News Brevi – 04.07.2025

PRECISE RESPONSE 2025: ESERCITO ITALIANO E AERONAUTICA MILITARE SI SONO ADDESTRATI IN CANADA PER FRONTEGGIARE MINACCE CBRN – Dal 8 al 26 giugno, personale specializzato del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” dell’Esercito Italiano e del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare ha preso parte, in Canada, all’esercitazione internazionale Precise Response 2025, tra le più importanti attività addestrative dei Paesi NATO nel campo della difesa da minacce Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari (CBRN). L’esercitazione, ospitata presso la base di Suffield, in Alberta, è stata organizzata dalla forze armate canadesi insieme al Defence Research and Development Canada (DRDC), ente governativo canadese del Ministero della Difesa Nazionale, specializzato nella ricerca, sperimentazione e sviluppo di capacità operative avanzate nel contrasto a eventi non convenzionali. Nel contesto di scenari operativi ad altissimo realismo, militari italiani appartenenti alle due Forze Armate hanno operato in stretta sinergia con assetti specialistici di numerosi Paesi dell’Alleanza Atlantica. L’attività ha previsto l’impiego di agenti reali, elemento che rende questa esercitazione unica nel suo genere a livello mondiale per valore addestrativo e rigore tecnico-scientifico. I team interforze hanno affrontato una sequenza di scenari simulati incentrati su interventi CBRN complessi, mettendo in campo le rispettive competenze in materia di rilevamento, identificazione, campionamento, decontaminazione e controllo delle aree contaminate, secondo protocolli avanzati riconducibili alle procedure SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) e Decontaminazione e CCA (Contamination Control Area). Questa esperienza ha rappresentato un’importante opportunità di cooperazione interforze e multinazionale, non solo per testare l’efficacia delle dottrine operative condivise, ma anche per rafforzare la prontezza e la capacità di risposta congiunta a eventi CBRN, in ogni contesto operativo: nazionale, alleato o multinazionale. La partecipazione congiunta del 7° CBRN e del 3° Stormo, conferma il contributo strategico delle Forze Armate italiane al sistema di sicurezza collettiva della NATO e al dispositivo nazionale per la gestione delle emergenze CBRN, rafforzando, attraverso l’addestramento congiunto, l’integrazione operativa e la capacità di agire in modo coordinato ed efficace in ogni scenario di crisi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR: STATEMENT SULLO SCIOPERO IN FRANCIA – Wizz Air informa: “Wizz Air informa i propri passeggeri e il pubblico in generale che lo sciopero dei controllori del traffico aereo (ATC) in Francia, evento al di fuori del nostro controllo, sta attualmente causando disagi alle operazioni di volo in tutto il paese, inclusi i sorvoli e le rotte da e per i paesi limitrofi. Questa protesta nazionale ha provocato un forte congestionamento nello spazio aereo europeo, determinando ritardi e, in alcuni casi, cancellazioni inevitabili di voli da parte di diverse compagnie aeree europee operanti nell’area, inclusa Wizz Air. Di conseguenza, chiediamo cortesemente pazienza e comprensione durante questo periodo, poiché i disagi sono causati da un’azione sindacale che non dipende dalla nostra volontà. Nonostante queste difficoltà, Wizz Air resta pienamente impegnata nel rispetto dell’iniziativa “Customer First Compass”. La compagnia sta facendo tutto il possibile per mantenere il proprio programma operativo e per evitare cancellazioni, dando priorità all’operazione dei voli anche in caso di ritardi. I nostri team dedicati alle operazioni e al servizio clienti lavorano 24 ore su 24 per ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri. Nei casi in cui le cancellazioni siano inevitabili, Wizz Air sta offrendo supporto tempestivo ai clienti interessati, per consentire la riprenotazione su voli alternativi o il rimborso rapido. Ringraziamo i nostri passeggeri per la comprensione e la pazienza in questo periodo di disagi, che sono al di fuori del controllo della compagnia. In Wizz Air, auspichiamo sinceramente che possa avere luogo un dialogo costruttivo tra le parti interessate in Francia per ripristinare la normale operatività nello spazio aereo europeo, già sottoposto a forte pressione durante l’alta stagione senza questi ulteriori disagi. Sebbene si tratti di una questione nazionale, essa coinvolge milioni di passeggeri in tutta Europa e dovrebbe pertanto essere oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e forniremo aggiornamenti tempestivi attraverso i nostri canali ufficiali. Invitiamo i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo sul sito web o sull’app mobile di Wizz Air prima di recarsi in aeroporto”.

