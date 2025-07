Airbus si aggiudica il contratto per la realizzazione dei satelliti PAZ-2

Airbus Defence and Space è stata selezionata come prime contractor per lo sviluppo e la produzione di due nuovi PAZ-2 radar satellites, garantendo la continuità dell’attuale Earth observation PAZ satellite, in servizio dal 2018.

“Il programma, guidato da Hisdesat per lo Spanish Ministry of Defence, rappresenta una pietra miliare fondamentale per l’industria spaziale spagnola, poiché circa il 65% del contenuto dei satelliti sarà sviluppato dall’industria spagnola, guidata da Airbus.

I satelliti PAZ-2, tra i più avanzati al mondo, saranno più potenti rispetto ai loro predecessori, migliorando significativamente la qualità e la risoluzione delle immagini, portandole a oltre 25 centimetri, e aumentando al contempo la copertura fino a 6,7 milioni di km² al giorno per satellite, orbitando attorno alla Terra 16 volte al giorno. Questi miglioramenti rafforzeranno le intelligence and surveillance capabilities delle Spanish Armed Forces, nonché le applicazioni civili nel monitoraggio delle infrastrutture, nella gestione dei rischi, nel controllo delle frontiere e nella valutazione delle catastrofi, acquisendo immagini radar 24 ore su 24 e in qualsiasi condizione meteorologica”, afferma Airbus.

“Nell’attuale contesto geopolitico, con i satelliti PAZ-2, Airbus riafferma il suo impegno a rafforzare la sovranità tecnologica in security and defence, nonché la sua leadership nel national and European space sector”, afferma Alain Fauré, Head of Airbus Space Systems.

“Oltre alla progettazione, all’assemblaggio e ai test dei due satelliti presso il suo sito di Getafe (Spagna), Airbus metterà a disposizione la sua esperienza nella very high resolution and large area coverage synthetic aperture radar (SAR) technology, guidando un consorzio che comprende oltre 15 aziende spagnole.

Si prevede che il primo dei satelliti PAZ-2 entrerà in servizio entro la metà del 2031. Attraverso questo contratto, Hisdesat e Airbus continueranno a essere leader nel dominio degli high-end, high-value X-band radar services, potenziando le Spanish Earth observation capabilities e rafforzando la resilienza dell’Europa in generale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)