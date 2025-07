Embraer ha consegnato 61 aerei nel secondo trimestre

Embraer ha consegnato 61 velivoli nel secondo trimestre 2025 (2Q25) in tutte le sue unità di business. Il risultato rappresenta un aumento del 30% rispetto al secondo trimestre 2024, quando furono consegnati 47 jets, e più del doppio (103%) del volume registrato nel primo trimestre 2025.

Le consegne in Commercial Aviation hanno mantenuto lo stesso volume del secondo trimestre 2024, per un totale di 19 velivoli. Rispetto al primo trimestre 2025, le consegne sono aumentate del 171%.

In Executive Aviation, le consegne hanno raggiunto i 38 velivoli, superando del 41% il numero di un anno fa e aumentando del 65% rispetto al primo trimestre 2025. L’azienda ha inoltre consegnato 4 A-29 Super Tucano nel Defense & Security segment, portando il numero totale di velivoli nel trimestre a 61.

Le stime di Embraer per le consegne annuali sono comprese tra 77 e 85 unità in Commercial Aviation nel 2025 (punto medio del 10% in più rispetto all’anno precedente) e tra 145 e 155 jets in Executive Aviation (punto medio del 15% in più rispetto all’anno precedente).

