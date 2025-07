Qatar Airways atterra di nuovo a Malta

Qatar Airways riprende oggi le operazioni verso Malta con quattro voli diretti a settimana tra l’Hamad International Airport (DOH) e il Malta International Airport (MLA).

“L’ultima aggiunta alla rete della compagnia aerea in Europa conferma il suo impegno a mantenere la connettività globale.

Malta ospita La Valletta, la sua capitale dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e Medina, la sua antica capitale con oltre 4.000 anni di storia. Con 300 giorni di sole, il paese invita i viaggiatori a esplorare le sue coste assolate, la sua ricca storia e le sue esperienze culturali”, afferma Qatar Airways.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Qatar Airways rimane in prima linea nel supportare la connettività globale con la ripresa delle operazioni a Malta. Essendo l’unica compagnia aerea in Medio Oriente con voli diretti da e per Malta, offriamo esperienze di viaggio convenienti ai nostri passeggeri che desiderano godersi la natura vibrante di Malta e i suoi paesaggi. Invitiamo i viaggiatori di tutto il mondo a viaggiare in modo fluido e comodo con la migliore compagnia aerea al mondo, attraverso la sua sede e hub, il pluripremiato Hamad International Airport”.

Mr. Alan Borg, Malta International Airport CEO, ha dichiarato: “Il ritorno di Qatar Airways come nostro airline partner è un’aggiunta gradita al nostro programma, che contribuisce ai nostri sforzi per espandere la connettività. A testimonianza della resilienza del nostro settore, continuiamo a impegnarci per supportare la compagnia aerea nell’incrementare la sua crescita operativa nella regione”.

Partenze ogni mercoledì e venerdì:

Doha (DOH) per Malta (MLA) – Volo QR381: Partenza 02:05; Arrivo 06:45

Malta (MLA) per Doha (DOH) – Volo QR382: Partenza 10:15; Arrivo 16:20

Partenze ogni lunedì e sabato:

Doha (DOH) – Malta (MLA) – Volo QR383: Partenza 08:45; Arrivo 13:25

Malta (MLA) – Doha (DOH) – Volo QR384: Partenza 17:05; Arrivo 23:10

(Ufficio Stampa Qatar Airways)