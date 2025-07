Edelweiss vola ad Halifax ed annuncia una nuova destinazione

Edelweiss vola per la prima volta ad Halifax

Giovedì 3 luglio Edelweiss è decollata da Zurigo per la prima volta verso la città portuale canadese di Halifax. Il nuovo collegamento diretto è stato celebrato con una cerimonia all’aeroporto di Zurigo.

“Durante il tradizionale taglio del nastro, Patrick Heymann, Chief Commercial Officer di Edelweiss, e Rolf Hancock, Vice President Aviation Development at Zurich Airport, si sono uniti all’equipaggio per il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della nuova rotta.

I voli per Halifax saranno operativi il giovedì e la domenica. La stagione termina a metà ottobre.

Halifax è la terza destinazione di Edelweiss in Canada dopo Vancouver e Calgary“. afferma Edelweiss.

“Halifax ci apre una nuova e affascinante regione del Canada: il Canada Atlantico. Il mix unico di fascino marittimo, natura incontaminata e diversità culturale ispira viaggiatori e amanti della natura. Questo non solo rende la nostra offerta canadese più varia, ma anche ancora più stimolante”, afferma Patrick Heymann, Chief Commercial Officer, Edelweiss.

“Halifax, la capitale della Nuova Scozia, incanta i visitatori con la sua vivace scena culturale, l’affascinante centro storico e siti storici. Il lungomare è perfetto per passeggiare, mentre accoglienti pub, caffè e gallerie caratterizzano il paesaggio urbano.

Halifax è un punto di partenza eccellente per esplorare le meraviglie naturali della regione: che si tratti delle spettacolari scogliere del Parco Nazionale di Cape Breton Highlands, di splendide spiagge o di pittoreschi villaggi di pescatori, la Nuova Scozia offre esperienze all’aria aperta per tutti i gusti. Il paesaggio è particolarmente suggestivo in autunno, quando le foreste si accendono di brillanti tonalità di giallo, arancione e rosso. A questo si aggiunge il calore tipicamente canadese e una cucina rinomata ben oltre i confini nazionali per il suo pesce fresco”, conclude Edelweiss.

Edelweiss volerà in Namibia dall’estate 2026

Edelweiss sta espandendo la sua rete a lungo raggio e volerà verso la capitale della Namibia, Windhoek, dall’estate 2026.

“I voli saranno operativi stagionalmente dal 1° giugno a fine ottobre, con partenze dirette da Zurigo il lunedì e il venerdì. La rotta sarà servita dall’Airbus A350 all’avanguardia e a basso consumo di carburante, che offre un’esperienza di viaggio particolarmente confortevole e silenziosa.

La Namibia è una delle destinazioni più suggestive dell’Africa meridionale, che offre contrasti affascinanti ed esperienze indimenticabili. Spettacolari viaggi di andata e ritorno possono essere iniziati dall’affascinante capitale Windhoek. La Namibia affascina con la sua biodiversità, la sua natura incontaminata e la sua eccezionale ospitalità. La destinazione è ideale sia per avventure in auto che per tour guidati attraverso uno dei paesaggi più antichi del mondo.

Il nuovo collegamento per Windhoek è ora prenotabile su flyedelweiss.com e tramite tutti i canali di vendita abituali. La nuova destinazione turistica amplia l’offerta di voli a lungo raggio nell’Africa meridionale a quattro destinazioni. In Sudafrica, Edelweiss continua a volare verso Cape Town; in Tanzania verso Kilimangiaro e Zanzibar“, afferma Edelweiss.

“Il 2026 summer flight schedule di Edelweiss è già disponibile per la prenotazione e presenta diverse novità: sulle rotte a lungo raggio, la stagione per Cape Town sarà estesa con voli fino all’inizio di giugno e di nuovo dall’inizio di settembre. Colombo continuerà a operare dal winter flight schedule fino alla fine di maggio. Halifax, in servizio dall’estate 2025, sarà servita da metà maggio 2026. Anche Vancouver riprenderà i voli all’inizio di aprile e il servizio per Tampa Bay (Florida) sarà aumentato a quattro voli settimanali durante le vacanze di primavera.

Anche l’offerta a corto raggio rimane diversificata: tutte le destinazioni servite nell’estate 2025, comprese le nuove destinazioni Tbilisi, Bristol, Terceira (Azzorre), Zara e Calvi (Corsica), saranno incluse nel programma della prossima estate.

Ulteriori aumenti di frequenza e modifiche sono in fase di pianificazione e saranno comunicati nei prossimi mesi”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)