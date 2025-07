Bombardier inaugura l’Innovation and Design Centre, dedicato a creare il futuro della Business Aircraft Customer Experience

Bombardier annuncia l’inaugurazione del Bombardier Innovation and Design Centre, il nuovo pilastro della customer-centric strategy dell’azienda.

“La missione dell’Innovation and Design Centre è mantenere gli aeromobili Bombardier all’avanguardia apportando innovazioni e miglioramenti continui all’intero portfolio. Un team multidisciplinare interamente dedicato a questo nuovo spazio lavorerà nella massima riservatezza su innovazioni volte a ridefinire la customer experience dei business aircraft.

Strategicamente collocato accanto alle manufacturing facilities di Bombardier nella greater Montreal, Québec, area, l’Innovation and Design Centre fornirà lo spazio e i mezzi per guidare customer-centric design and innovation projects, indipendentemente dagli aircraft development programs o dalle model variants. Questo approccio consentirà a Bombardier di introdurre rapidamente innovazioni all’avanguardia sul mercato, migliorando costantemente l’esperienza dei suoi clienti in tutto il mondo”, afferma Bombardier.

“Nel business aviation sector, l’innovazione è una questione di competitività e ha un impatto enorme sulle nostre prestazioni complessive sul mercato. I nostri clienti si aspettano il meglio e, nel corso degli anni, abbiamo mantenuto un impegno costante nel fornire solo questo”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer at Bombardier. “La storia di Bombardier è costruita su una cultura dell’innovazione e su una forte dedizione al cambiamento dei paradigmi del settore. Con l’Innovation and Design Centre, raddoppiamo il nostro impegno di lunga data nei confronti dei clienti in tutto il mondo, per offrire un’esperienza all’avanguardia, senza eguali nel settore”.

“Il Centro offre uno spazio dedicato, attrezzature altamente specializzate e consente una stretta collaborazione tra esperti multidisciplinari, consentendo la sperimentazione, lo sviluppo, i test e la rapida iterazione di nuove idee. Grazie a strumenti come full-scale mockups and prototypes, i team di Bombardier saranno in grado di creare proof of concept e di iterare rapidamente, garantendo al contempo che ogni nuovo prodotto sia robusto, affidabile in servizio e perfettamente integrato nelle nostre linee di produzione.

Il Centro consentirà ai team di Bombardier, rinomati nel settore, di beneficiare delle risorse e della libertà d’azione messe a loro disposizione. In passato, questi team hanno progettato prodotti di successo come gli interni completamente nuovi del Global 7500 e il restyling della cabina del Challenger 3500. Entrambi i velivoli hanno ricevuto il prestigioso Red Dot Award, uno dei riconoscimenti internazionali più ambiti per l’eccellenza nel design e nell’innovazione, con il massimo riconoscimento “Best of the Best” per il Challenger 3500“, prosegue Bombardier.

“Stimolati dalla combinazione delle loro competenze, i nostri team eterogenei – dai designer industriali, agli ingegneri, agli artigiani, ai tappezzieri, ai prototipisti – hanno ora i mezzi necessari per trasformare le loro idee in realtà. Nella massima riservatezza e in modo non critico, i nostri team si concentreranno interamente sulla progettazione di nuovi prodotti e sull’innovazione. Questo centro appositamente costruito creerà l’ambiente necessario per incanalare i loro talenti in modo più efficace, consentendo a Bombardier di stabilire un nuovo standard di settore”, ha dichiarato Sean Johnson, Vice-President, Aircraft Innovation at Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)