Lars Wagner diventerà CEO of Airbus Commercial Aircraft business dal primo gennaio 2026

Airbus informa: “Lars Wagner, attualmente Chief Executive Officer (CEO) of MTU Aero Engines AG, con sede a Monaco di Baviera, entrerà a far parte dell’Airbus Executive Committee e succederà a Christian Scherer come CEO of the Commercial Aircraft business, a partire dal 1° gennaio 2026.

Lars Wagner entrerà in Airbus dall’inizio di novembre 2025 per garantire una transizione graduale con Christian Scherer. Christian rimarrà CEO of the Commercial Aircraft business fino al 31 dicembre 2025, coronando una carriera di oltre 40 anni in diversi ruoli dirigenziali presso Airbus“.

“Lars Wagner, 50 anni, ricopre la carica di CEO of MTU Aero Engines AG da gennaio 2023. Prima della sua nomina a CEO e da quando è entrato in MTU nel 2015, Lars ha ricoperto in particolare i ruoli di Chief Operating Officer and Executive Vice President in charge of OEM operations. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Airbus, tra cui a Brema, Amburgo e Tolosa. Lars ha conseguito una laurea in mechanical and aeronautical engineering e un MBA”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)