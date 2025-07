Wizz Air torna a volare a Tel Aviv

Wizz Air informa: “Wizz Air ha annunciato il suo ritorno anticipato a Tel Aviv, con un rientro in Israele previsto oltre un mese prima del piano iniziale: i voli partiranno ora dall’8 agosto 2025, invece del 15 settembre”.

“Con la riapertura dei collegamenti aerei nella regione, Wizz Air non resta a guardare: anzi, la compagnia riporterà nei cieli israeliani i suoi iconici jet rosa il prima possibile. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Con diverse rotte che collegano Tel Aviv a Budapest, Larnaca, Milano, Roma, Londra, Vienna, Bucarest, Iasi e Sofia, Wizz Air sta riportando Israele tra le destinazioni di punta per centinaia di migliaia di viaggiatori desiderosi di partire”, prosegue Wizz Air.

“Siamo tornati e con un obiettivo preciso”, afferma Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Il nostro ritorno anticipato a Tel Aviv dimostra l’impegno della compagnia verso i nostri fedeli passeggeri israeliani e la volontà di mantenere il mondo connesso”.

“Wizz Air non sta solo tornando: il vettore sta dominando il mercato, pronto a diventare la più grande compagnia aerea straniera in Israele in termini di capacità dell’offerta. Delle 24 rotte totali verso 11 Paesi operate da/per Tel Aviv, ben 10 collegamenti verso 8 diverse nazioni ripartiranno prima del previsto – mentre le restanti torneranno operative il 15 settembre. Con il riavvio di queste rotte, WIZZ tornerà a mettere a disposizione 31 mila posti con destinazione Tel Aviv.

Con la ripresa dei voli da/per Tel Aviv, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza nella regione e consolida la sua posizione stabile di compagnia leader in Europa e oltre. La compagnia attualmente opera oltre 830 rotte verso quasi 190 destinazioni in 51 Paesi diversi e nel 2025 trasporterà 75 milioni di passeggeri attraverso tutto il suo network, confermando la propria missione di rendere il volo accessibile e conveniente per tutti”, conclude Wizz Air.

Roma – Tel Aviv – Martedì, Giovedì, Venerdì e Domenica – Dal 1 Settembre 2025

Milano – Tel Aviv – Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato – Dal 1 Settembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)