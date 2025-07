News Brevi – 03.07.2025

SCUOLA DOUHET: CERIMONIA DI GRADUATION PER GLI ALLIEVI DEL COSO URSA – Si è svolta sabato 28 giugno, presso l’Aula Bosio dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la cerimonia di graduation degli allievi del Corso Ursa, che hanno ufficialmente concluso il loro percorso di studi conseguendo il diploma di maturità classica e scientifica. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante dell’I.S.M.A., Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, hanno preso parte il corpo docente e il quadro permanente della Douhet, nonché le famiglie – visibilmente emozionate – degli allievi diplomati. Tra gli ospiti erano presenti anche il padrino del Corso Ursa, il Colonnello Gennaro Di Napoli – guida per gli allievi durante i tre anni di permanenza alla Scuola – e una rappresentante dell’Associazione Ex Allievi della Douhet, che ha voluto testimoniare la continuità del legame tra generazioni divere ma unite dallo stesso percorso formativo e dagli stessi valori. “Oggi celebriamo non solo un traguardo scolastico – ha dichiarato nel suo intervento il Comandante della Scuola Douhet, Colonnello Mauro Nazzi – ma anche un importante passaggio nella vostra crescita personale e professionale. La formazione ricevuta qui alla Douhet è solo l’inizio di un percorso che, ne sono certo, vi vedrà protagonisti al servizio del Paese, in uniforme o nella vita civile, sempre con senso del dovere, disciplina e spirito di squadra”. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALLA 56° ASSEMBLE AGENERALE UNICEB – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato, oggi 3 luglio, alla 56° Assemblea Generale Uniceb, dal titolo “Prospettive e nuove visioni per la filiera delle carni nello scenario globale”, ospitata a Roma, a Palazzo Montemartini. Il Presidente Di Palma è intervenuto nei saluti istituzionali, insieme al Presidente Uniceb Carlo Siciliani e al Segretario Generale Clara Fossato. Il Presidente Enac: “Ringrazio Uniceb per l’invito a questo panel di grande valore, al quale partecipo sempre con piacere, anche in virtù della mia trascorsa esperienza di Consigliere giuridico e Commissario del Ministero dell’Ambiente. Il trasporto aereo e la filiera agricola e zootecnica rappresentano due elementi trainanti dell’economia, chiamati a rispondere con approccio sinergico, critico ed economicamente sostenibile agli obiettivi UE di compatibilità ambientale. In questa mission condivisa, che ci vede proiettati verso i fondamentali appuntamenti di decarbonizzazione del 2030 e 2050, abbiamo individuato nei carburanti alternativi, con particolare attenzione ai SAF derivati da scarti organici, uno strumento efficace e di immediato impiego. Integrando le importanti capacità del nostro Paese e facendo sistema, in un orizzonte ampio che potrà guardare anche al coinvolgimento attivo del continente africano, consegneremo ai nostri figli un mondo migliore e rispettoso dell’ambiente”. La tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’evento e moderata da Massimiliano Ossini, conduttore Rai, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e della politica.

