BOC Aviation adotta il GE Aerospace Asset Transfer System (ATS) per semplificare l’Asset Documentation Management

GE Aerospace, Software as a Service, ha annunciato che BOC Aviation, leading global aircraft operating leasing company, ha scelto l’Asset Transfer System (ATS) di GE Aerospace, una soluzione software all’avanguardia progettata per rivoluzionare la gestione della documentazione degli asset in leasing.

“Questa decisione evidenzia l’impegno di BOC Aviation nell’utilizzo di tecnologie innovative a supporto della sua flotta e delle sue operazioni in continua espansione.

BOC Aviation ha scelto ATS per le sue capacità leader del settore, la roadmap di sviluppo lungimirante e la comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni su larga scala per la gestione della documentazione tecnica durante l’intero ciclo di vita dei suoi aeromobili. Rinomato per la sua capacità di acquisire grandi quantità di dati tecnici e di asset e di renderli ricercabili e trasferibili tramite servizi dati avanzati, ATS di GE Aerospace consente a lessors, compagnie aeree e MRO di semplificare il processo di documentazione degli asset e migliorarne l’efficienza”, afferma GE Aerospace.

“Siamo entusiasti di collaborare con GE Aerospace e di integrare l’Asset Transfer System nelle nostre operazioni”, ha dichiarato Thomas Chandler, Chief Operating Officer, BOC Aviation. “Questa soluzione innovativa migliorerà l’efficienza nella gestione della documentazione degli asset, supportando la nostra strategia di crescita e rafforzando il nostro impegno a fornire valore ai nostri clienti”.

“ATS di GE Aerospace è una piattaforma completa che consente agli utenti di gestire in modo efficiente ogni aspetto della documentazione degli asset durante l’intero leased asset lifecycle. Con due moduli intuitivi in un’unica soluzione, Records Management and Project Management, ATS offre un’area di lavoro centralizzata per organizzare, visualizzare, cercare, recuperare, scaricare e trasferire i documenti in formato digitale”, prosegue GE Aerospace.

“Siamo orgogliosi di supportare BOC Aviation nella sua missione di fornire leasing solutions, promuovendo al contempo l’efficienza operativa e l’innovazione nel settore aeronautico”, ha dichiarato Andrew Coleman, President and General Manager for GE Aerospace, SaaS. “Le nostre soluzioni digitali consentono a clienti come BOC Aviation di aumentare la produttività, garantire la conformità e stimolare la crescita”.

“Questo accordo rafforza ulteriormente la presenza di GE Aerospace nella regione Asia-Pacifico, uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita a livello globale. Grazie alla collaborazione con BOC Aviation, GE Aerospace continua a dimostrare il suo impegno nel fornire soluzioni innovative che favoriscano l’efficienza e la crescita nel settore dell’aviazione”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)