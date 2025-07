KLM vola verso oltre 160 destinazioni quest’estate

A partire da quest’estate, KLM opererà voli verso 161 destinazioni in tutto il mondo. “La capacità aumenterà del 4% e la compagnia aerea prevede di trasportare circa 6,4 milioni di passeggeri a luglio e agosto. Il Nord America (+9% di voli in più) e l’Europa meridionale stanno registrando una crescita particolarmente significativa, con il 25% di posti in più per Portogallo e Croazia”, afferma KLM.

“KLM introdurrà sei nuove rotte questa stagione. Per quanto riguarda le rotte intercontinentali, si tratta di San Diego, Georgetown (Guyana) e Hyderabad (a partire da settembre). In Europa, si aggiungono Lubiana, Exeter e Biarritz. Le prenotazioni per San Diego, Biarritz e Lubiana stanno già registrando una forte domanda. La stagione estiva inizia con un weekend di grande affluenza: dal 4 al 6 luglio, KLM prevede di accogliere a bordo circa 330.000 passeggeri.

La domanda rimane forte per destinazioni europee come Londra, Roma e Berlino. Per i viaggi a lungo raggio, i passeggeri scelgono destinazioni come Tokyo, New York, Città del Capo e Curaçao“, prosegue KLM.

“KLM sta aumentando la frequenza dei voli su queste e altre rotte chiave:

Intercontinentali:

Tanzania: volo giornaliero per Kilimanjaro/Dar es Salaam (in precedenza 5 voli a settimana).

Las Vegas: tutti i giorni fino ad agosto (in precedenza 5 voli a settimana).

Osaka: esteso a 5 voli a settimana, con un volo aggiuntivo da fine settembre.

Tokyo Narita: un volo settimanale aggiuntivo da fine settembre.

Edmonton: 5 voli a settimana, che aumenteranno a 6 durante l’alta stagione.

Città del Capo: due voli settimanali aggiuntivi da ottobre.

Curaçao: volo domenicale aggiuntivo da ottobre.

Europa:

Belfast: due voli al giorno.

Porto: quattro voli al giorno.

Barcellona: un volo giornaliero aggiuntivo.

Spalato: due voli al giorno in primavera e autunno.

Cracovia e Poznan: un volo giornaliero aggiuntivo.

Milano Linate: per migliorare l’efficienza del servizio, KLM concentrerà tutti i voli per Milano all’aeroporto di Linate, più vicino al centro città. Di conseguenza, i voli per Malpensa saranno sospesi”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)