AIR NIUGINI PROMUOVE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA STABILITA’ FINANZIARIA – Air Niugini informa: “Air Niugini sta affrontando la più significativa trasformazione nei suoi cinquant’anni di storia, con l’introduzione di una nuova flotta e una riforma che coinvolge operazioni, finanza, risorse umane e funzioni commerciali. Nei prossimi 12 mesi, la priorità sarà l’attuazione del Piano Strategico 2025–2027, con particolare attenzione alla puntualità nella consegna dei nuovi aeromobili, alla definizione dei finanziamenti e al miglioramento dell’efficienza operativa. Tutto ciò sarà supportato da investimenti nelle risorse umane, nei sistemi digitali e nella preparazione tecnica della flotta. Questi temi sono stati al centro dell’intervento del CEO di Air Niugini, Gary Seddon, in occasione del 40° Australia PNG Business Forum & Trade Expo, svoltosi dal 23 al 25 giugno presso lo Stanley Hotel di Port Moresby. Il CEO ha partecipato a una tavola rotonda dedicata alle imprese statali (SOE), condividendo aggiornamenti sulle performance operative della compagnia e sulle principali iniziative strategiche, con un focus particolare sul programma di rinnovo della flotta”. “Stiamo investendo nello sviluppo del personale e nell’innovazione tecnologica, adottando strumenti digitali per l’analisi delle performance, con l’obiettivo di offrire un servizio di livello mondiale, pur affrontando le sfide del settore come l’aumento dei costi del carburante. Svolgiamo un ruolo fondamentale nel connettere comunità, sostenere il commercio e promuovere il turismo. La modernizzazione della flotta e l’efficienza operativa contribuiranno a rafforzare la posizione della Papua Nuova Guinea come hub regionale e a migliorare la qualità della vita della nostra popolazione,” ha dichiarato Gary Seddon. Entro settembre 2025, Air Niugini introdurrà il primo degli undici Airbus A220, segnando una tappa fondamentale nel programma di trasformazione della flotta da 700 milioni di dollari. Il piano prevede la sostituzione del 65% dell’attuale flotta entro quattro anni, per garantire un servizio più efficiente, affidabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. I nuovi A220 potranno operare sugli aeroporti domestici oggi serviti dai velivoli Fokker e Boeing, oltre a essere impiegati su rotte internazionali, supportando anche la flotta widebody.

AEROPORTI DI PUGLIA: PUBBLICATO IL BANDO DELL’APPALTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AEROSTAZIONE DEL “GINO LISA” DI FOGGIA – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia comunica che è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione lavori degli interventi di “riqualifica funzionale dell’aerostazione passeggeri” dell’aeroporto “G. Lisa” di Foggia. L’appalto, di importo complessivo lordo a base d’asta di circa 12,3 milioni di euro, prevede sia la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia la realizzazione dei seguenti principali interventi: adeguamento sismico delle strutture esistenti del terminal passeggeri; demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti; riqualificazione interna – edile e impiantistica – dell’aerostazione, con ridistribuzione funzionale degli spazi; realizzazione di un involucro di rivestimento contornante i prospetti dell’edificio; riconfigurazione parziale delle aree esterne land-side; realizzazione di pensiline fotovoltaiche nell’area parcheggi. I suddetti interventi, oltre alla riqualificazione strutturale e distributiva dell’aerostazione, garantiranno una classificazione del fabbricato quale “edificio ad energia quasi zero” (c.d. “NZEB – Nearly Zero Energy Building”), ovvero con un consumo energetico molto basso, in conformità alla vigente normativa applicabile”. “Con la pubblicazione del bando dell’appalto integrato per la riqualifica funzionale dell’aerostazione di Foggia, si avvia a completamento l’articolato programma di recupero di tutte le aerostazioni passeggeri della rete aeroportuale pugliese. Attualmente, infatti, sono in avanzata fase realizzativa gli interventi previsti per l’aerostazione di Grottaglie, mentre da poco sono stati avviati quelli di ampliamento dell’aerostazione dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Anche l’aerostazione di Bari è interessata da lavori di risistemazione interna che consentiranno una migliore funzionalità delle aree destinate ai passeggeri, con conseguente miglioramento degli standard dei servizi erogati”, conclude Aeroporti di Puglia.

