-S2, il cui lancio è previsto per il 2030″, prosegue Airbus.

“Sia la sonda che lo strumento saranno gestiti da EUMETSAT, l’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. Sentinel-4 si basa sull’esperienza di precedenti strumenti ESA collaudati come SCIAMACHY e TROPOMI (a bordo di Sentinel-5P), anch’essi costruiti da Airbus“, conclude Airbus

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)