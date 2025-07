News Brevi – 09.07.2025

AERONAUTICA MILITARE: AD AVIANO L’EVENTO ADDESTRATIVO ‘MARE 2025’ – Nella giornata del 26 giugno si è svolta ad Aviano l’esercitazione denominata “MARE 2025” (Major Accident Response Exercise) che ha permesso di testare la sinergia tra istituzioni in una situazione emergenziale. L’attività, organizzata per il secondo anno consecutivo dal Comando Aeroporto Aviano e dal 31° Fighter Wing, ha visto coinvolti, oltre a donne e uomini dell’Aeronautica Militare, il personale USAF rischierato presso la Base di Aviano nonché personale dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES), Prefettura e Questura di Pordenone. Durante la giornata addestrativa è stata simulata una situazione emergenziale generata da una “midair collision” tra un elicottero USAF e un drone. Lo scenario ha previsto pertanto la necessità di gestire problemi di controllabilità al “Black Hawk” che, impattando al suolo, al di fuori dell’Aeroporto “Pagliano e Gori”, ha riportato danni all’equipaggio e a civili appartenenti ad una azienda agricola posta nelle vicinanze. La simulazione è iniziata con una dichiarazione d’emergenza da parte del pilota del velivolo al radar di avvicinamento di Aviano, seguita da una segnalazione al NUE (Numero Unico Emergenze) da parte di un cittadino che ha assistito all’incidente. Il personale controllore ha quindi avviato con immediatezza le previste procedure di allertamento, mentre la SORES ha attivato il piano di emergenza con l’invio dei soccorsi sul luogo dell’incidente. Lo scopo principale dell’esercitazione ‘MARE 2025’ è stato quello di implementare l’interoperabilità delle articolazioni del Comando Aeroporto Aviano e del 31° FW, nonché verificare le procedure di coordinamento con le Autorità locali, in ossequio alle normative vigenti e nel rispetto delle relative competenze; infatti in un’ipotetica situazione reale risulterebbe fondamentale la sinergia tra i vari soggetti, militari e civili, che concorrono nella gestione di una simile emergenza. Il complesso scenario ha mirato a sviluppare diversi aspetti cruciali: dall’immediato allertamento, al pronto intervento e messa in sicurezza dell’area interessata, dagli aspetti sanitari fino a quelli di polizia giudiziaria in un contesto operativo contraddistinto dall’impiego di un assetto USAF. “Questo tipo di addestramento, in uno scenario così complesso, rappresenta un’occasione unica per testare la catena di allertamento dei soccorsi, nonché l’impiego congiunto e sinergico dei tanti uomini e mezzi chiamati ad intervenire, appartenenti a diverse istituzioni militari e civili”, così ha dichiarato al termine dell’esercitazione il T.Col. Massimo Evangelista, Capo Ufficio Sicurezza Volo dell’Aeroporto di Aviano. La Base di Aviano è un aeroporto dell’Aeronautica Militare intitolato a “Pagliano e Gori”, eroici aviatori della Prima guerra Mondiale. L’installazione è sotto comando italiano e ospita un importante Reparto dell’USAF. La missione assegnata al Comando Aeroporto di Aviano è quella di garantire la sovranità nazionale, sovrintendere all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza statunitense, supportare i Reparti rischierati, supervisionare l’attività di volo e assicurare la difesa della Base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: ESPERTI, MANAGER E DIVULGATORI ALL’EVENTO ‘LARIOSPACE 2025’ – Primi dettagli sul programma di “LarioSpace 2025”, terza edizione dell’evento sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che si svolgerà nei giorni 11 e 12 settembre presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio (gruppo Leonardo) situata a Gera Lario, vicino al lago di Como. Confermata la presenza di numerosi esperti e manager di agenzie spaziali e aziende, oltre agli interventi di Adrian Fartade e Vittorio “Astroviktor” Baraldi, due divulgatori spaziali molto apprezzati anche da giovani e appassionati. “Con questi nostri importanti ospiti e con tutti gli altri che interverranno a questa terza edizione di LarioSpace”, spiega Jonathan Polotto, direttore dell’evento e amministratore delegato dell’azienda Involve Space, “potremo offrire ai tanti professionisti e studenti presenti all’evento una visione dello sviluppo attuale delle tecnologie e delle attività spaziali in Italia e nel mondo e anche una prospettiva delle nuove sfide per il futuro. Tra le soprese, sta per essere annunciata una notizia straordinaria, oltre alla conferma di alcuni astronauti italiani”. Il programma di “LarioSpace 2025” sarà articolato in due giornate. Giovedì 11 settembre, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, tra cui quelli dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di Telespazio. Seguiranno una serie di sessioni dedicate ai professionisti del settore: innovazione tecnologica dello spazio; sostenibilità nello spazio; osservazione della Terra; democratizzazione dell’accesso allo spazio; geopolitica dello spazio. Venerdì 12 settembre, l’evento proseguirà con altri incontri tematici, destinati anche a studenti ed appassionati: Luna, Marte ed esplorazione spaziale; innovazione tecnologia per la ricerca scientifica; educazione spaziale. Numerosi i relatori presenti, tra cui rappresentanti di Ministero della Difesa, ENEA, Lombardia Aerospace Cluster, Politecnico di Torino, Fondazione E. Amaldi, NASA e di aziende come e-GEOS, D-Orbit, Aiko, Apogeo Space, Officina Stellare, Axiom Space e iSpace. Prevista anche un’ampia area espositiva, con gli stand di enti, aziende e startup che esporranno le loro ultime tecnologie. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lariospace.it.

