6° Stormo: transizione del 154° Gruppo Volo su velivolo F-35

In occasione della transizione del 154° Gruppo Volo “Diavoli Rossi” al velivolo di 5^ Generazione F-35, sono stati organizzati presso il 6° Stormo una serie eventi per sancire, alla presenza dal Comandante del Comando Forze da Combattimento, Generale Divisione Aerea Marco Lant, questo passaggio epocale per il Reparto.

La cerimonia di avvicendamento al comando, che ha segnato il passaggio di personale e mezzi sotto l’emblema del 154° Gruppo Volo, è stata accompagnata iniziative simboliche per celebrare un passaggio fondamentale per il 6° Stormo, che si trasforma preservando la piena capacità operativa F-35 e Tornado.

“Questo passaggio di consegne, dal Tornado all’F-35, non è solo un cambio macchine”, ha dichiarato il Generale Lant. “È un ponte tra il glorioso passato e un futuro di sfide ancora più ambiziose. Richiede nuove competenza, nuove metodologie, una costante e instancabile formazione. Sono certo che affronterete tutto questo con lo stesso spirito pionieristico, la stessa passione e lo stesso rigore”.

“L’evento ha sancito la conversione del 6° Stormo a Main Operating Base (JSF) di riferimento ed ha significato inoltre l’attribuzione al Reparto anche della missione di Difesa Aerea Nazionale, a protezione dello spazio aereo nazionale. Le capacità multiruolo del Tornado saranno pertanto accentrate in seno al 155° Gruppo Volo “Pantere Nere” fino al termine di vita operativa del velivolo di 3^ generazione.

Il 154° Gruppo Volo è stato il primo reparto a ricevere il Tornado, nel 1982 esprimendo le proprie capacità peculiari e vivendo da protagonista, insieme al 6° Stormo, negli scenari di crisi dal dopoguerra ai giorni nostri”, afferma l’Aeronautica Militare.

Il Comandante del 6° Stormo, Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, nel corso della cerimonia ha espresso parole di ammirazione e riconoscenza per il personale della flotta Tornado: “Siete stati e sarete i migliori interpreti di una tradizione gloriosa, che continuerete ad incarnare in nuovi incarichi e nuove sfide in cui ancora una volta, come sempre, il vostro valore e l’esperienza con il Tornado rappresenterà una leva irrinunciabile per costruire il nostro futuro, così come è stato per conseguire la transizione all’F-35 che celebriamo oggi. Siate consapevoli che anche quando il Tornado non volerà più lo spirito e lo stile che caratterizza l’“approccio Tornado” sarà patrimonio fondamentale, che pertanto dovrà essere preservato e tramandato”.

“Rivolgendosi infine ai Gruppi Volo F-35, il 102° Gruppo Volo “Paperi” ed il 154° Gruppo Volo “Diavoli Rossi”, il Col. Vitaliti ha rimarcato l’importanza degli assetti di 5^ Generazione nell’ambito della difesa nazionale, la protezione delle Forze ed il successo nelle operazioni militari multi-dominio.

In occasione dell’importante passaggio generazionale, è stata realizzata una “livrea speciale” dedicata a ciò che il velivolo Tornado ha rappresentato per la storia del 154° Gruppo Volo e del 6° Stormo in questi 43 anni di storia operativa. La livrea speciale, nei colori storici rosso e nero, è incentrata sullo storico emblema del 154° Gruppo Volo che si proietta sull’obiettivo sostenuto idealmente dal velivolo Tornado e dall’F-35. Le sagome dei due velivoli convergono tangendo i lati della freccia stilizzata che contiene lo storico emblema del 154°, la “Freccia del 154°” con all’interno il “Diavolo Rosso”. La Freccia è proiettata dalla scia del “Sol Levante”, simbolo che, nella tradizione del Gruppo, richiama il motto “BANZAI – in picchiata sull’obiettivo”, coniato ai tempi della Prima Guerra del Golfo”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il 6° Stormo “Alfredo Fusco” ha il compito di acquisire e mantenere la capacità di svolgere operazioni di attacco, ricognizione e supporto alle forze di superficie, ricognizione elettronica e di supporto alle forze di attacco contro obiettivi relativi alle forze e al potenziale nemico. Assicura la difesa aerea dell’area di interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo. Effettua operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali in tutto lo spettro del conflitto e/o di una crisi.

Assicura inoltre l’attività di conversione operativa e standardizzazione degli equipaggi di volo assegnati alla linea Tornado IDS/ECR.

Opera con velivoli PA-200 “Tornado” e F-35A “Lightning II”.

Collabora con le autorità civili per l’ordine pubblico, in casi di emergenza e/o calamità naturali.

Dipende gerarchicamente dal Comando Forze da Combattimento che a sua volta dipendente dal Comando della Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea di stanza a Milano“, conclude l’Aeronautica Militare.