NORWEGIAN GROUP REGISTRA UN GIUGNO RECORD CON 2.8 MILIONI DI PASSEGGERI – A giugno Norwegian ha registrato 2.371.908 passeggeri, stabilendo un record post-pandemia per il mese di giugno. Widerøe ha registrato 394.290 passeggeri, portando il totale del gruppo a 2.766.198. Il load factor sia per Norwegian che per Widerøe è aumentato di ben quattro punti percentuali rispetto allo scorso anno. Inoltre, Widerøe ha registrato un numero record di passeggeri durante il mese. “Siamo molto lieti di vedere giugno iniziare con dati di traffico positivi. Per Norwegian abbiamo registrato il numero di passeggeri e il load factor più alti a giugno dal 2019 e dati di traffico complessivamente solidi. Anche Widerøe ha avuto un mese eccellente, con il maggior numero di passeggeri negli oltre 90 anni di storia della compagnia”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità (ASK) di Norwegian a giugno è stata in calo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. Il traffico (RPK) di Norwegian è in aumento del 5%. Il load factor è stato dell’88,4%, con un solido aumento di 4 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 89 aeromobili a giugno. La capacità di Widerøe (ASK) a giugno in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, mentre il load factor è stato dell’81,1%, anch’esso in aumento di oltre 4 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’81,6% e dell’89,1%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flight effettuati, è stata del 99,8% per Norwegian e del 97,8% per Widerøe. A luglio, Norwegian e Widerøe opereranno oltre 400 rotte verso più di 170 destinazioni in tutta Europa. “Siamo ben preparati per l’alta stagione estiva. Luglio sarà molto intenso e lo slancio delle prenotazioni in autunno sembra promettente. Continuiamo a garantire una delle migliori performance di puntualità in Europa e vorrei ringraziare tutti i nostri fantastici colleghi che stanno lavorando duramente per mantenere questa posizione”, ha proseguito Geir Karlsen. A giugno Norwegian ha lanciato la sua nuova piattaforma di prenotazione in tutti i mercati. La piattaforma offrirà nuove interessanti possibilità, tra cui l’interlining con Widerøe entro la fine dell’anno.

CONDOR DIVENTA STRATEGIC PARTNER DELL’EINTRACHT FRANKFURT – Condor informa: “Condor è il nuovo strategic partner dell’Eintracht Frankfurt con effetto immediato. Le due organizzazioni con sede a Francoforte collaboreranno strettamente fino alla stagione 2027/28 per quanto riguarda le squadre professionistiche maschili e femminili, club sports e i progetti congiunti con la filiale digitale EintrachtTech”. Peter Gerber, CEO di Condor: “Per quanto riguarda lo stretto legame con la nostra città natale, Francoforte, e il nostro impegno internazionale, Eintracht Frankfurt e Condor sono cooperation partners perfetti. Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo viaggio insieme per offrire il meglio a tutti gli atleti, ai tifosi fedeli e agli amanti dei viaggi”. Axel Hellmann, CEO di Eintracht Frankfurt Fußball AG, afferma: “Con Condor, diamo il benvenuto a un partner con una lunga tradizione che, come noi, è fortemente legato alla regione e allo stesso tempo orientato al mercato internazionale. Questo legame rende Condor il compagno perfetto per i nostri viaggi: per la squadra, per i tifosi e per vivere esperienze davvero speciali durante le nostre partite”. “Nell’ambito della partnership, atleti e soci del club potranno beneficiare di offerte di viaggio speciali, sports baggage regulations e interessanti pacchetti viaggio tramite Condor Holidays, che vengono sviluppati insieme all’Eintracht Frankfurt. Sono previste anche collaborazioni e ulteriori vantaggi, ad esempio con la Condor Card. Condor si è recentemente impegnata sempre di più nell’offerta di voli personalizzati per le squadre di calcio per le trasferte e ora sta ampliando significativamente questo impegno con un partner fisso. L’espansione del city network in Europa e il successo delle squadre maschili e femminili dell’Eintracht Frankfurt nelle competizioni internazionali offriranno ancora più opportunità a squadre e tifosi di volare insieme a livello internazionale. Inoltre, la compagnia aerea con base a Francoforte vola attualmente verso le importanti città della Bundesliga, Monaco, Amburgo e Berlino, due volte al giorno e, da novembre, anche tre volte al giorno”, conclude Condor.