IBERIA APRE UN NUOVO BANDO DI RECLUTAMENTO PER ENTRY-LEVEL PILOTS – Iberia informa: “Iberia ha aperto un nuovo bando di reclutamento per entry-level pilots con sede a Madrid. Questa opportunità è rivolta a professionisti che soddisfano i requisiti stabiliti, tra cui almeno 500 ore di volo su un aeromobile certificato sotto CS-25 o equivalente. Attraverso questa selezione, la compagnia aerea punta ad assumere nuovi piloti per supportare la crescita prevista dal suo Flight Plan 2030, che include iniziative come il lancio di nuove rotte verso destinazioni come Toronto, Philadelphia, Monterrey, Orlando, Fortaleza e Recife. Inoltre, il Flight Plan 2023 prevede l’aggiunta di nuovi aeromobili A350 e A321XLR e un completo rinnovamento della flotta a corto e medio raggio, con cui Iberia mira a guidare il futuro dell’aviazione. Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite il sito web di Iberia dedicato alle opportunità di lavoro. Il processo di selezione sarà graduale e a gruppi. I candidati preselezionati saranno contattati via e-mail con informazioni su data, ora e luogo dei test di valutazione. Saranno inoltre tenuti a fornire documentazione di supporto su richiesta”.

ACI WORLD: PREOCCUPAZIONI SULLA PROPOSTA AIR TRAVEL TAX – ACI World informa: “ACI World ha espresso serie preoccupazioni in merito alla decisione di Francia, Kenya, Barbados, Spagna, Somalia, Benin, Sierra Leone e Antigua e Barbuda di lanciare una coalizione in vista della COP30, focalizzata sull’introduzione di una nuova tassa sul trasporto aereo, con particolare attenzione ai passeggeri premium, come mezzo per finanziare iniziative di sviluppo, mitigazione climatica e salute pubblica. ACI World avverte che, sebbene mossa da buone intenzioni, tale tassa rischia di compromettere il ruolo cruciale del settore del trasporto aereo nel promuovere lo sviluppo economico, la connettività globale e il progresso in materia di sostenibilità”. “Sosteniamo pienamente il perseguimento globale dello sviluppo sostenibile e della resilienza climatica”, ha dichiarato Justin Erbacci, Director General of ACI World. “Tuttavia, colpire l’aviazione con tasse aggiuntive rischia di compromettere la connettività e la crescita economica che sostengono questi obiettivi. Il settore dell’aviazione deve essere rafforzato, non penalizzato, se vogliamo raggiungere un progresso globale a lungo termine”. “La tassazione dell’aviazione ha dimostrato di ostacolare la connettività aerea e di avere un impatto negativo sulla crescita economica regionale. I benefici economici persi a causa di queste tasse possono essere il doppio delle entrate che i governi ne ricavano. Una ricerca di ACI sulla Taxation of International Air Transport and Airports stima che l’eliminazione dei 90 miliardi di dollari di tasse pagate dagli utenti dell’aviazione creerebbe 5,2 milioni di posti di lavoro e 180 miliardi di dollari di PIL globale. Nuove tasse, come quella proposta, rischiano anche di avere un impatto sulle regioni che dipendono particolarmente dalla connettività aerea per il commercio, il turismo e lo sviluppo in generale. La coalizione di otto Stati ha annunciato che lavorerà per ‘un contributo migliore del settore dell’aviazione a transizioni eque e resilienza’. Tuttavia, il settore dell’aviazione globale sta già seguendo un ambizioso piano coordinato per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, sotto la guida dell’ICAO, che include il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), il sistema internazionale basato sul mercato specificamente progettato per affrontare le emissioni del settore dell’aviazione. Una nuova tassa internazionale potrebbe distogliere finanziamenti critici dal CORSIA e da altre priorità essenziali per la decarbonizzazione, tra cui i SAF, i miglioramenti operativi, gli ammodernamenti infrastrutturali e le tecnologie a basse emissioni. ACI World si unisce all’ICAO, alla IATA, all’Air Transport Action Group (ATAG) e ad altri nel mettere in guardia contro misure che sottraggono valore all’aviazione senza reinvestire nel suo futuro sostenibile. Un approccio frammentato a livello globale potrebbe distorcere la concorrenza, minare l’integrità ambientale e avere un impatto sproporzionato sulle economie in via di sviluppo che dipendono dal trasporto aereo per la crescita”, conclude ACI World.

