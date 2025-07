Etihad Guest aumenta il montepremi di The Extraordinary Challenge a oltre 20 milioni di miglia grazie alla elevata domanda

Etihad Guest ha annunciato 12,5 milioni di miglia aggiuntive in palio nella seconda fase di The Extraordinary Challenge, portando il montepremi totale a oltre 20 milioni di miglia Etihad Guest per oltre 200 potenziali vincitori.

“Il mese scorso, il programma fedeltà di Etihad, Etihad Guest, ha lanciato il concorso, che mette in palio cinque milioni di miglia Etihad Guest per la prima persona che visiterà 15 delle nuove destinazioni della compagnia aerea. Il secondo classificato riceverà tre milioni di miglia, mentre il terzo un milione di miglia.

A causa dell’enorme richiesta e dell’incredibile entusiasmo dei partecipanti, Etihad sta ampliando The Extraordinary Challenge, offrendo a un numero ancora maggiore di membri la possibilità di vincere e portarsi a casa una parte di oltre 20 milioni di miglia. Con l’aggiunta della nuova categoria di premi “The Extraordinary Milestones”, Etihad premia le prime 100 persone che visiteranno cinque nuove destinazioni con 25.000 miglia Etihad Guest e 100.000 miglia alle prime 100 persone che visiteranno 10 nuove città. I membri possono accumulare miglia al raggiungimento di ogni traguardo e competere per diversi premi, con il premio per il primo classificato che potenzialmente può arrivare a 5.125.000 miglia Etihad Guest“.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest at Etihad Airways, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una risposta straordinaria in tutto il mondo da quando abbiamo lanciato The Extraordinary Challenge e prevediamo di vedere oltre 50.000 iscrizioni con l’aggiunta di nuove destinazioni. Avendo visto il desiderio e la determinazione di così tante persone, abbiamo voluto premiare ulteriormente i membri Etihad Guest, dando il via alla loro ambizione con più miglia premio e la possibilità di vincere altri 200 vincitori”.

“Le miglia Etihad Guest possono essere utilizzate per voli, vacanze e una vasta gamma di articoli dell’Etihad Guest Reward Shop, trasformando le miglia in premi ed esperienze indimenticabili. Il premio di cinque milioni di miglia per il primo classificato potrà essere utilizzato per circa 40 esperienze in First Class, 70 viaggi in Business Class o oltre 500 viaggi in Economy Class, e molto altro ancora. Oltre alle miglia premio, i concorrenti accumuleranno miglia su ogni volo Etihad che effettueranno.

Le nuove destinazioni idonee includono: Addis Abeba, Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Peshawar, Phnom Penh, Praga, Sochi, Taipei, Tunisi e Varsavia.

Creando una community di appassionati sognatori che condividono la stessa mentalità, in una corsa per vincere il premio, una dashboard in tempo reale illustrerà ai membri la loro posizione in ogni categoria della gara, confrontandosi con concorrenti anonimi. I membri riceveranno anche un timbro digitale sul passaporto per ogni destinazione visitata: questa dashboard digitale può essere esportata e condivisa sui social media, consentendo ai concorrenti di mostrare i propri progressi.

La sfida durerà fino al 25 maggio 2026 ed è aperta sia ai nuovi che agli attuali membri Etihad Guest, offrendo a tutti la possibilità di vincere. I membri possono registrarsi su etihad.com/extraordinary per partecipare, monitorare i propri progressi e avere diritto all’estrazione. I membri sono incoraggiati a utilizzare l’hashtag #EYextraordinarymiles quando condividono il loro viaggio verso il traguardo sui social media”, prosegue Etihad.

“I vincitori del primo, secondo e terzo posto dell’Extraordinary Challenge saranno determinati in base all’orario di partenza previsto per il loro ultimo volo qualificante in GMT. Nel caso in cui due o più partecipanti completino la sfida e raggiungano la 15a nuova destinazione di Etihad lo stesso giorno, la classifica sarà determinata in base al partecipante che ha prenotato per primo l’ultimo volo, in caso contrario il 14° volo qualificante della sfida e così via, fino a quando non si stabilirà uno spareggio”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)