EMIRATES: 60 MILIONI DI CIOCCOLATINI A BORDO – Emirates informa: “In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, il 7 luglio, e dell’attuale legame di tendenza tra il cioccolato e la città di Dubai, Emirates registra un’impennata nel consumo di questa delizia da parte dei passeggeri, con 60 milioni di pezzi di cioccolato di lusso consumati a bordo dai passeggeri di tutte le classi in un anno. Ciò rappresenta un aumento di 2 milioni di cioccolatini rispetto all’anno precedente. Per addolcire la ‘fly better’ experience, Emirates serve cioccolato artigianale come parte del servizio pasti esclusivo in tutte le classi, verso 140 destinazioni in tutto il mondo. Nell’ultimo anno, i clienti di Economy Class hanno consumato 36,6 milioni di cioccolatini, mentre i clienti della nuova Premium Economy Class ne hanno gustati 1,06 milioni. In Business Class, i clienti hanno gustato 9,1 milioni di cioccolatini, mentre i clienti di First Class, che hanno accesso a cioccolatini illimitati e sono invitati a portare via alcuni dei loro gusti preferiti, hanno gustato 122.000 grandi scatole di cioccolatini gourmet, pari a circa 13,4 milioni di cioccolatini singoli”. “Emirates collabora a stretto contatto con cioccolatieri esperti di tutto il mondo e ruota il cioccolato a bordo ogni 6 mesi per deliziare i frequent flyer. Come parte della rotazione regolare per i clienti Emirates, i cioccolatini vengono selezionati tra i produttori più rinomati a livello globale, con marchi attualmente presenti a bordo tra cui Coco Jalila dagli Emirati Arabi Uniti, Valrhona dalla Francia e Canonica e Neuhaus dal Belgio. I marchi di cioccolato vengono selezionati per una molteplicità di motivi, tra cui il loro contenuto, che si tratti di cioccolato fondente, al latte o bianco, cioccolatini, praline o tartufi, con ripieni di cremosa ganache o frutta acidula, nonché il gusto e la consistenza, la riconoscibilità del marchio, le tendenze attuali e l’approvvigionamento sostenibile. In tutte le classi, i clienti Emirates possono gustare anche dessert al cioccolato e cioccolata calda dal menu. Sulle tratte più lunghe, le barrette di cioccolato vengono servite in un vassoio snack. Nella on-board lounge dell’A380 di Emirates, i passeggeri possono anche servirsi di dolci vegani e non vegani. Le Lounge Emirates offrono gelato al cioccolato Emirates artigianale, cioccolata calda Costa Coffee e una varietà di creazioni Emirates MasterChef”, conclude Emirates.

LO IATA I-ASC LIGHT ASSESSMENT AIUTA KENYA AIRWAYS A ELEVARE LA SAFETY CULTURE – IATA ha annunciato che Kenya Airways è la prima compagnia aerea ad aver utilizzato il nuovo Aviation Safety Culture Survey (I-ASC) Light di IATA. I-ASC Light è uno strumento di supporto per le compagnie aeree per migliorare le prestazioni di sicurezza rafforzando la cultura della sicurezza. Il nuovo modulo di I-ASC è un sondaggio automatizzato che valuta nove key safety culture drivers, fornisce risultati quantitativi e qualitativi dettagliati per funzione e livello organizzativo, nonché analisi di esperti per orientare i miglioramenti. La cultura della sicurezza è il fulcro della IATA Safety Leadership Charter, a cui Kenya Airways e altre 150 compagnie aeree hanno sottoscritto un impegno formale. Una cultura della sicurezza positiva porta a migliori prestazioni di sicurezza supportando la comunicazione e l’apprendimento aperti, facilitando la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e creando un coinvolgimento dei dipendenti basato sulla fiducia. “La sicurezza è la nostra priorità. È radicata in tutto ciò che facciamo e viene promossa attraverso una cultura di miglioramento continuo. È qui che I-ASC Light si rivela uno strumento prezioso. Siamo stati in grado di individuare le aree chiave di miglioramento in modo chiaro e strutturato. Durante il World Safety Day di aprile, abbiamo condiviso i risultati del sondaggio I-ASC in tutta la compagnia aerea, con ogni membro del senior management team che ha firmato la propria carta della sicurezza, impegnandosi a promuovere iniziative di sicurezza nell’ambito della IATA Safety Leadership Charter, che abbiamo firmato nel 2024”, ha dichiarato Allan Kilavuka, Group Managing Director and CEO Kenya Airways.. “L’accessibilità di I-ASC Light aiuta i team di gestione delle compagnie aeree a identificare rapidamente su cosa concentrarsi per promuovere una solida cultura della sicurezza. In qualità di pioniere globale nell’utilizzo della nuova versione di I-ASC, Kenya Airways sta promuovendo azioni concrete per rispettare il proprio impegno nei confronti della IATA Safety Leadership Charter e per costruire una cultura della sicurezza più solida in tutta la compagnia aerea”, ha dichiarato Kamil Al-Awadhi, IATA’s Regional Vice President Africa and Middle East.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ ROTTE CON PREMIUM FLAGSHIP SUITE SEATA QUESTO INVERNO – American informa: “I viaggi internazionali con American Airlines saranno ulteriormente potenziati quest’inverno con l’estensione dei premium Flagship Suite® seats a tre continenti. Voli selezionati per Londra (LHR); Buenos Aires, Argentina (EZE); Auckland, Nuova Zelanda (AKL) e Brisbane, Australia (BNE) saranno aggiornati per offrire l’esperienza Flagship Suite® sui nuovi Boeing 787-9 di American. “In American sappiamo che i nostri clienti stanno contando i giorni che mancano alla loro prossima vacanza e siamo entusiasti di estendere la nostra nuovissima offerta di posti Flagship Suite® a nuove destinazioni a lungo raggio”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Oltre a offrire ai clienti un’offerta di posti premium più ampia nei mercati chiave, stiamo anche estendendo questo prodotto ad alcune delle nostre rotte più lunghe, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di viaggio di livello superiore verso destinazioni entusiasmanti”. “I posti Flagship Suite® saranno disponibili per l’acquisto su queste rotte aggiuntive a partire dal 7 luglio su aa.com o tramite l’app mobile di American. I clienti possono verificare che la loro rotta sarà operata con i nuovi Boeing 787-9 cercando il codice “78P” su aa.com al momento dell’acquisto del volo”, conclude American.