LEONARDO ACQUISISCE L’AZIENDA SVEDESE AXIOMATICS – Leonardo informa: “Leonardo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio posizionamento in ambito cyber security arricchendo il portafoglio di prodotti innovativi proprietari grazie all’acquisizione del 100% dell’azienda svedese Axiomatics AB. L’operazione amplia l’offerta di Leonardo con una componente chiave per una proposta completa in ambito Zero Trust, il modello di sicurezza informatica secondo il quale la fiducia non è mai implicita e ogni accesso a sistema, rete, dato deve essere costantemente verificato. Un approccio adottato dalla Piattaforma Globale di Cybersecurity di Leonardo (GCC Platform), che abilita una visione completa dell’intero ambiente digitale attraverso la cyber observability, permettendo di anticipare in modo proattivo le minacce, sempre più evolute e pervasive. Con questa acquisizione Leonardo porta a compimento la terza operazione di collaborazione industriale e M&A nel settore della cyber security in pochi mesi, in linea con il Piano Industriale orientato a rafforzare il ruolo centrale di Leonardo nello scenario internazionale”. “L’operazione con Axiomatics si inserisce in una serie di recenti iniziative strategiche di Leonardo in ambito cyber security nei Paesi nordici: l’accordo di collaborazione con l’azienda danese Arbit per soluzioni dedicate alla sicurezza e al trasferimento veloce dei dati in operazioni multi-dominio, la recente sottoscrizione dell’accordo per l’acquisizione del 24,55% della finlandese SSH Communications Security Corporation e la partecipazione nella start-up svedese CanaryBit, specializzata nel confidential computing e nella sicurezza dell’AI, consolidano il portafoglio internazionale di Leonardo in termini di Zero Trust e Data Centric Security. Nata nel 2006 con sede principale a Stoccolma, Axiomatics è presente anche in Nord America ed è l’unico player europeo ad offrire una piattaforma capace di abilitare un’architettura Zero Trust per la gestione delle autorizzazioni e la sicurezza dei dati con controllo dinamico degli accessi basato sul modello ABAC (Attribute-Based Access Control). Il perfezionamento dell’operazione di acquisto del 100% di Axiomatics AB sarà soggetto al nullaosta di alcune autorità, incluse quelle svedesi, in materia di investimenti da parte di soggetti esteri in società operanti nel settore della difesa e cybersicurezza (FDI) nonché all’avveramento di altre condizioni tipiche in operazioni di investimento di questa natura. Leonardo è stata assistita da PwC nell’operazione”, conclude Leonardo.

