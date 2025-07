Condor amplia il network delle rotte italiane per la prossima estate

Ancora più scelta per l’estate 2026: in aggiunta alle destinazioni già introdotte con successo come Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP), la compagnia aerea tedesca amplia ora il suo operativo estivo per l’Italia.

“Dal 1° maggio 2026, all’operativo dei voli estivi si aggiungeranno anche quelli dalla celebre città lagunare di Venezia (VCE) verso l’aeroporto di Francoforte. I voli da queste città saranno operati quotidianamente, con partenze al mattino, al pomeriggio e alla sera, verso Francoforte, dove i passeggeri potranno usufruire di ulteriori comode connessioni verso il resto del mondo. Oltre a Venezia (VCE), Condor introdurrà anche nuovi voli da Barcellona (BCN) e Budapest (BUD) a partire dalla prossima estate”, afferma Condor.

“Condor si è affermata con successo sul mercato negli ultimi mesi con le nuove destinazioni da Francoforte. Da allora, offriamo ai nostri ospiti un prodotto interessante con voli giornalieri, con operativi ottimali per i viaggiatori business e city”, ha affermato Peter Gerber, CEO di Condor. “Considerata la risposta favorevole, la scelta più ovvia è stata proporre altre destinazioni attrattive quali Barcellona, Budapest e Venezia”.

“Si tratta di un forte impegno nei confronti del mercato italiano e dimostra l’importanza e il potenziale dell’area per Condor”, ha dichiarato Lorna Dalziel, General Manager Italy di Condor. “Offriamo ai nostri clienti dell’area di Venezia l’accesso al più ampio network di rotte Condor e quindi al mondo. Siamo lieti di estendere ulteriormente i nostri servizi qui proponendo ai viaggiatori leisure e business collegamenti perfetti all’interno dell’Europa e del mondo, come il Nord America, l’Africa o la Thailandia via Francoforte, un hub perfetto”.

“Venezia (VCE), una delle tre nuove destinazioni, si aggiunge alle connessioni già esistenti con Berlino, Amburgo, Monaco, Parigi (CDG), Milano (MXP), Roma (FCO), Vienna, Zurigo e Praga nell’operativo estivo 2026. Come parte della modernizzazione della flotta a corto raggio di Condor, su questi voli sarà impiegato un numero maggiore dei nuovi ed efficienti aeromobili Airbus A320neo. Gli ospiti potranno godere di un comfort ancora maggiore a bordo, grazie a compartimenti bagagli più ampi, opzioni Wi-Fi e a un interno ottimizzato per rispondere alle esigenze dei clienti.

Tutti i voli sono operati con una configurazione a due classi: Business Class, dove vengono servite bevande e snack di alta qualità, ed Economy Class, dove gli ospiti ricevono acqua e un dolcetto.

I biglietti per i voli da Venezia possono essere prenotati a partire dalla fine della prossima settimana presso tutte le agenzie di viaggio o online sul sito Condor“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)