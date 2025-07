Emirates arriva a Shenzhen

Emirates ha ufficialmente lanciato il suo nuovo servizio giornaliero per Shenzhen, che segna il quarto gateway della compagnia aerea nella Cina continentale e rafforza la sua strategia di crescita nell’Asia orientale.

“Il volo inaugurale di Emirates, l’EK328, è atterrato allo Shenzhen Bao’an International Airport il 1° luglio, ricevendo un caloroso benvenuto da ospiti illustri e media partner.

I passeggeri che hanno volato sul volo inaugurale da Dubai hanno ricevuto regali e certificati speciali per celebrare l’occasione.

Emirates offre ora 42 voli settimanali verso quattro città chiave della Cina continentale: Pechino, Shanghai, Canton e Shenzhen, offrendo a passeggeri e aziende una migliore connettività e opzioni di viaggio da e per la Cina continentale.

Operato da un Boeing 777-300ER a quattro classi, il volo Emirates EK328 parte da Dubai alle 10:05, con arrivo a Shenzhen alle 22:00. Il volo di ritorno, EK329, parte da Shenzhen alle 23:55, atterrando a Dubai alle 03:40 del giorno successivo.

I voli da e per Shenzhen sono programmati in modo da consentire una connettività senza interruzioni verso le principali destinazioni in tutta Europa, tra cui Londra, Parigi, Francoforte e Amsterdam, sfruttando l’ampia rete globale di Emirates tramite il suo hub di Dubai. I passeggeri possono inoltre raggiungere facilmente le destinazioni Emirates in Kenya, Egitto, Sudafrica e Arabia Saudita”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo servizio giornaliero per Shenzhen, una delle città più dinamiche e innovative della Cina. Questo traguardo riflette l’impegno costante di Emirates nel rafforzare la nostra presenza nella Cina continentale e nel sostenere gli obiettivi commerciali e turistici del Paese. È inoltre in linea con il rafforzamento delle relazioni tra Cina ed Emirati Arabi Uniti e rappresenta una mossa strategica per collegare in modo fluido il Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area innovation corridor, un hub internazionale di innovazione e tecnologia (I&T) che mira ad attrarre risorse di innovazione globali attraverso i nostri voli. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento alla Civil Aviation Administration of China, allo Shenzhen Airport Group e ai nostri partner locali per il loro supporto nel rendere possibile questo lancio. Non vediamo l’ora di collegare un maggior numero di viaggiatori e aziende tra Shenzhen e Dubai e attraverso la nostra rete in crescita”.

“I passeggeri in volo per Shenzhen potranno godere di un’esperienza di livello superiore a bordo di uno dei Boeing 777 potenziati di Emirates, che offre 8 suite private in First Class, 40 posti completamente reclinabili in Business Class, 24 posti in Premium Economy e 260 posti spaziosi in Economy Class. Shenzhen è diventata la prima città della Cina continentale ad accogliere gli aerei Emirates rimodernati, con interni di cabina rinnovati e la pluripremiata Premium Economy. La nuova cabina di Business Class, con configurazione 1-2-1, offrirà inoltre l’accesso al corridoio a tutti i passeggeri.

Emirates serve la Cina dal 2004 e svolge un ruolo significativo nel facilitare la connettività senza interruzioni con oltre 50 paesi lungo la Belt and Road Initiative, coprendo un terzo dei 150 paesi e regioni che partecipano all’iniziativa. L’espansione delle operazioni della compagnia aerea aumenterà ulteriormente il volume di visitatori in entrata nella Greater Bay Area da GCC countries e dall’Africa.

Il Boeing 777-300ER wide body di Emirates, operativo sulla rotta Dubai-Shenzhen, offre una capacità cargo di 16 tonnellate per volo. Ciò consentirà di contribuire ulteriormente all’ampliamento della “Aerial Silk Road” integrando il settore manifatturiero avanzato di Shenzhen con la rete cargo globale di Emirates“, prosegue Emirates

“Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale della Cina in Medio Oriente, con un commercio bilaterale che raggiungerà i 95 miliardi di dollari nel 2023. L’aviazione svolge un ruolo chiave nella rapida crescita degli scambi commerciali tra i due paesi. L’espansione degli Emirati Arabi Uniti nella Cina continentale giunge in un momento opportuno, in quanto la partnership strategica globale tra Emirati Arabi Uniti e Cina si sta ulteriormente consolidando, rafforzando la cooperazione in vari settori come il commercio, la tecnologia, la logistica e gli investimenti.

I viaggiatori provenienti dal GCC, inclusi gli UAE, possono ora visitare la Cina senza visto per un massimo di 30 giorni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)