TEXTRON AVIATION: STARLINK HIGH-SPEED INTERNET ORA DISPONIBILE PER IL CESSNA CARAVAN – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un’additional high-speed internet connectivity solution per il Cessna Citation Caravan, in seguito al rilascio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) dell’AeroMech’s Supplemental Type Certificate (STC) for Starlink high-speed internet connectivity. L’STC di AeroMech utilizza la Low Earth Orbit (LEO) satellites di Starlink per fornire una connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il Wi-Fi tradizionale in volo potrebbe non essere disponibile”. “Il Cessna Caravan è così versatile che può arrivare praticamente ovunque, e Textron Aviation comprende l’importanza di fornire una soluzione di connettività in un maggior numero di luoghi desiderati dai nostri clienti”, ha dichiarato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Il Caravan ha recentemente festeggiato il suo 40° anniversario e l’offerta dello Starlink high-speed connectivity upgrade continua a fornire ai clienti la tecnologia più recente, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita dell’aeromobile”. “I clienti possono programmare l’installazione dell’upgrade presso i North American Textron Aviation Service Centers e in selezionati International Service Centers. L’STC di AeroMech utilizza uno Starlink Aviation Kit, composto da un Aero Terminal (Antenna), Power Supply Unit (PSU), due Wireless Access Points (WAPs), oltre al cablaggio, e richiede solo il power input dall’aeromobile”, conclude Textron Aviation.

EMIRATES SIGLA UN MoU CON CRYPTO.COM – Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Crypto.com per esplorare le modalità di integrazione di Crypto.com Pay nei suoi sistemi di pagamento, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza e conformità. L’integrazione dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. Il Memorandum d’Intesa è stato firmato alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group e Michael Doersam, Emirates Chief Financial & Group Services Officer, da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer e Mohammed Al Hakim, President of Crypto.com UAE operations. Adnan Kazim ha dichiarato: “La partnership con Crypto.com per integrare le criptovalute nel nostro sistema di pagamenti digitali riflette l’impegno di Emirates nel soddisfare le preferenze dei clienti in continua evoluzione, oltre ad attingere a segmenti di clientela più giovani ed esperti di tecnologia che preferiscono le valute digitali. Questa mossa strategica è in linea con la visione di Dubai di essere all’avanguardia nell’innovazione finanziaria, offrendo al contempo ai nostri clienti maggiore flessibilità e scelta nelle modalità di transazione con Emirates”. “Siamo lieti di completare la firma di questo importante MoU con Emirates Airline. Mentre continuiamo ad ampliare l’utilizzo quotidiano delle criptovalute, l’integrazione con partner d’eccezione come Emirates darà un vero impulso al settore degli asset digitali e consentirà a entrambe le aziende di offrire soluzioni finanziarie realmente innovative ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per continuare a sviluppare la nostra crypto offering nel GCC”, ha dichiarato Eric Anziani, Presidente e COO di Crypto.com. “Oltre a esplorare l’integrazione con Crypto.com Pay, Emirates e Crypto.com esploreranno l’utilizzo di campagne di marketing promozionale per creare consapevolezza e incoraggiare l’adozione di questa nuova soluzione di pagamento. L’ultima partnership della compagnia aerea arriva in un momento in cui Dubai si posiziona come hub globale delle criptovalute, supportato da un solido ecosistema e da un sofisticato quadro normativo progettato per promuovere l’innovazione, garantendo al contempo la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria. Diverse aziende di Dubai stanno già accettando le criptovalute come forma di acquisto, dagli sviluppatori immobiliari alle principali società di telecomunicazioni”, conclude Emirates.

RYANAIR RAGGIUNGE 7 MILIONI DI PASSEGGERI ATTRAVERSO IL GLASGOW INTERNATIONAL AIRPORT – Ryanair informa “Ryanair ha annunciato di aver trasportato oltre 7 milioni di passeggeri attraverso Glasgow Airport dall’inizio delle operazioni da/per l’aeroporto nel 2014. Per celebrare questo traguardo, Ryanair offre un ricco Summer 2025 schedule di 74 voli settimanali su 7 rotte da/per Glasgow, tra cui importanti destinazioni turistiche come Alicante, Malaga e Malta, oltre a destinazioni per brevi soggiorni in città come Bruxelles, Dublino, Cracovia e Breslavia”.

