News Brevi – 07.07.2025

IBERIA LANCIA IL NUOVO ONBOARD SHOP – Iberia informa: “Iberia ha lanciato il suo nuovo Onboard Shop, che offre ai passeggeri una accuratamenta selezione di Duty Free products a prezzi molto interessanti. L’Onboard Shop è disponibile sui voli a lungo raggio, nelle classi Business, Premium Economy ed Economy. I clienti Iberia possono accedere a questo catalogo esclusivo durante i loro voli, che include un’ampia gamma di prodotti: profumi di lusso, con una selezione di fragranze di alta gamma per uomo e donna; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, tra cui creme, lozioni e altri articoli di marchi noti; accessori, orologi, occhiali da sole e gioielli, perfetti per completare qualsiasi stile; articoli elettronici, cuffie wireless, adattatori da viaggio e altri gadget utili per i viaggiatori. Questo ampio catalogo è disponibile nelle tasche dei sedili e anche in formato digitale tramite il sistema di intrattenimento di bordo. I prodotti possono essere acquistati con carta e presto anche in contanti, offrendo una maggiore comodità ai passeggeri. L’Onboard Shop di Iberia è progettato per migliorare l’esperienza di viaggio, consentendo ai passeggeri di godere di shopping esclusivo senza dover attendere di raggiungere la destinazione”.

SWISS: COMUNICATO SUL VOLO LX1413 DA BELGRADO A ZURIGO DEL 7 LUGLIO 2025 – SWISS informa: “Il volo SWISS LX1413, in rotta da Belgrado a Zurigo, ha effettuato un unscheduled landing a Friedrichshafen oggi, 7 luglio 2025. Il motivo è stato la presenza di warning messages nella cockpit dell’Airbus A220-300 e la presenza di un leggero fumo visibile nella parte posteriore della cabina. Come da procedure standard in tali situazioni, l’equipaggio ha deciso di dirottare verso l’aeroporto più vicino e idoneo. L’atterraggio si è svolto senza incidenti e i piloti hanno fatto rullare l’aereo fino a una parking position. I passeggeri hanno quindi potuto sbarcare dall’Airbus tramite le normali scale. Il personale medico è presente sul posto e si stanno predisponendo autobus per il trasporto dei passeggeri a Zurigo. Ci scusiamo sinceramente con i nostri passeggeri per l’inconveniente causato e comprendiamo pienamente quanto questa situazione sia stata destabilizzante. La causa esatta dell’incidente è attualmente in fase di accertamento. Un team SWISS è in viaggio verso Friedrichshafen per fornire pieno supporto a passeggeri, equipaggio e autorità locali”.

