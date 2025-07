Air Transat adotta il Full Digital Tech Ops Ecosystem

Lufthansa Technik ha firmato un accordo con Air Transat per ampliare l’utilizzo del Digital Tech Ops Ecosystem.

“La compagnia aerea canadese implementerà AVIATAR, la piattaforma indipendente di Lufthansa Technik per applicazioni di dati e analisi, su tutta la sua flotta di 43 Airbus A321 e A330. Avendo già adottato AMOS come sistema di gestione della manutenzione nel 2007 e flydocs per la gestione dei documenti digitali nel 2024, Air Transat diventa la prima compagnia aerea in Nord America a utilizzare l’intero Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik.

Lanciato nel 2017, AVIATAR offre una suite completa di soluzioni digitali, che spaziano dalla manutenzione predittiva all’evasione degli ordini automatizzata. Il suo design modulare consente la personalizzazione per soddisfare diverse esigenze e requisiti operativi. Combinando strumenti di gestione della flotta, data science e competenze ingegneristiche, AVIATAR svolge un ruolo centrale nel Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik e migliora l’efficienza e l’affidabilità delle operazioni tecniche. Oggi, oltre 40 clienti con più di 5.000 aeromobili si affidano alle soluzioni AVIATAR.

Air Transat sfrutterà una gamma completa di applicazioni AVIATAR, tra cui Condition Monitoring, Predictive Health Analytics, Technical Logbook, Engineering Analytics e Reliability Suite. Questi strumenti sono progettati per migliorare l’efficienza operativa, perfezionare i processi di manutenzione degli aeromobili e fornire preziose informazioni sullo stato di salute e sulle prestazioni della flotta”, afferma Lufthansa Technik.

“La piattaforma AVIATAR di Lufthansa Technik ci aiuterà a semplificare, modernizzare e ottimizzare le nostre operazioni tecniche. L’adozione di questo ecosistema rientra nei nostri continui sforzi per migliorare l’efficienza, la qualità dei dati, semplificare la comunicazione tra le nostre operazioni tecniche e far volare i nostri aeromobili più a lungo. Rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti verso la transizione delle nostre operazioni verso un paperless environment”, afferma Mario Lafrance, Vice President Technical Operations at Air Transat.

“La decisione di Air Transat di adottare tutte le applicazioni del nostro Digital Tech Ops Ecosystem riflette la crescente domanda delle nostre soluzioni digitali complete che migliorano le prestazioni tecniche operative”, ha aggiunto Georgios Ouzounidis, Vice President Sales for the Americas at Lufthansa Technik. “Questo include l’introduzione dell’AVIATAR Technical Logbook nella regione per la prima volta. Con l’adozione da parte di Air Transat, il Lufthansa Technik Digital Tech Ops Ecosystem fa il suo debutto in Nord America”.

“L’AVIATAR Technical Logbook semplifica l’acquisizione dei problemi tecnici degli aeromobili grazie a blocchi di testo precompilati e maschere di inserimento automatizzate, sostituendo l’inserimento manuale di dati cartacei e migliorando la qualità e la trasparenza dei dati. Accessibile da qualsiasi dispositivo, consente ai piloti di controllare lo stato dell’aeromobile sempre e ovunque, con processi di backup per i problemi di connettività. L’integrazione dei dati in tempo reale con l’AMOS system garantisce una manutenzione efficiente all’arrivo, riducendo i tempi e i costi di turnaround. La struttura dei dati standardizzata fornisce inoltre preziose informazioni sull’analisi dei trend per le compagnie aeree”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)