KM MALTA AIRLINES E TRAVELFUSION ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP DI DISTRIBUZIONE – Travelfusion, la più grande piattaforma di distribuzione Direct Connect NDC e LCC (Compagnie Aeree Low Cost), è annuncia una nuova partnership con KM Malta Airlines, la compagnia aerea di bandiera di Malta. Questo accordo consentirà a Travelfusion di distribuire i contenuti di KM Malta Airlines a livello globale attraverso la sua avanzata piattaforma basata su NDC. La partnership permette alle agenzie di viaggio, OTA e altri partner di vendita connessi a Travelfusion di accedere all’intera gamma di tariffe uniche, orari e servizi ancillari di KM Malta Airlines, il tutto ottimizzato tramite la potente API e le tecnologie di prenotazione di Travelfusion.

EASYJET LANCIA LA ONBOARD SUMMER COLLECTION A SUPPORTO DELL’UNICEF – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi la sua 2025 onboard summer collection a sostegno dell’UNICEF’s Children’s Emergency Fund, per garantire ai bambini e alle famiglie più vulnerabili il supporto vitale e l’aiuto di cui hanno bisogno. Dal 2012, i clienti e gli equipaggi di easyJet hanno raccolto oltre 17 milioni di sterline in donazioni dall’inizio della partnership con l’UNICEF. Dal 4 luglio, milioni di clienti easyJet che volano durante l’alta stagione estiva in 35 paesi potranno donare a bordo in qualsiasi valuta per questa nobile causa. All’inizio di quest’anno, i finanziamenti di emergenza hanno permesso all’UNICEF di mobilitare un supporto urgente in Myanmar, in risposta ai devastanti terremoti di marzo. A livello globale, l’UNICEF ha aiutato milioni di bambini sfollati e le loro famiglie, colpiti da conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo, a Gaza, ad Haiti, in Sudan e nello Yemen, tra gli altri. Grazie alle loro generose donazioni, i clienti easyJet possono fare la differenza supportando l’UNICEF e i suoi partner nel fornire supporto immediato e salvavita a bambini e famiglie colpiti da crisi umanitarie come calamità naturali e conflitti in corso. Il personale di cabina dedicato di easyJet raccoglierà le donazioni durante il servizio di bordo, il che significa che i clienti potranno facilmente donare contemporaneamente all’acquisto di bevande e snack a bordo”. Michael Brown, easyJet Director of Cabin Services, ha dichiarato: “easyJet è orgogliosa di continuare a sostenere il lavoro essenziale dell’UNICEF’s Children’s Emergency Fund,, che supporta i bambini più bisognosi in tutto il mondo. Con migliaia di clienti easyJet che volano ogni giorno durante l’alta stagione estiva, possono aiutare l’UNICEF a fornire beni salvavita, al prezzo di una tazza di tè a bordo, grazie alle loro donazioni. Ringraziamo loro e il nostro team dedicato che ha lavorato per tutta l’estate per continuare a sostenere lo straordinario lavoro dell’UNICEF a sostegno dei bambini e delle famiglie colpiti da disastri naturali e crisi in corso in tutto il mondo”. Il Dr Philip Goodwin, Chief Executive at The UK Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha dichiarato: “In UNICEF ci impegniamo a garantire che ogni bambino abbia il miglior inizio possibile nella vita. Tuttavia, attualmente milioni di bambini in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza che mettono a rischio la loro vita e devastano la loro infanzia. I finanziamenti di partner come easyJet consentono all’UNICEF di fornire risorse e supporto essenziali per contribuire a salvare e proteggere la vita di bambini e famiglie. Vorrei ringraziare i dipendenti e i clienti di easyJet per il loro generoso sostegno al nostro lavoro a favore dei bambini”.

