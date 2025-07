Air Algérie ordina 16 nuovi ATR 72-600

ATR annuncia un importante ordine da parte del suo partner di lunga data Air Algérie per 16 nuovi ATR 72-600, riaffermando un rapporto di fiducia che dura da oltre vent’anni.

Questa acquisizione strategica include anche un ATR 72-600 full-flight simulator, il primo del suo genere in Africa, che segna una pietra miliare significativa nel regional aviation training nel continente.

“Air Algérie, il più grande cliente africano di ATR, opera con aerei ATR dal 2003, con precedenti acquisizioni nel 2008 e nel 2014, e attualmente opera 12 ATR 72-500 e 3 ATR 72-600. Mentre la compagnia aerea si impegna gradualmente a ridurre le proprie emissioni di carbonio, questo nuovo ordine evidenzia la continua fiducia di Air Algérie nell’efficienza degli aeromobili e nella tecnologia collaudata di ATR.

Le consegne dei nuovi aeromobili sono previste tra il 2026 e il 2028. Dotati di motori PW127XT di ultima generazione, gli ATR 72-600 da 72 posti saranno operati da una nuova filiale regionale di Air Algérie, Domestic Airlines. L’obiettivo sarà quello di migliorare la connettività in tutto il paese, in particolare nelle regioni meridionali del Paese, aree in cui il trasporto aereo è essenziale per la crescita economica e sociale. Questo conferma ulteriormente ATR come leader nei collegamenti regionali e una risorsa preziosa per unire persone, aziende e comunità”, afferma ATR.

Hamza Benhamouda, Chief Executive Officer of Air Algérie, ha commentato: “L’ATR 72-600 è l’aereo ideale per aiutarci a collegare tutte le regioni del nostro Paese e a sostenere lo sviluppo nazionale attraverso un trasporto aereo affidabile ed efficiente. Le sue prestazioni su rotte brevi e poco trafficate lo rendono una parte essenziale della nostra strategia, mentre la sua efficienza nei consumi di carburante contribuisce al nostro obiettivo di ridurre le emissioni e di sviluppare operazioni più sostenibili. Investendo in questa nuova flotta e nel primo simulatore ATR 72-600 in Africa, stiamo anche rafforzando il nostro impegno per la connettività regionale, l’eccellenza operativa e il futuro dell’aviazione regionale in Algeria”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “Questo ordine rappresenta un forte riconoscimento delle capacità dell’ATR 72-600 e del valore che apporta nel promuovere la connettività regionale. Grazie ai suoi costi operativi eccezionalmente bassi, all’efficienza nei consumi e alla capacità di operare in modo affidabile in ambienti diversi e difficili come il clima algerino, l’ATR 72-600 è particolarmente adatto alle rotte a bassa densità e alle regioni remote. Questi vantaggi sono esattamente il motivo per cui Air Algérie continua a riporre fiducia in ATR dopo oltre 20 anni di partnership: i nostri aerei offrono costantemente le prestazioni e l’adattabilità necessarie per collegare le comunità e supportare una crescita regionale sostenibile”.

“Oltre all’aereo, l’acquisizione dell’ATR 72-600 simulator, che verrà installato presso l’attuale training centre di Air Algérie, migliorerà le capacità di addestramento dei piloti e sosterrà gli elevati standard della compagnia aerea in termini di sicurezza operativa ed eccellenza nella manutenzione.

Questo ordine, il più grande nella storia di ATR da parte di un operatore africano, sottolinea la partnership di lunga data tra il produttore e Air Algérie nel plasmare il futuro dell’aviazione nel continente. ATR è al fianco di Air Algérie nel lancio della sua nuova filiale, non solo come produttore ideale per un aereo regionale efficiente e a basse emissioni, ma anche come partner affidabile a supporto di questo importante nuovo capitolo del loro sviluppo”, conclude ATR.