RYANAIR CHIEDE UNA RIFORMA URGENTE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO EUROPEO – Ryanair informa: “Ryanair ha rivolto oggi (giovedì 3 luglio) un appello urgente alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, affinché intervenga immediatamente per riformare i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell’UE. La richiesta arriva dopo che la compagnia è stata costretta a cancellare 170 voli, causando disagi a oltre 30.000 passeggeri, a causa di un nuovo sciopero dei controllori di volo francesi previsto per giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Ryanair ha da tempo avviato una campagna per una riforma efficace del controllo del traffico aereo (ATC) a livello europeo”. Michael O’Leary, Group CEO Ryanair, ha detto: “Ryanair chiede a Ursula von der Leyen di intervenire con urgenza per riformare i servizi di controllo del traffico aereo dell’UE, attraverso: 1) personale al completo nei servizi ATC per la prima ondata di partenze giornaliere, e 2) la protezione dei sorvoli durante gli scioperi nazionali dell’ATC. Queste due eccellenti riforme eliminerebbero il 90% dei ritardi e delle cancellazioni legate al controllo del traffico aereo, e proteggerebbero i passeggeri dell’UE da questi disagi ripetuti e facilmente evitabili causati da un altro sciopero dei controllori di volo francesi”.

RYANAIR LANCIA IL NUOVO FUTURE FLYER ACADEMY PROGRAMME IN UK – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi il suo Flyer Academy pilot training programme in collaborazione con la scuola di volo internazionale di fama mondiale e con sede nel Regno Unito, Skyborne Airline Academy, che formerà oltre 400 aspiranti piloti che entreranno a far parte della compagnia aerea come Second Officers nei prossimi 4 anni. Da diversi anni Skyborne addestra aspiranti piloti a un livello tale da consentire loro di completare il Type Rating course per operare sui Boeing 737 o Airbus A320. Attraverso il nuovo Future Flyer Academy programme di Ryanair, questa formazione iniziale è combinata con la Type Rating qualification per accelerare la progressione nell’addestramento dei piloti”.

KLM: PROPOSTA AI SINDACATI PER IL COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT (CLA) – KLM informa: “KLM ha presentato a tutti i sindacati una proposta salariale concreta: un pagamento una tantum di 1.000 euro nel 2025 e un aumento salariale strutturale fino al 2,5% entro luglio 2026, in base alla performance finanziaria della compagnia nel 2025. L’aumento strutturale a partire da luglio 2026 è legato all’operating result (COI) di KLM. Se KLM raggiungerà un COI margin di almeno il 5,5% per l’anno fiscale 2025, tutti i dipendenti riceveranno l’intero aumento del 2,5%. Se il risultato è inferiore, l’aumento verrà ridotto di conseguenza, ma sarà comunque pari ad almeno lo 0,5%. Con questa proposta, KLM ritiene che vi siano basi sufficienti per raggiungere un accordo con tutti i sindacati. Le trattative per il CLA riprenderanno il 10 luglio”.