QANTAS: UPDATE SUL CYBER INCIDENT – Qantas informa: “Qantas continua a rispondere al cyber incident che ha compromesso i dati dei clienti. Continuiamo a collaborare con esperti specializzati in sicurezza informatica, anche per analizzare in modo forense il sistema interessato. L’indagine condotta fino ad oggi ha confermato quanto segue: non si sono verificate ulteriori attività di minaccia nel sistema; il sistema rimane sicuro; nessun dato di carta di credito, informazione finanziaria personale o dettaglio del passaporto è stato memorizzato su questo sistema e pertanto non è stato possibile accedervi; non vi è alcun impatto sugli account Qantas Frequent Flyer. Sono state implementate ulteriori misure di sicurezza per limitare ulteriormente l’accesso e rafforzare il monitoraggio e il rilevamento del sistema. Ciò include ulteriori misure di sicurezza per gli account Qantas Frequent Flyer per proteggerli ulteriormente da accessi non autorizzati, inclusa la richiesta di un’identificazione aggiuntiva per le modifiche dell’account. La prossima settimana saremo in grado di aggiornare i clienti interessati sulla tipologia di dati personali contenuti nel sistema. Ciò confermerà i campi dati specifici per ciascun individuo, che varieranno da cliente a cliente. Abbiamo inoltre aumentato le risorse nei nostri contact center per supportare i clienti e abbiamo ricevuto oltre 5.000 richieste tramite la nostra linea di assistenza clienti dedicata, istituita in seguito all’incidente informatico. Da mercoledì mattina la compagnia aerea ha comunicato direttamente con i suoi frequent flyer per informarli dell’incidente e scusarsi per l’accaduto. I frequent flyer che non hanno ricevuto questa email sono pregati di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Sono state effettuate comunicazioni separate con circa 6 milioni di clienti che possedevano informazioni personali sulla piattaforma interessata”. Vanessa Hudson, Qantas Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Sappiamo che le violazioni dei dati possono essere un evento profondamente personale e comprendiamo la reale preoccupazione che questo crea nei nostri clienti. Al momento ci stiamo concentrando sul fornire le risposte e la trasparenza che meritano. La nostra indagine sta procedendo bene e i nostri team di sicurezza informatica stanno lavorando a stretto contatto con i principali specialisti esterni per determinare quali informazioni siano state accessibili. Stiamo ultimando una procedura che ci consentirà di fornire ai clienti interessati maggiori informazioni sui loro dati personali potenzialmente compromessi. Stiamo prendendo la situazione con estrema serietà e abbiamo implementato ulteriori misure di sicurezza per rafforzare ulteriormente i nostri sistemi. I nostri clienti possono essere certi che disponiamo delle competenze e delle risorse necessarie per risolvere la questione in modo completo ed efficace. Desidero scusarmi nuovamente per l’incertezza che questo ha causato. Ci impegniamo a tenere informati i nostri clienti interessati con aggiornamenti regolari man mano che le nostre indagini procedono”.

ETHIOPIAN INAUGURA UN NUOVO COLLEGAMENTO VERSO PORTO – Ethiopian Airlines ha inaugurato ufficialmente un nuovo collegamento passeggeri tra Addis Abeba (Etiopia) e Porto (Portogallo). Il volo inaugurale è partito dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole il 2 luglio 2025, alla presenza di ospiti istituzionali, rappresentanti del settore e dirigenti della compagnia, durante una cerimonia di lancio particolarmente vivace. Questa nuova rotta rappresenta un’importante tappa nell’espansione globale del network Ethiopian e consolida le relazioni socio-economiche in crescita tra Etiopia e Portogallo. “Siamo lieti di lanciare questo nuovo volo per Porto, che rafforza ulteriormente il collegamento tra Africa ed Europa”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO del gruppo Ethiopian Airlines. “La nostra missione è garantire ai passeggeri collegamenti globali sempre più accessibili, offrendo i nostri rinomati servizi pluripremiati. Questa nuova rotta non è solo un collegamento tra Addis Abeba e Porto: è un ponte tra due continenti”. Ha aggiunto: “Nel nostro percorso di espansione, restiamo fedeli al nostro impegno di offrire l’ospitalità etiope e un servizio affidabile ovunque voliamo”. Il nuovo servizio opererà con una frequenza di quattro voli settimanali, effettuati con Boeing 787 Dreamliner e uno scalo a Madrid, Spagna. Questo collegamento apre una nuova porta d’accesso al Portogallo e rafforza ulteriormente la posizione di Ethiopian come compagnia leader nei collegamenti tra l’Africa e le principali destinazioni globali. L’iniziativa sottolinea l’impegno costante della compagnia nel connettere persone, culture ed economie attraverso un trasporto aereo efficiente e di livello internazionale.