AIRBUS HELICOPTERS: L’ELICOTTERO E’ FONDAMENTALE PER MOLTE MISSIONI – Olivier Michalon, Airbus Helicopters Head of Global Business, illustra come le vertical lift solutions si stiano adattando a un mondo in crescente volatilità e con urgenti esigenze. “Al momento, si stanno osservando due tendenze a livello globale: la situazione geopolitica sta diventando sempre più instabile e stiamo assistendo a conflitti in diverse parti del mondo. Recentemente, abbiamo assistito a un forte aumento della domanda di elicotteri per la difesa e la sicurezza per tutti i tipi di missioni, da basic training a combat helicopters, l’intero spettro. Oggi, disponendo della più ampia gamma di elicotteri nel settore della difesa, siamo essenzialmente in grado di coprire quasi l’intero mercato. Purtroppo, allo stesso tempo, si verificano sempre più disastri naturali: incendi, frane, inondazioni di massa, ancora una volta, accadono in tutto il mondo e durante tutto l’anno. Nulla è paragonabile alla capacità di un elicottero di effettuare interventi salvavita. Stiamo assistendo a un aumento degli incendi boschivi e anche in questo caso gli elicotteri svolgono un ruolo fondamentale nelle water bombing missions. Possono intervenire più rapidamente, sganciare acqua, ricaricare e sganciare nuovamente acqua, e questa maggiore velocità quando il tempo è critico è il valore aggiunto dell’elicottero. Sono estremamente flessibili e possono essere rapidamente riconfigurati tra queste diverse operazioni. Considerando l’ampia gamma di capacità offerte da UAS come il VSR700, il Flexrotor e lo small tactical UAS, Aliaca, si può comprendere come le vertical lift solutions siano già assolutamente vitali e lo saranno sempre di più”, afferma Oliver Michalon. “Credo che in Airbus Helicopters siamo preparati per questi sviluppi globali, perché tre anni fa abbiamo avviato una trasformazione per concentrarci maggiormente sui mercati militari e parapubblici. Negli ultimi anni abbiamo aumentato l’attenzione sull’essere un’azienda più orientata alla difesa e alla sicurezza, senza dimenticare ovviamente il settore civile, perché siamo leader di mercato e vogliamo mantenere questa leadership. Lo abbiamo fatto perché l’80% del potenziale di crescita negli anni a venire sarà nei settori della difesa e della sicurezza”, prosegue Oliver Michalon. “Un’altra tendenza importante è che i governi europei stanno riaffermando la propria autonomia strategica e la propria autosufficienza al fine di creare un mondo più sicuro per i propri cittadini. Questo è significativo perché richiede rapidi sviluppi nell’intero ecosistema europeo della difesa e della sicurezza. Fornire ciò che è necessario richiederà interventi in diversi settori e, in quanto azienda fondamentalmente europea, riconosciamo di essere una parte importante di questo ecosistema e la nostra ambizione è quella di svolgere un ruolo di primo piano”, continua Olivier Michalon. “Le crescenti sfide richiedono una versatilità senza pari per gli asset al servizio degli operatori della difesa e della sicurezza. Allo stesso tempo, l’aumento globale delle catastrofi naturali richiede un intervento umanitario immediato ed efficace. La nostra gamma Airbus Helicopters è progettata specificamente per soddisfare questa esigenza critica, offrendo soluzioni intrinsecamente adattabili che abbracciano sia le nostre piattaforme con equipaggio che quelle senza equipaggio. Questa intrinseca capacità multiruolo della nostra flotta, sia con equipaggio che senza equipaggio, garantisce ai nostri clienti la flessibilità e la prontezza necessarie per affrontare qualsiasi sfida. In definitiva, l’opportunità di disporre di soluzioni altamente versatili in grado di svolgere individualmente numerose missioni diverse è una grande risorsa. Le agenzie governative non devono acquistare 30 elicotteri quando ne bastano 16. Quindi, se si considera l’impatto che si può ottenere con una maggiore connettività e interoperabilità, si inizia a capire perché queste soluzioni avranno un ruolo così importante nel garantire la sicurezza dei cittadini, in Europa e nel resto del mondo”, conclude Olivier Michalon, Airbus Helicopters Head of Global Business.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL NUOVO COLLEGAMENTO VERSO PORTO – Ethiopian Airlines ha inaugurato ufficialmente un nuovo collegamento passeggeri tra Addis Abeba (Etiopia) e Porto (Portogallo). Il volo inaugurale è partito dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole il 2 luglio 2025, alla presenza di ospiti istituzionali, rappresentanti del settore e dirigenti della compagnia, durante una cerimonia di lancio particolarmente vivace. Questa nuova rotta rappresenta un’importante tappa nell’espansione globale del network Ethiopian e consolida le relazioni socio-economiche in crescita tra Etiopia e Portogallo. “Siamo lieti di lanciare questo nuovo volo per Porto, che rafforza ulteriormente il collegamento tra Africa ed Europa”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO del gruppo Ethiopian Airlines. “La nostra missione è garantire ai passeggeri collegamenti globali sempre più accessibili, offrendo i nostri rinomati servizi pluripremiati. Questa nuova rotta non è solo un collegamento tra Addis Abeba e Porto: è un ponte tra due continenti” Ha aggiunto: “Nel nostro percorso di espansione, restiamo fedeli al nostro impegno di offrire l’ospitalità etiope e un servizio affidabile ovunque voliamo”. Il nuovo servizio opererà con una frequenza di quattro voli settimanali, effettuati con Boeing 787 Dreamliner e uno scalo a Madrid, Spagna. Questo collegamento apre una nuova porta d’accesso al Portogallo e rafforza ulteriormente la posizione di Ethiopian come compagnia leader nei collegamenti tra l’Africa e le principali destinazioni globali. L’iniziativa sottolinea l’impegno costante della compagnia nel connettere persone, culture ed economie attraverso un trasporto aereo efficiente e di livello internazionale.

RYANAIR CHIEDE UNA RIFORMA URGENTE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO DELL’UE – Ryanair informa: “Ryanair ha rinnovato il suo appello alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per riformare urgentemente i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell’UE. Ryanair è già stata costretta a cancellare oltre 400 voli, con disagi per più di 70.000 passeggeri, a causa degli scioperi dei controllori francesi, estesi anche al quarto giorno (6 luglio). Ryanair chiede a Ursula von der Leyen di intervenire con urgenza per riformare i servizi ATC europei attraverso: garantire che i servizi ATC siano completamente operativi per la prima ondata di partenze giornaliere; proteggere i voli in sorvolo durante gli scioperi nazionali dei controllori. Queste due semplici riforme eliminerebbero il 90% dei ritardi ATC e proteggerebbero i passeggeri dell’UE da interruzioni ripetute e evitabili causate da ulteriori scioperi”.

