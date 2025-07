Emirates inaugura il suo Travel Store a Seoul

Emirates ha ampliato la sua presenza globale nel retail con l’apertura del suo primo Travel Store a Seoul, stabilendo un nuovo punto di riferimento nel travel retail e rafforzando il suo impegno nell’offrire esperienze innovative ai clienti in una delle sue principali destinazioni dell’Asia orientale.

“L‘Emirates Travel Store di Seoul ha aperto ufficialmente il 9 luglio alla presenza dei dirigenti della compagnia aerea: Nabil Sultan, Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management; Orhan Abbas, Senior Vice President for Commercial Operations in the Far East e Jim Chang, Country Manager South Korea. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche His Excellency Abdulla Saif Ali Al Nuaimi, UAE Ambassador to the Republic of Korea, ospiti e media partners”, afferma Emirates.

Nabil Sultan ha commentato: “Mentre celebriamo 20 anni di attività in Corea del Sud, l’apertura del nostro Travel Store a Seul non solo celebra il nostro percorso decennale, ma offre anche ai viaggiatori coreani la nostra reimagined travel retail experience. Questo spazio mira a evolvere l’esperienza del cliente attraverso soluzioni più innovative, traducendo la nostra promessa ‘Fly Better’ in un’esperienza più tangibile e localmente rilevante per i nostri clienti”.

“Situato a Jongno-gu, uno dei business and lifestyle districts più vivaci di Seoul, l’Emirates Travel Store offre uno spazio dedicato per scoprire i prodotti e i servizi distintivi della compagnia aerea in un ambiente elegante e di alta qualità, ispirato agli interni di bordo.

Con una superficie di 132 metri quadrati, lo store emana calore e raffinata eleganza, con tenui toni beige, illuminazione d’atmosfera e il motivo dell’albero Ghaf delicatamente intrecciato negli interni. Le sedute, disposte con cura, evocano l’atmosfera delle lounge premium di Emirates, unendo comfort e raffinatezza.

Un punto forte dello spazio è la First Class Private Suite, che offre ai visitatori uno sguardo su uno dei prodotti più iconici di Emirates. Gli ospiti possono inoltre contattare consulenti di viaggio esperti presso sportelli dedicati per prenotazioni di voli, pianificazione di itinerari e consigli personalizzati. L’esperienza di acquisto è ulteriormente arricchita da tecnologie intelligenti, tra cui un chiosco self-service, uno specchio interattivo per selfie e display digitali dinamici che mostrano le ultime rotte, le offerte e i prodotti Emirates“, prosegue Emirates.

“Dal lancio delle operazioni nel 2005, Emirates ha collegato in modo impeccabile la Corea del Sud al mondo, operando oltre 14.000 voli e trasportando oltre 5 milioni di passeggeri tra Seoul e Dubai fino ad oggi.

Oggi, la compagnia aerea opera 10 voli settimanali e offre il Boeing 777-300ER recentemente rimodernato, con la Premium Economy e una Business Class migliorata sui voli EK324/325 tra i due aeroporti. Emirates continua a impegnarsi a fornire un world-class service, ad ampliare la connettività globale e a rafforzare le sue partnership nel mercato coreano”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)