Wizz Air: nuovi voli da Brindisi e Pescara

Wizz Air annuncia l’introduzione di due nuove rotte annuali da Brindisi (BDS) e Pescara (PSR) verso Bucarest (OTP), confermando il suo impegno nel rafforzare i collegamenti tra le due sponde dell’Adriatico.

“A partire da fine ottobre 2025, si potrà volare direttamente verso la capitale della Romania dall’Aeroporto del Salento e dallo scalo abruzzese, con frequenze bisettimanali e trisettimanali.

Il collegamento da Brindisi prenderà il via il 26 ottobre, con voli ogni mercoledì e domenica, mentre da Pescara si decollerà per la prima volta il 28 ottobre, con operatività ogni martedì, giovedì e sabato.

Entrambe le rotte saranno effettuate con aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo, sinonimo di comfort, efficienza e ridotto impatto ambientale, e i relativi biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ“, afferma Wizz Air.

“Con l’aggiunta di queste due nuove rotte, Wizz Air rafforza la sua presenza nel mercato italiano, portando a 47 i collegamenti attivi tra l’Italia e la Romania, e confermando la volontà di favorire la mobilità aerea accessibile, inclusiva e sostenibile.

Entrambe le tratte si inseriscono all’interno dell’iniziativa Customer First Compass: piano che prevede investimenti per 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, a sostegno dell’espansione della flotta, dell’innovazione dei servizi e del continuo miglioramento dell’esperienza di viaggio – al fine di evolvere i servizi della compagnia in linea con le esigenze e i desideri dei passeggeri”, prosegue WIzz Air.

“Il lancio di queste nuove rotte rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Wizz Air nel Centro e Sud Italia: un’area in cui vediamo un potenziale crescente in termini di connettività”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “L’Italia è il mercato più grande per numero di passeggeri dell’intero network della compagnia e l’espansione in queste regioni è un chiaro segnale della nostra volontà di continuare ad investire nel Paese, offrendo più opportunità di viaggio ai nostri passeggeri e rafforzando anche i legami culturali ed economici tra Italia e Romania”.

“Con quasi 210 rotte da e per l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale. Solo nei primi sei mesi del 2025, la compagnia ha operato oltre 47.000 voli da e per il Paese, con un tasso di completamento del 99,7% e registrando quasi 10 milioni di prenotazioni (+9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”, conclude Wizz Air.

BRINDISI – BUCAREST – Mercoledì e Domenica – Dal 26 Ottobre 2025

PESCARA – BUCAREST – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 28 Ottobre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)