AIR CANADA ESPANDE IL SUO NETWORK IN AMERICA LATINA – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato l’ulteriore espansione del suo winter 2025-26 network, riprendendo il servizio diretto per Lima, Perù, con due voli settimanali da Montreal e Toronto. La compagnia aerea aggiungerà inoltre tre nuove rotte per l’America Centrale e il Messico, tra cui Montreal-Belize, Toronto-Puerto Escondido e Vancouver-Tepic, Riviera Nayarit, a seguito del recente annuncio di espansione in America Latina. I voli sono ora disponibili per la vendita su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e le agenzie di viaggio”. “Air Canada sta diversificando ulteriormente la sua rete globale quest’inverno, nell’ambito della sua strategia New Frontiers, capitalizzando sulla forte domanda di viaggi leisure verso ambite destinazioni turistiche in Sud e Centro America e nelle aree di Oaxaca e della costa pacifica del Messico. I nostri nuovi voli sono progettati per offrire facili collegamenti sia ai viaggiatori canadesi che europei, nonché per sfruttare le opportunità per il cargo nella regione”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo at Air Canada. “Le nuove rotte di Air Canada per il Messico aprono le porte ad alcune delle destinazioni turistiche più gettonate e meno note del Paese. Puerto Escondido è un tranquillo paradiso per i surfisti, rinomato per le sue spiagge dorate e le onde straordinarie. Sulla costa occidentale del Messico, il nuovo servizio Vancouver-Tepic, Riviera Nayarit di Air Canada apre una nuova porta d’accesso alla Riviera Nayarit, in concomitanza con il completamento di una nuova autostrada che collegherà Tepic a Puerto Vallarta nell’ottobre 2025. Quest’inverno Air Canada offrirà oltre 80.000 posti settimanali su più di 55 voli giornalieri verso 52 destinazioni in America Latina e nei Caraibi, rappresentando il maggior numero di sun destinations mai servite dalla compagnia aerea”, conclude Air Canada.

EASYJET LANCIA ‘AIRPLANE MODE’ PER AIUTARE LE FAMIGLIE A RICONNETTERSI QUESTA ESTATE – easyJet informa: “easyJet ha lanciato una nuova iniziativa per aiutare le famiglie a riconnettersi quest’estate, dopo che un nuovo sondaggio mostra che oltre due terzi (68%) dei genitori affermano che trovare del tempo di qualità insieme in famiglia sta diventando più difficile a causa del tempo trascorso sui dispositivi personali e sui social media. easyJet ha unito le forze con la scrittrice, attivista, presentatrice e mamma Katie Piper e l’esperta di sviluppo infantile Tanith Carey per lanciare ‘Airplane Mode’, una nuova iniziativa che include un gioco di carte per le vacanze, per far parlare le famiglie fin dall’inizio delle vacanze e contribuire a contrastare i problemi che oggi interessano i giovani e i genitori. Il sondaggio, commissionato da easyJet e condotto su 2.000 genitori e ragazzi britannici di età compresa tra 11 e 17 anni, ha rilevato che oltre due terzi dei genitori (69%) affermano di essere preoccupati per gli effetti dei social media e del tempo trascorso davanti allo schermo del telefono sui propri figli: il 71% dei genitori ammette di passare probabilmente anche troppo tempo al telefono e il 60% troppo tempo sui social media. La ricerca ha anche rivelato che quasi un quarto (24%) dei bambini ammette di sapere di più sui propri influencer preferiti rispetto ai propri genitori. Tuttavia, quasi sette genitori su dieci (69%) affermano che le vacanze sono l’occasione numero uno per entrare in contatto con i propri figli. Le vacanze sono emerse come una priorità crescente per i genitori quando si tratta di benessere familiare”. “Nell’ambito dell’iniziativa ‘Airplane Mode’, la compagnia aerea ha lanciato un gioco di carte per famiglie ricco di domande che stimolano la conversazione su diverse categorie, oltre a sfide e spunti per condividere consigli ed esperienze significative. Il gioco di carte sarà disponibile gratuitamente per le famiglie in partenza per le vacanze estive, con migliaia di copie distribuite negli aeroporti di tutto il Regno Unito a partire dal 9 luglio (fino a esaurimento scorte). Nell’ambito della campagna, Katie Piper, i noti wellness advocates and content creators Jaycie Fry and Will Ainslie, insieme ai piloti e al personale di cabina di easyJet, hanno pubblicato una serie di note vocali in cui riflettono sulle proprie esperienze nell’affrontare la sfida della disconnessione”, prosegue easyJet. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “In easyJet ci impegniamo a creare iniziative per le famiglie che rendano volare con noi divertente e più facile per i genitori. Con il nostro ‘Airplane Mod game, speriamo che le migliaia di famiglie che volano con noi possano prendersi un momento per rilassarsi, riconnettersi e creare ricordi significativi fin dal momento dell’imbarco”.

