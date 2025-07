Enac: nuova normativa europea per certificazione elicotteri Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

L’Enac, in un comunicato, informa: “In merito a notizie di stampa sulla momentanea sospensione del certificato di Operatore Antincendio rilasciato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le operazioni con due elicotteri S64, ai sensi della normativa EASA, l’Enac precisa quanto segue.

È in fase di sottoscrizione la nuova convenzione tra l’Enac e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che aggiorna i precedenti accordi, in conformità con le recenti modifiche del quadro normativo europeo.

La normativa europea riguardante il rilascio di abilitazioni per aeromobili prevede, infatti, requisiti stringenti per i piloti, che non riflettono pienamente le attuali peculiarità dei piloti del Corpo di Stato.

L’Enac ha quindi intrapreso azioni presso le Istituzioni comunitarie e i comitati della Commissione Europea per promuovere l’uso duale degli aeromobili di Stato da parte di operatori statali e privati. Questo impegno ha condotto all’approvazione di una revisione normativa”.

“L’obiettivo della nuova normativa è quello di ottenere la massima flessibilità nell’impiego degli aeromobili utilizzati per attività di pubblica utilità, in particolare per il servizio antincendio. La possibilità di un rapido trasferimento del controllo operativo di tali aeromobili speciali tra organizzazioni statali e operatori privati specializzati è ormai un elemento imprescindibile negli attuali complessi scenari. Questa misura mira a garantire interventi tempestivi ed efficaci, adeguati alle specifiche situazioni operative di emergenza, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di sicurezza del volo.

La firma della nuova convenzione tra l’Enac e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevista a breve, rafforza ulteriormente la collaborazione strategica per continuare a garantire, secondo le rispettive competenze, la sicurezza aerea delle operazioni in ambito aeroportuale, di soccorso e di attività civili”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)