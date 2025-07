China Airlines sigla un Multi-Year Service Agreement con GE Aerospace per i motori GE9X

GE Aerospace ha annunciato oggi di aver raggiunto un multi-year service agreement con China Airlines che copre maintenance, repair and overhaul (MRO) dei motori GE9X per i 14 nuovi Boeing 777X della compagnia aerea.

“China Airlines è cliente di GE Aerospace dal 1999, anno in cui acquistò per la prima volta il Boeing 747-400 con motori GE CF6-80C2. China Airlines aveva firmato service agreements con GE Aerospace per i motori GE90 e GEnx, per la fornitura di servizi per la sua flotta B777-300ER e B787“, afferma GE Aerospace.

“Siamo grati a China Airlines per aver scelto GE Aerospace per la manutenzione dei suoi nuovi motori GE9X e per la sua continua fiducia nei nostri prodotti e servizi”, ha dichiarato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Continueremo a collaborare strettamente con loro per supportare l’entrata in servizio del GE9X e le regolari operazioni della loro flotta 777X”.

“Il motore GE9X è il commercial aircraft engine più potente al mondo e il più efficiente in termini di consumo di carburante della sua categoria. Disponibile esclusivamente sulla Boeing 777X family, composta dai velivoli 777-9 e 777-8F, il GE9X offre uno specific fuel consumption inferiore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B, con emissioni tecnologicamente all’avanguardia di una generazione.

Come tutti i motori commerciali di GE Aerospace, il motore GE9X può già operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)