Bombardier: la nuova Paint Facility presso il London Biggin Hill Service Centre procede secondo i piani

Bombardier ha annunciato che lo sviluppo di una nuova paint facility di 51.000 piedi quadrati presso il London Biggin Hill Service Centre sta procedendo a pieno ritmo, con il completamento di diversi processi chiave, tra cui la stabilizzazione del terreno e i lavori di fondazione dell’hangar. La struttura dell’hangar continua a progredire e sono iniziati anche i lavori di rivestimento.

“Si prevede che la nuova two-bay paint facility di Bombardier impiegherà oltre 50 tecnici specializzati e sarà il complemento perfetto per la service facility di quasi 250.000 piedi quadrati, completamente attrezzata per eseguire scheduled and unscheduled maintenance, modifications and avionics installations per Bombardier Global, Challenger and Learjet aircraft. Con una data di completamento prevista per la seconda metà del 2026, la nuova paint facility arricchirà l’ampia gamma di servizi offerti dal centro, garantendo ai clienti Bombardier un’opzione di alto livello per tutte le loro esigenze di verniciatura”, afferma Bombardier.

“L’aggiunta della nuova paint facility a London Biggin Hill Airport aggiunge un elemento di servizio molto apprezzato alla già completa offerta per i nostri clienti, garantendo loro un’esperienza di manutenzione completa che contribuisca a mantenere i loro aeromobili in volo”, ha dichiarato Sander Podgoric, General Manager of the London Biggin Hill Service Centre. “Il London Biggin Hill Service Centre crea centinaia di posti di lavoro ben retribuiti a Bromley e nella contea di Biggin Hill. Siamo lieti di presentare questa importante struttura al Bromley and Biggin Hill Member of Parliament, Peter Fortune, nell’ambito della nostra visione comune di creare posti di lavoro ben retribuiti nella regione”.

“È stato incredibile vedere il dietro le quinte della Bombardier state of the art engineering facility. È un grande vantaggio per il distretto avere una multinazionale come Bombardier che ha aperto qui la sua European flagship service facility”, ha dichiarato Peter Fortune, Bromley and Biggin Hill Member of Parliament. “È entusiasmante vedere il loro impegno nello sviluppo di Bromley con la costruzione della loro nuova paint facility, creando più posti di lavoro e opportunità a livello locale, e la dice lunga sull’eccellente lavoro svolto da London Biggin Hill Airport nell’attrarre investimenti nella regione”.

“Inaugurato nel 2017 e ampliato nel 2022 fino a raggiungere una superficie di quasi 23.000 metri quadrati, il Bombardier Biggin Hill service centre rappresenta un importante economic driver per London Biggin Hill Airport e London Borough of Bromley. È un brillante esempio di come Bombardier continui a migliorare l’accessibilità delle sue OEM expertise per i clienti di tutto il mondo, ridefinendo la sua posizione di leader in service and support capabilities.

L’aggiunta della nuova paint facility non è l’unica novità del service centre. Nel 2024, Bombardier e F/LIST hanno annunciato l’apertura di una moderna material lounge di 65 metri quadrati, per offrire ai clienti l’accesso al più ampio e completo portfolio di interior materials disponibile presso uno dei suoi international service centres.

Lo scorso anno, Bombardier ha inoltre annunciato l’installazione di oltre 3.000 pannelli solari sul tetto del service centre e di una nuova line maintenance station presso il vicino Farnborough Airport, che fornirà light scheduled and unscheduled maintenance, così come Aircraft on Ground (AOG) support”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)