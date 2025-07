Air France e Qantas espandono la loro partnership

Air France-KLM e Qantas, il vettore nazionale dell’Australia, hanno annunciato oggi un’espansione della loro partnership già esistente volta a migliorare la connettività e a potenziare l’esperienza di viaggio tra l’Europa e l’Australia. Questa cooperazione rafforzata tra Air France, KLM e Qantas offrirà una moltitudine di benefici per i viaggiatori, con un focus su una maggiore comodità e migliori vantaggi di fedeltà.

“I viaggiatori europei trarranno significativi benefici dall’espansione di questa partnership, con Air France che aggiunge i suoi codici al servizio diretto di Qantas tra Parigi-Charles de Gaulle (CDG) e Perth (PER). Questo mese, il servizio diretto segna un anno di operatività ed è il primo e unico servizio passeggeri non-stop tra Australia e Francia, riducendo di circa tre ore il tempo di viaggio più veloce attualmente disponibile tra le due città.

Inoltre, questo significherà che Air France sarà l’unica compagnia aerea a offrire una proposta di code share per i clienti su un servizio diretto dall’Europa all’Australia. A partire dal 1º luglio, Air France stabilirà anche l’Aeroporto di Tokyo Haneda (HND) come nuovo punto di connessione per i voli Air France e Qantas, integrando quelli esistenti all’Aeroporto Changi di Singapore (SIN) e all‘Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKG). I passeggeri che transiteranno attraverso questi tre punti di connessione potranno trasferirsi senza problemi a Sydney (SYD), Brisbane (BNE), Melbourne (MEL), Darwin (DRW) e Perth (PER) a bordo dei voli operati da Qantas.

Inoltre, sia Air France che KLM aggiungeranno i loro codici ai voli di Qantas tra Singapore (SIN) e Darwin (DRW)“, afferma Air France-KLM.

“In aggiunta, la partnership estesa offre a questi passeggeri maggiori opportunità di guadagnare e riscattare punti Qantas quando volano con Air France e KLM, con una cooperazione di fedeltà migliorata in arrivo.

Per la prima volta, i membri Flying Blue di Air France-KLM avranno l’opportunità di riscattare le loro Miglia per viaggiare in Qantas First class. I membri Flying Blue con status “Ultimate” potranno accedere alle Qantas First class airport lounges. Per i viaggiatori australiani, la partnership introduce una maggiore connettività verso una gamma più ampia di destinazioni in tutta la Francia e oltre, sfruttando le estese reti domestiche ed europee sia di Air France che di KLM.

Questa partnership ampliata tra Air France, KLM e Qantas inaugura una nuova era di viaggi internazionali, portando connettività, comodità e comfort migliorati ai clienti che viaggiano tra i due continenti”, conclude Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)