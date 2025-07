British Airways espande il suo short-haul network con nuove rotte

British Airways sta espandendo il suo short-haul network con due nuove aggiunte.

“BA Euroflyer, la sussidiaria di British Airways con base a London Gatwick, opererà voli tutto l’anno per la capitale del Marocco, Rabat, e per la destinazione turistica austriaca Graz, a partire dalla 2025 winter season.

Anche BA Cityflyer, la sussidiaria di British Airways con base a London City, ha annunciato l’introduzione di voli dalla sua base a Madrid, Spagna, a partire dal 1° dicembre 2025.

I voli includono una Club Europe (business class) option, che offre più spazio personale, full meal con bevande e una franchigia bagaglio aggiuntiva. I clienti che viaggiano in Club Europe con BA Euroflyer avranno accesso alla Club Lounge di British Airways, recentemente ristrutturata, con un nuovo bar che serve cocktail e bevande, arredi e decorazioni rinnovati”, afferma British Airways.

“Insieme a Marrakech e Agadir, Rabat diventerà la terza destinazione in Marocco servita dalla compagnia. Con l’aggiunta di Rabat alla rete di rotte di British Airways, i clienti che desiderano viaggiare in Marocco dal Regno Unito hanno ancora più scelta al momento della prenotazione.

I voli per la capitale marocchina saranno operati due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, con un Airbus A320 da London Gatwick. Il servizio inizierà il 5 novembre 2025.

Con l’apertura di Graz, le destinazioni austriache di British Airways salgono a quattro, aggiungendosi a Vienna, Salisburgo e Innsbruck. Questa nuova rotta segna un’espansione significativa, poiché attualmente non ci sono altri voli diretti operativi tra Londra e Graz.

I voli per Graz saranno operativi tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con la Airbus A320 fleet da London Gatwick. Il servizio inizierà il 21 novembre 2025″, prosegue British Airways.

Karen Hilton, Managing Director of BA Euroflyer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra connettività tra Londra e l’Austria con l’aggiunta di Graz. Saremo l’unica compagnia aerea diretta tra le due città, offrendo maggiore scelta ai nostri clienti, che si tratti di lavoro, di piacere o di visitare amici e parenti. Con il suo clima caldo tutto l’anno, il Marocco è ideale per chi cerca una fuga fuori stagione senza dover affrontare lunghi voli. L’aggiunta di Rabat significa che ora voliamo verso tre fantastiche destinazioni in Marocco: un’ottima scelta per famiglie, coppie e gruppi di amici”.

“BA Cityflyer, la filiale di British Airways basata a London City Airport, opererà 11 voli settimanali per la capitale spagnola, Madrid, portando il totale settimanale a 44, in aggiunta all’attuale London Heathrow service.

Che i clienti viaggino per lavoro o per piacere, i voli aggiuntivi dall’aeroporto più centrale di Londra offrono loro ancora più scelta al momento della prenotazione.

Gli orari dei voli di andata e ritorno sono stati ottimizzati per i clienti che desiderano coincidenze con altri voli da Madrid, in particolare per destinazioni sudamericane, tra cui Bogotà, Montevideo e Lima.

I voli inizieranno a essere operativi il 1° dicembre 2025 e sono già prenotabili su www.ba.com“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)