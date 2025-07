Delta Air Lines compie 100 anni: un video sulla sicurezza fa rivivere le uniformi dagli esordi ad oggi

Delta Air Lines informa: “Quest’anno Delta compie cento anni. Nata nel 1925 come piccola compagnia aerea specializzata in irrorazione aerea per le colture, è oggi il vettore statunitense più premiato in assoluto e il primo al mondo per fatturato. La compagnia, che negli anni ha acquisito Northeast Airlines (1972), Western Airlines (1987) e il network transatlantico di Pan American World Airway (1991), si è fusa nel 2008 con Northwest, arrivando ad operare così in ogni regione del mondo. Delta ha cominciato ad operare dall’Italia nel 1991.

Membro fondatore dell’alleanza SkyTeam e parte della joint-venture transatlantica con AF KLM e Virgin Atlantic che trasporta ogni giorno 30.000 passeggeri tra Europa e Stati Uniti, Delta è oggi leader nel settore dell’aviazione in termini di prestazioni, innovazione, tecnologia e customer service”.

“Per commemorare l’anno del suo centenario, Delta ha lanciato un nuovo video per la sicurezza a bordo, che ripercorre la storia della compagnia attraverso le uniformi indossate dagli assistenti di volo nei diversi decenni, omaggio ad una storia lunga un secolo. Dai tagli sofisticati degli anni Quaranta alle forme più sbarazzine degli anni Settanta, fino alle collaborazioni con designer di grido come Richard Tyler e Zac Posen, le divise Delta sono le protagoniste del nuovo video, che accompagna i passeggeri attraverso le norme da rispettare a bordo con ambientazioni contestualizzate, rimandando allo scorrere del tempo.

Nell’anno del suo centenario, Delta si è impegnata a migliorare ulteriormente il suo customer service, i servizi innovativi e l’evoluzione tecnologica, con iniziative che includono l’utilizzo di nuovi strumenti digitali per la gestione del viaggio e dell’intrattenimento a bordo, alle collaborazioni con brand di grido, come lo champagne Taittinger e Missoni”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)