DASSAULT AVIATION SUPPORTA IL ‘PRIX DU LIVRE DE GEOPOLITIQUE’ – Dassault Aviation informa: “Il ‘Prix du Livre de Géopolitique 2025’ è stato assegnato a Sophie Boisseau du Rocher e Christian Lechervy per il loro libro ‘L’Asie-Pacifique, nouveau centre du monde’ (Odile Jacob). Un premio speciale è stato assegnato a Thierry de Montbrial per il suo lavoro. Con il patrocinio di Sébastien Lecornu, Minister of the French Armed Forces, e il supporto di Dassault Aviation, il 12° Prix du Livre de Géopolitique si è svolto il 2 luglio presso l’Hôtel Marcel Dassault, sotto la presidenza di Jean-Yves Le Drian, personal representative of the President of the Republic in Lebanon, ex French Minister of Europe and Foreign Affairs, ex French Minister of Defense, e Éric Trappier, Chairman of the Groupe Industriel Marcel Dassault, Chairman and CEO of Dassault Aviation. Istituito nel 2013, il ‘Prix du Livre de Géopolitique’ premia un’opera (studio, saggio, biografia, ecc.) che riesca a rendere leggibili i processi geopolitici e strategici. Il suo obiettivo è quello di consentire a un vasto pubblico francofono, non specializzato, di comprendere meglio le principali questioni internazionali del nostro tempo. Sotto il patrocinio del geografo e professore Yves Lacoste, la giuria è composta da importanti personalità politiche e militari, ricercatori, esperti, accademici e giornalisti. È presieduta da Jean-Yves Le Drian ed Éric Trappier”.

GE AEROSPACE NOMINA PAUL FERRARO COME VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER OF DEFENSE ENGINES & SERVICES – GE Aerospace ha annunciato la nomina di Paul Ferraro come Vice President & General Manager of Defense Engines & Services. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Paul Ferraro in GE Aerospace”, ha dichiarato Amy Gowder, President and CEO of Defense & Systems at GE Aerospace. “La sua esperienza di leadership e la sua profonda conoscenza del settore della difesa lo rendono eccezionalmente qualificato per guidare il nostro defense propulsion business, supportando i nostri clienti con tecnologie all’avanguardia e mission-ready performance”. “Paul Ferraro vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore aerospaziale e della difesa, con una comprovata esperienza di leadership in segmenti di business critici presso Raytheon e RTX. Più recentemente, ha guidato le Raytheon Air & Space Defense Systems and Air Power Systems organizations. Ha ricoperto anche ruoli dirigenziali come Vice President of Seapower Capability Systems, Advanced Technology Programs, Engineering and Technology for Network Centric Systems. Oltre a guidare importanti attività nel settore della difesa, Ferraro ha supervisionato le operazioni di produzione in diversi siti. Porta inoltre con sé una vasta esperienza nel settore della difesa e aerospaziale, solide relazioni con i clienti e una vasta esperienza nella gestione generale, che lo renderanno idoneo a guidare la GE Aerospace’s Defense Engines & Services organization nella sua prossima fase di crescita ed esecuzione”, afferma GE Aerospace. “Ferraro, che avrà sede a Lynn, Massachusetts, sede di uno degli stabilimenti chiave di GE Aerospace dedicato alla progettazione, allo sviluppo e alla produzione di military and commercial jet engines, ha conseguito un master’s degree in electrical and computer engineering alla University of Massachusetts e un MBA alla Boston University”, conclude GE Aerospace.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA AN/SPY-7(V)1 RADAR ANTENNAS AL GIAPPONE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato con successo il primo Aegis System Equipped Vessel (ASEV) shipset, composto da quattro AN/SPY-7(V)1 radar antennas, al Japan Ministry of Defense (JMOD). La consegna è stata facilitata da Mitsubishi Corporation nell’ambito di un Direct Commercial Sale arrangement, dopo rigorosi test di accettazione”. “La consegna puntuale di tutte le antenne per il primo ASEV dimostra la maturità e la scalabilità del radar SPY-7, nonché la sua capacità produttiva, dimostrando al contempo la dedizione e la competenza di Lockheed Martin nell’integrazione di sistemi”, ha dichiarato Chandra Marshall, vice president of Multi-Domain Combat Solutions at Lockheed Martin. Il JMOD sta acquisendo due ASEV, entrambi in programma per la messa in servizio nei Japan Fiscal Year 2027 and 2028. Marshall ha continuato: “Continueremo l’integrazione completa del sistema e i test con tutte e quattro le antenne presso il Production Test Center di Moorestown, New Jersey, quest’anno, prima della consegna degli equipaggiamenti in Giappone, il che ridurrà significativamente il rischio di integrazione e consentirà la messa in servizio nei tempi previsti”. “Grazie alle avanzate capacità di rilevamento e tracciamento, l’SPY-7 contrasta efficacemente minacce complesse. Oltre agli ASEV giapponesi, il radar SPY-7 viene prodotto anche per i Canada’s River-Class Destroyers, le Spain’s F-110 Frigates, mentre la land-based è stata implementata dalla Missile Defense Agency per il Guam Defense System (TPY-6) e il Long-Range Discrimination Radar”, conclude Lockheed Martin.