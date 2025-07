Ryanair celebra 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste – Londra Stansted

Ryanair ha celebrato i 2 milioni di passeggeri sulla sua popolare rotta Trieste – Londra Stansted.

“Il viaggio di Ryanair all’Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari è iniziato nel 2001. Da allora, la compagnia aerea è cresciuta significativamente, aggiungendo rotte domestiche e non domestiche, generando traffico, occupazione e crescita del turismo, anche grazie alla decisione lungimirante della Regione Friuli Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale, che ha permesso a Ryanair di aumentare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, eliminando l’addizionale municipale, una misura che ha generato una significativa crescita in termini di traffico, turismo e occupazione. Grazie alla decisione lungimirante del Presidente Fedriga e alla collaborazione con il management dell’Aeroporto di Trieste, Ryanair ha risposto aggiungendo 2 aeromobili, 10 nuove rotte, raddoppiando il traffico (+100%) e supportando oltre 800 posti di lavoro totali da quando l’addizionale è stata abolita. Abruzzo e Calabria hanno seguito questo esempio, sbloccando tutto il loro potenziale e migliorando la connettività dei rispettivi territori”, afferma Ryanair.

“La rotta Trieste – Londra Stansted è solo una delle 21 rotte totali operate da Ryanair presso l’Aeroporto di Trieste per l’estate 2025, che prevede un operativo da record con una crescita del 35%, 3 nuove rotte verso Lamezia, Praga e Stoccolma, oltre a un aumento delle frequenze su 9 rotte esistenti e molto popolari tra cui la stessa Londra Stansted, ma ma anche Barcellona, Bari, Cagliari e Olbia. Inoltre, Ryanair ha basato un aeromobile aggiuntivo (pari a un investimento di oltre 100 milioni di dollari), supportando oltre 800 posti di lavoro nella regione.

L’operativo Ryanair presso l’Aeroporto di Trieste per l’estate 2025 prevede 1 aeromobile basato in piu’ (2 in totale – US$200m investimento complessivo); 3 nuove rotte – Lamezia, Praga, Stoccolma; 21 rotte in totale; 1.1M passeggeri all’anno.

Per celebrare i 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste – Londra Stansted, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare sulla rotta Trieste – Londra Stansted fino alla fine di ottobre. L’offerta è già disponibile su ryanair.com (fino a esaurimento posti)”, conclude Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “Ryanair è lieta di celebrare i 2 milioni di passeggeri sulla popolare rotta Trieste – Londra Stansted. Questo importante traguardo conferma la continua crescita e l’impegno di Ryanair presso l’Aeroporto di Trieste. Quest’estate, Ryanair opera un programma da record da/per Trieste, con un incremento di capacità del 35%, 21 rotte totali, incluse 3 nuove ed entusiasmanti destinazioni – Lamezia, Praga e Stoccolma – oltre all’aumento delle frequenze su 9 rotte molto richieste come la stessa Londra Stansted, ma anche Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia. A ciò si aggiunge il posizionamento di un nuovo aeromobile basato per l’estate (ulteriore investimento da 100 milioni di dollari), portando la flotta Ryanair basata a Trieste a 2 aeromobili. Ryanair è inoltre lieta di offrire a Maria, la due-milionesima passeggera sulla rotta Trieste–Londra Stansted, una gift card da 50€ per viaggiare verso qualsiasi destinazione Ryanair, invitandola a rilassarsi e godersi il volo con noi. Non vediamo l’ora di continuare a trasportare sempre più passeggeri con le tariffe basse di Ryanair da e per l’Aeroporto di Trieste negli anni a venire”.

Marco Consalvo, CEO di Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: “Il superamento dei 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste – Londra Stansted è motivo di grande soddisfazione. Questo collegamento è stato il primo volo operato da Ryanair sullo scalo del Friuli Venezia Giulia, inaugurato il 05 aprile 2001 ha nel tempo offerto un servizio primario per i nostri passeggeri. Il volo Trieste – Londra Stansted opera oggi con 6 frequenze settimanali garantendo ai turisti, così come ai viaggiatori per motivi di lavoro o familiari, un ottimo servizio di connessione tra la capitale inglese ed il nostro territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)