SAAB RICEVE UN ULTERIORE ORDINE DALLA SVEZIA – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration per 22 combat boats. Il valore dell’ordine è di circa 900 milioni di corone svedesi. L’ordine è stato registrato nel secondo trimestre 2025. “Questo ordine rappresenta un’aggiunta significativa alle capacità della Svezia. Siamo orgogliosi che le Saab combat boats continuino a contribuire alla difesa del Paese”, afferma Mats Wicksell, head of Saab’s business area Kockums.

ICAO: IL REGNO UNITO FORNISCE IMPORTANTI CONTRIBUTI VOLONTARI ALL’AVIATION SAFETY E ALLA SOSTENIBILITA’ – L’ICAO informa: “Il Government of the United Kingdom (UK) ha versato un contributo volontario di circa 2,2 milioni di dollari canadesi a sostegno dei safety and sustainability pillars dell’ICAO Strategic Plan. Il finanziamento consentirà inoltre la trasformazione digitale e organizzativa del Secretariat, fondamentale per l’attuazione del piano. L’ICAO Strategic Plan 2026–2050 prevede zero fatality and net zero emissions air connectivity per tutti, ovunque. Il contributo annunciato oggi dimostra il continuo e forte sostegno del Regno Unito a questa missione. I contributi del Regno Unito sosterranno specificamente la creazione dell’ICAO Finvest Hub, un’iniziativa chiave a supporto dell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) Programme. Poiché l’analisi dell’ICAO mostra che i SAF potrebbero fornire oltre la metà delle riduzioni necessarie per raggiungere net zero, questo programma è stato creato per sbloccare financing mechanisms per il SAF deployment in tutto il mondo”. “Oltre alle iniziative ambientali, i finanziamenti del Regno Unito rafforzeranno il supporto alla global aviation safety globale e forniranno capacity-building assistance mirata nella North American, Central American and Caribbean (NACC) region, con particolare attenzione ai CARICOM states”, conclude l’ICAO.

IATA: COMMENTO SULLA GSLTF PROPOSAL – IATA informa: “IATA ha espresso profonda delusione per la raccomandazione della Global Solidarity Levies Task Force (GSLTF) di concentrarsi sul trasporto aereo con l’obiettivo ‘improve domestic revenue mobilization of developing countries and support international solidarity (in particular with regards to climate change mitigation and adaptation, pandemics and other development challenges)'”. “L’industria aeronautica è un catalizzatore economico, non una miniera d’oro. Eppure i governi suggeriscono con noncuranza una tassa sui passeggeri che ammonta a tre volte il profitto annuo del settore, senza considerare gli effetti collaterali concreti per un settore che rappresenta un’ancora di salvezza per le comunità remote, rivitalizza i mercati turistici e collega i prodotti locali ai mercati globali. Inoltre, sebbene le modalità della proposta GSLTF non siano specificate, la storia ci mostra che queste tasse finiscono semplicemente nelle casse dello Stato, con una quota minima, se non nulla, dei ricavi generati destinata all’adattamento ai cambiamenti climatici”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Per essere chiari, le compagnie aeree non si sottraggono al loro impegno per mitigare l’impatto del cambiamento climatico. Il settore sta facendo tutto il possibile per raggiungere zero emissioni nette di carbonio grazie ai SAF, a operazioni più efficienti e a tecnologie migliori. L’ultima cosa di cui questi sforzi hanno bisogno è una tassa da 90 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il trasporto aereo, gli obiettivi del GSLTF potrebbero essere raggiunti al meglio sostenendo gli investimenti nella produzione di SAF, in modo che le compagnie aeree possano generare prosperità connettendo persone e aziende a opportunità globali”, ha proseguito Walsh. “La tassazione è stata la modalità meno popolare per compensare le emissioni di carbonio associate al volo, con solo il 9% di sostegno. Le preferenze più diffuse sono gli acquisti SAF (25%), gli investimenti in tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio (23%), la ricerca sulla riduzione delle emissioni (18%) e la compensazione (13%)”, conclude IATA.

