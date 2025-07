SkyWest ordina i motori GE Aerospace per i suoi nuovi Embraer 175

GE Aerospace ha annunciato che SkyWest, Inc. (“SkyWest“) ha finalizzato un accordo per i motori CF34-8E e i relativi pezzi di ricambio per equipaggiare il suo ordine di 60 nuovi regional jet Embraer 175.

“Il motore CF34 vanta una lunga tradizione di successo con SkyWest, equipaggiando in esclusiva l’intera flotta di oltre 600 velivoli”, ha dichiarato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Questo accordo rappresenta il prossimo capitolo del nostro duraturo rapporto e sottolinea il nostro continuo successo nel fornire ai clienti prodotti e servizi leader del settore”.

“Il primo SkyWest CF34-3B engine entrò in servizio nel 1994, installato sul CRJ200 prodotto da Bombardier. Da allora, SkyWest è cresciuta fino a diventare il più grande operatore di motori CF34 e il più grande regional aviation operator al mondo. La flotta SkyWest, tutta con motori GE Aerospace, comprende attualmente oltre 1.200 motori CF34-3B, -8C e -8E“, afferma GE Aerospace.

“Il CF34 è il cavallo di battaglia dei regional air travel, con affidabilità e prestazioni comprovate, fondamentali per il nostro successo da molti anni”, ha dichiarato Wade Steel, Chief Commercial Officer, SkyWest. “Non vediamo l’ora di proseguire la nostra solida partnership con GE Aerospace, investendo nella modernizzazione e nel rafforzamento della nostra flotta”.

“GE Aerospace ha consegnato oltre 11.000 motori CF34 e la linea vanta una comprovata affidabilità e durata eccezionali, con un dispatch reliability rate del 99,97% (su 12 mesi consecutivi). Tutti i motori CF34 (come tutti i motori GE Aerospace) possono essere alimentati con SAF fuel blends approvati”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)