QANTAS: UPDATE SUL CYBER INCIDENT – Qantas informa: “Qantas ha iniziato ad aggiornare i clienti sui loro dati personali compromessi a seguito dell’incidente informatico verificatosi la scorsa settimana in uno dei suoi call center. Qantas ha proseguito l’analisi forense dei dati dei clienti presenti nel sistema compromesso. Non ci sono prove che dati personali rubati a Qantas siano stati divulgati ma, con il supporto di esperti specializzati in sicurezza informatica, continuiamo a monitorare attivamente la situazione. Qantas ha riconfermato che nessun dato di carta di credito, informazione finanziaria personale o dato del passaporto è stato memorizzato in questo sistema e pertanto non è stato oggetto di accesso. Non vi è alcun impatto sugli account Frequent Flyer di Qantas. Password, PIN e dati di accesso non sono stati oggetto di accesso o compromessi. I dati compromessi non sono sufficienti per accedere a questi account frequent flyer. Dopo aver rimosso i record duplicati, la nostra indagine ha rilevato che nel sistema erano presenti 5,7 milioni di dati di clienti unici. I campi dati specifici variano da cliente a cliente. Qantas sta progressivamente inviando email ai clienti interessati per informarli sui tipi di dati personali contenuti nel sistema interessato e per fornire consulenza e supporto”. Vanessa Hudson, Qantas Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Dall’incidente, il nostro obiettivo principale è stato capire quali dati siano stati compromessi per ciascuno dei 5,7 milioni di clienti interessati e condividerli con loro il prima possibile. Da oggi contatteremo i clienti per informarli degli specifici campi di dati personali presenti nel sistema compromesso e offrire consigli su come accedere ai servizi di supporto necessari. Dall’incidente, abbiamo implementato diverse misure di sicurezza informatica aggiuntive per proteggere ulteriormente i dati dei nostri clienti e stiamo continuando a esaminare l’accaduto. Rimaniamo in costante contatto con il National Cyber Security Coordinator, l’Australian Cyber Security Centre e la Australian Federal Police. Desidero ringraziare le varie agenzie e il Governo Federale per il loro continuo supporto”.

ROLLS-ROYCE E DUISPORT LANCIANO UN CO2-NEUTRAL, SELF-SUFFICIENT ENERGY SYSTEM – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce e Duisburger Hafen AG hanno inaugurato un CO2-neutral and self-sufficient energy system per il nuovo Duisburg Gateway Terminal, situato nella regione industriale tedesca del Reno-Ruhr. I componenti principali sono due mtu combined heat and power units progettate per funzionare al 100% con idrogeno, utilizzate qui per la prima volta al mondo. Il sistema è integrato da mtu battery storage system, mtu fuel cell systems e un photovoltaic system integrato tramite un intelligent energy management system”. “L’avvio di questo carbon-neutral energy system al Duisburg Gateway Terminal rappresenta un grande passo avanti verso un approvvigionamento energetico più rispettoso del clima e resiliente. Insieme al nostro partner Duisport, stiamo dimostrando come le tecnologie scalabili di Rolls-Royce possano davvero contribuire a trasformare le infrastrutture critiche e a rendere concreta la transizione energetica”, ha dichiarato il Dr. Jörg Stratmann, CEO of Rolls-Royce Power Systems. “Parte dell’energia per il nuovo Duisburg Gateway Terminal, che si estende su un’area equivalente a 33 campi da calcio nel porto di Duisburg, è fornita da un 1,3 MWp photovoltaic system. L’elettricità in eccesso viene accumulata nell’MTU EnergyPack e resa disponibile quando il sole non splende. Questo aumenta l’autoconsumo dell’impianto fotovoltaico e riduce i picchi di carico. Quando l’elettricità prodotta dal fotovoltaico è scarsa o nulla, gli hydrogen-powered mtu fuel cell systems e gli mtu hydrogen combined heat and power plants forniscono elettricità e calore a zero emissioni di CO2. Un intelligent energy management system collega i vari energy systems e le storage facilities per alimentare i consumatori del terminal”, conclude Rolls-Royce.