BOEING SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER MIGLORARE LE U.S. STRATEGIC SATCOM CAPABILITIES – Boeing informa: “Boeing si è aggiudicata un contratto da 2,8 miliardi di dollari per l’Evolved Strategic Satellite Communications (ESS) program, la space-based component dell’U.S. nuclear command, control, and communications (NC3) architecture. Il contratto iniziale riguarda due satelliti, con opzioni per altri due in futuro”. “È un momento critico per far progredire le capacità spaziali degli Stati Uniti”, ha affermato Cordell DeLaPena, the U.S. Space Force Program Executive Officer for the Military Communications and Positioning, Navigation, and Timing Directorate. “La strategic communication mission richiede protezione, potenza e capacità sempre disponibili, anche in caso di tentativi di interrompere la nostra connettività. Questi satelliti forniranno connettività dallo spazio come parte di una refreshed NC3 architecture per la nostra nazione”. “Gli ESS space vehicles offriranno maggiore capacità, flessibilità, affidabilità e resilienza rispetto ai satelliti per comunicazioni strategiche attualmente in orbita. Dal 2020 Boeing sta eseguendo attività di maturazione tecnica e riduzione dei rischi nell’ambito di un contratto di prototipazione rapida per la U.S. Space Force”, prosegue Boeing. “Gli Stati Uniti necessitano di un’architettura strategica per la sicurezza nazionale che funzioni senza intoppi, con il massimo livello di protezione e capacità”, ha affermato Kay Sears, vice president and general manager of Boeing Space, Intelligence and Weapon Systems. “Abbiamo progettato un sistema innovativo per fornire comunicazioni garantite per affrontare un ambiente di minacce spaziali in continua evoluzione”. “La soluzione ESS di Boeing si basa sulla tecnologia sviluppata dall’azienda per i wideband Global SATCOM (WGS)-11 and WGS-12 satellites e già collaudata in orbita a bordo della commercial O3b mPOWER constellation. Basandosi su questi sviluppi, questa costellazione di satelliti per comunicazioni militari strategiche sarà dotata di segnali flessibili e resilienti per proteggere da interruzioni o intercettazioni”, continua Boeing. “Questa assegnazione convalida tutti gli investimenti e le innovazioni che abbiamo fatto nella nostra tecnologia satellitare, creando un’offerta tecnicamente matura e a basso rischio per il governo”, ha dichiarato Michelle Parker, vice president of Boeing Space Mission Systems. “Abbiamo ampliato la nostra capacità produttiva, investito nel nostro team, assunto talenti qualificati e allestito linee di produzione all’avanguardia per essere certi di poter partire subito operativi. Ci impegniamo a fornire questa capacità critica per soddisfare l’esigenza strategica”. “Una volta dispiegato in orbita geostazionaria – a circa 35.700 km dalla superficie terrestre – l’ESS fornirà una copertura continua in tutto il mondo. Lo spacecraft sfrutterà una forma d’onda altamente protetta e tecnologie classificate sviluppate in collaborazione con l’e U.S. Department of Defense. Boeing si appresta a consegnare il primo dei due spacecraft entro il 2031”, conclude Boeing.

FAA: COMPLETATA UNA NUOVA IMPORTANTE PIETRA MILIARE PER LE OPERAZIONI A NEWARK LIBERTY AIRPORT – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha completato nei tempi previsti un key workstream per le operazioni Newark Liberty Airport, nell’ambito degli sforzi continui dell’agenzia per migliorare l’affidabilità delle operazioni e garantire la sicurezza. La FAA ha effettuato con successo la transizione a un brand-new fiber optic communications network tra New York e il Terminal Radar Approach Control (TRACON) di Philadelphia, che dirige gli aeromobili in entrata e in uscita da Newark. Questo aggiornamento migliora significativamente la resilienza con nuove connessioni in fibra ottica su due percorsi di comunicazione separati, garantendo il funzionamento delle apparecchiature anche in caso di interruzione di uno dei percorsi. La fibra è stata posata con successo a giugno e i test della rete sono stati condotti nel corso dell’ultimo mese”. “Il lavoro che abbiamo svolto contribuirà a ridurre ritardi e cancellazioni”, ha dichiarato Chris Rocheleau, Acting FAA Administrator. “Abbiamo completato questo aggiornamento come previsto e stiamo lavorando con impegno a ulteriori iniziative per rafforzare ulteriormente il Newark communications network”.