Qatar Airways è leader del settore con il completamento dello Starlink Installation Programme sui Boeing 777

Qatar Airways informa: “Qatar Airways, recentemente nominata World’s Best Airline by Skytrax 2025, ha completato lo Starlink installation programme su 54 Boeing 777, mantenendo la promessa di offrire il Wi-Fi più veloce a bordo a una velocità record.

Questo traguardo rende Qatar Airways l’operatore del più grande numero di aeromobili widebody dotati di tecnologia Starlink. Consoliderà inoltre la posizione della compagnia aerea come leader globale nella connettività a lungo e lunghissimo raggio con Starlink, e come unica compagnia aerea in Medio Oriente e Nord Africa a offrire questo servizio”.

“Originariamente previsto per un programma biennale, l’installazione è stata completata in nove mesi, quasi il 50% più velocemente del previsto. Riducendo i tempi di retrofit da tre giorni a sole 9,5 ore per aeromobile, la compagnia aerea ha completato il programma di implementazione senza interruzioni operative”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questo nuovo traguardo dimostra il nostro investimento strategico nel ridefinire le aspettative dei nostri passeggeri. Avevamo promesso la connettività in volo più veloce e fluida del settore e con Starlink l’abbiamo fornita più rapidamente e su una scala senza pari. Dopo aver completato il nostro programma di implementazione per i Boeing 777, ora siamo completamente concentrati sull’equipaggiamento della nostra flotta di Airbus A350 con Starlink, portando questa esperienza rivoluzionaria su un numero ancora maggiore di rotte attraverso la nostra rete globale di oltre 170 destinazioni”.

“I passeggeri in cabina Premium ed Economy possono usufruire di una connessione Wi-Fi gratuita gate-to-gate fino a 500 Mbps per aeromobile. Che si tratti di streaming, gaming o lavoro, possono contare su una connessione veloce e affidabile, paragonabile, se non migliore, a quella di casa.

Forte del successo del programma di implementazione per i Boeing 777, la compagnia aerea sta ora equipaggiando la sua flotta Airbus A350, con l’obiettivo di completare l’installazione di Starlink entro il prossimo anno.

Dal lancio del primo Boeing 777 al mondo equipaggiato con Starlink nell’ottobre 2024, Qatar Airways ha operato oltre 15.000 voli connessi a Starlink, continuando a ridefinire l’esperienza di viaggio moderna con world-class services e innovazioni pionieristiche”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)