Emirates Group presenta iniziative per la sostenibilità nel settore dell’aviazione

Gli sforzi di Emirates Group per allinearsi all’appello delle Nazioni Unite di quest’anno per porre fine all’inquinamento da plastica sono stati presentati al ‘Tomorrow Takes Flight’ event, la sua vetrina annuale sulla sostenibilità.

“La mostra ha fatto eco alla missione dell’organizzazione internazionale di ridurre i prodotti in plastica monouso, evidenziando gli sforzi e l’approccio di Emirates e dnata al “Consumo Responsabile” attraverso l’approvvigionamento, il riutilizzo, il riuso e la riduzione della plastica e di altri materiali.

La mostra di quest’anno ha presentato iniziative che stanno generando un impatto positivo in tutta l’organizzazione, inclusi progetti sia di Emirates che di dnata implementati con partner che condividono gli stessi principi e in reparti e attività come ingegneria, catering, cargo, operazioni aeroportuali, viaggi, erogazione dei servizi e altri ancora.

Sul palco della conferenza, i dipendenti hanno potuto conoscere il lavoro svolto da Emirates, dnata e dai partner per promuovere pratiche sostenibili, con la partecipazione di relatori provenienti da Emirates Engineering, Flight Operations, Service Delivery, Emirates SkyCargo e dnata Technical Services, oltre a una prestigiosa schiera di partner del settore come l’Università di Cambridge, l’UAE GCAA, Airbus, Boeing, ENOC, Cobus Industries GmbH, TLD, Mallaghan, GE Aerospace, Rolls-Royce e Dubai Airports”, afferma Emirates.

Intervenendo all’inaugurazione di “Tomorrow Takes Flight”, Adel Al Redha, Emirates’ Deputy President & Chief Operations Officer, ha dichiarato: “L’evento di oggi celebra il nostro percorso verso la sostenibilità, educando e ispirando al contempo i nostri dipendenti attraverso le iniziative presentate e le discussioni significative sulle pratiche sostenibili. La responsabilità ambientale è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi come compagnia aerea e come settore, e sostiene la strategia Net Zero 2050 degli Emirati Arabi Uniti. Con governi e comunità che richiedono azioni significative, la responsabilità collettiva nell’intero ecosistema è fondamentale. Emirates sta compiendo progressi con progetti di riduzione delle emissioni in tutte le sue attività e stiamo perseguendo attivamente programmi che preservano le risorse attraverso il riciclo e l’approvvigionamento responsabile. La collaborazione con i partner del settore sarà fondamentale negli anni a venire per migliorare la riciclabilità dei materiali lungo tutta la catena di approvvigionamento. Stiamo inoltre incoraggiando i nostri team a trarre vantaggio dal successo delle iniziative esistenti e a spingersi oltre i limiti per sviluppare nuovi approcci che affrontino l’intero spettro dei rifiuti operativi, e oggi ne è un ottimo esempio. Dai materiali di cabina e dal catering alle operazioni di terra e alla manutenzione, ogni punto di contatto rappresenta un’opportunità per ridurre al minimo l’impatto ambientale”.

Steve Allen, CEO di dnata, ha aggiunto: “La sostenibilità è un elemento fondamentale del nostro modo di operare come azienda globale. Definisce le decisioni che prendiamo, gli investimenti che consideriamo prioritari e gli standard che stabiliamo per noi stessi e per i nostri partner. Stiamo promuovendo il progresso attraverso l’azione: investendo in infrastrutture per le energie rinnovabili presso le nostre strutture, accelerando il passaggio alle attrezzature di supporto a terra elettriche e collaborando con fornitori di carburanti alternativi per ridurre le emissioni. Allo stesso tempo, stiamo affrontando lo spreco alimentare, promuovendo un consumo responsabile ed espandendo i programmi di riciclo nell’ambito di una più ampia transizione verso una gestione circolare delle risorse. Queste iniziative sono unite da una chiara ambizione: crescere in modo responsabile, producendo al contempo un impatto significativo e duraturo. Questo impegno si riflette nelle soluzioni innovative e creative del nostro team e nelle partnership con la comunità, estendendo i nostri sforzi ben oltre le nostre attività principali. È stato un piacere presentare le iniziative di dnata a colleghi e partner attraverso questo evento unico: una grande opportunità per celebrare i progressi, condividere idee e rafforzare il senso di scopo alla base del nostro percorso di sostenibilità”.

“Le iniziative di sostenibilità presentate includevano:

Il prossimo capitolo di “Aircrafted by Emirates”, che prevede la trasformazione di componenti di aeromobili dismessi in oggetti funzionalmente estetici, con particolare attenzione al metallo e a diversi materiali compositi.

I Service Delivery teams hanno presentato prodotti di bordo utilizzando materiali alternativi o riciclati.

Le iniziative di bonifica della plastica presso la Dubai Desert Conservation Reserve.

Un Emirates Flight Catering biodigester interactive display.

Sustainable food samples offerti da MMI, Emirates Leisure Retail, dnata Catering & Retail ed Emirates Flight Catering.

Durante l’evento, dnata ha presentato il suo impegno globale per la sostenibilità attraverso una vasta gamma di iniziative in tutte le sue attività internazionali. Il Catering team ha evidenziato l’utilizzo di imballaggi a base vegetale e l’impegno a ridurre al minimo gli sprechi, sfruttando al meglio ogni ingrediente nelle proprie cucine. dnata Cargo ha illustrato i suoi programmi di riciclo completi, mentre marhaba ha presentato lounge initiatives incentrate sulla riduzione degli sprechi alimentari. L’evento ha inoltre presentato progetti di sostenibilità di dnata Travel, tra cui l’installazione di un river interceptor in Sri Lanka per prevenire l’inquinamento degli oceani e la distribuzione di articoli riutilizzabili ai dipendenti, rafforzando l’impegno dell’azienda per un consumo responsabile”, conclude Emirates.

