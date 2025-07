Etihad potenzia i voli per Kolkata con i nuovi A32LR

Etihad Airways è pronta a potenziare il suo servizio per Kolkata (Calcutta) con l’introduzione dell’Airbus A321LR di nuova generazione, rafforzando il suo impegno verso il mercato indiano.

“A partire dal 26 settembre 2025, tutti i voli Etihad tra lo Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) e il Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata (CCU) saranno operati dall’innovativo A321LR, offrendo agli ospiti un’esperienza di viaggio di livello superiore in tutte le classi di viaggio. L’aeromobile è dotato di lussuose First Suites, di fully lie-flat Business seats e di una Economy Class all’avanguardia con touchscreen 4K ultramoderni e Wi-Fi ad alta velocità, garantendo una connettività impeccabile durante tutto il viaggio.

L’Airbus A321LR è progettato per offrire il comfort di un aereo wide body su un single-aisle aircraft, offrendo maggiore spazio, privacy e servizi premium. Le First Suites offrono un’esperienza esclusiva con forward-facing fully-flat beds in una configurazione 1-1, mentre la Business Class offre 14 lie-flat seats, garantendo il massimo comfort sulle rotte a medio raggio. I passeggeri della Economy Class potranno godere di sedili di ultima generazione, completi di intrattenimento di bordo e connettività avanzata, rendendo ogni viaggio più piacevole”, afferma Etihad.

Arik De, Etihad’s Chief Revenue and Commercial Officer, ha dichiarato: “L’India è un mercato chiave per Etihad e siamo lieti di potenziare il nostro servizio per Calcutta con il nostro ultimo aeromobile A321LR. Grazie a questo upgrade, i nostri ospiti potranno ora godere di un’esperienza di viaggio superiore, sia nelle nostre lussuose First Suites, sia nei Business Class lie-flat seats o nella next-generation Economy cabin. Questo investimento sottolinea il nostro impegno costante nel fornire un world-class service e una maggiore connettività in tutto il subcontinente indiano”.

“Il nuovo aeromobile A321LR offre maggiore efficienza e comfort, rendendo Etihad la scelta migliore per i viaggiatori tra Abu Dhabi e Kolkata. La compagnia aerea continua a rafforzare la sua presenza in India, offrendo ai passeggeri un maggiore accesso alla crescente rete globale di Etihad“, conclude Etihad Airways

