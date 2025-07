Wizz Air lancia la funzionalità “My Journey” sull’app Mobile

Wizz Air presenta “My Journey”, una nuova potente funzionalità dell’app ufficiale WIZZ, pensata per rivoluzionare il modo in cui i passeggeri possono monitorare e gestire i propri voli direttamente dai dispositivi mobili.

“Il traffico aereo complessivo previsto per questa estate supererà del 5% i livelli del 2024 e ha già superato quelli pre-Covid. In combinazione con una capacità insufficiente del controllo del traffico aereo in alcune zone d’Europa e con le condizioni meteorologiche avverse previste su tutto il continente, i passeggeri potrebbero dover affrontare disagi al di fuori del controllo delle compagnie aeree”, afferma Wizz Air.

““My Journey” offre ai passeggeri il pieno controllo durante il viaggio e in caso di imprevisti, fornendo assistenza e vantaggi direttamente sul proprio telefono. Oltre a ricevere aggiornamenti tramite i vari canali (chiamate, SMS, email), i viaggiatori ora possono consultare tutte le informazioni in un unico luogo, comodamente sul proprio smartphone:

– Tutto sotto controllo, in tempo reale: monitoraggio dello stato del volo in ogni fase (check-in, orario d’imbarco, numero del gate).

– Assistenza immediata: visualizzazione istantanea dell’idoneità a ricevere buoni pasto o sistemazione in hotel.

– Libertà totale: riscatto dei benefit disponibili direttamente dall’app durante il viaggio (es. pasti, alloggio in hotel, rimborso) o in caso di ritardo.

– Scelte senza stress: consultazione e scelta delle opzioni di viaggio alternative (nuova prenotazione, rimborso o accettazione del volo alternativo proposto dalla compagnia).

Tutto questo si traduce in decisioni più rapide, meno incertezze e maggiore tranquillità, soprattutto nei momenti più stressanti”, prosegue Wizz Air.

“Non si tratta solo di volare, ma di sentirsi in controllo anche nei momenti più frustranti”, ha dichiarato Boglarka Spak, Head of Customer Experience di Wizz Air. “My Journey è la soluzione definitiva per i nostri passeggeri: permette loro di gestire l’esperienza di viaggio in totale autonomia, qualunque cosa accada. Con ‘My Journey’ diamo ai nostri clienti strumenti in tempo reale per gestire il viaggio secondo le proprie regole: è un ulteriore passo avanti nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass. Crediamo che il lancio di questa funzionalità nel periodo di picco estivo, quando i voli sono maggiormente soggetti a disagi dovuti alle condizioni meteorologiche o alla gestione del traffico aereo, aiuterà i nostri clienti a orientarsi con più facilità, risparmiando tempo ed energia”.

“Con oltre 35 milioni di download dell’app Wizz Air sulle piattaforme Apple, Google e Huawei, l’aggiornamento promette di migliorare significativamente l’esperienza dei passeggeri. Chi ha già scaricato l’app ed effettuato l’accesso riceverà gli aggiornamenti nella propria lingua preferita.

“My Journey” sarà introdotta gradualmente a partire dall’8 luglio e mira a migliorare l’esperienza in aeroporto, accompagnare il passeggero lungo tutto il viaggio e offrire supporto sia ai viaggiatori abituali sia a chi vola con Wizz Air per la prima volta.

Ancorata a quattro pilastri fondamentali – Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione – l’iniziativa Customer First Compass definisce la direzione e l’impegno rinnovato di Wizz Air verso i propri clienti, investendo in tecnologie all’avanguardia, migliorando l’affidabilità e offrendo un servizio di assistenza clienti potenziato. Questa trasformazione rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui la compagnia si prende cura dei propri passeggeri. La compagnia investirà 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare ogni punto di contatto con il cliente, assicurando che puntualità, accessibilità, innovazione e qualità del servizio siano al centro di ogni viaggio. Con il pilastro Comunicazione, Wizz Air si impegna a tenere i passeggeri informati in ogni fase del viaggio, perché ogni aggiornamento conta: dallo stato del volo, alle modifiche di policy, fino a soluzioni rapide e trasparenti in ogni situazione”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)