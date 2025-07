Air France presenta il suo nuovo team di chef per i voli in partenza dagli Stati Uniti

Air France informa: “Da luglio 2025, Daniel Boulud, chef francese stellato Michelin con base a New York, collaborerà con Air France per creare nuovi piatti esclusivi per i clienti La Première e Business della compagnia aerea. I suoi gustosi piatti saranno disponibili in partenza dagli Stati Uniti insieme a quelli di Dominique Crenn, chef francese tre stelle Michelin con base a San Francisco, che collabora con la compagnia aerea dal 2024. Per la prima volta, Air France offre dessert di Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France della Bretagna, per valorizzare l’alta cucina francese durante l’intera esperienza di volo”.

“Da febbraio 2024, Air France collabora con lo chef tre stelle Michelin Dominique Crenn per creare piatti per i clienti La Première e Business in partenza dagli Stati Uniti. Ogni mese, lo chef propone un piatto vegetariano e un elaborato piatto di pesce.

Al suo fianco, Air France dà il benvenuto al rinomato chef Daniel Boulud, che ha creato piatti semplici e gustosi con radici tradizionali francesi, venati di note contemporanee. I suoi piatti stagionali sono ora disponibili in partenza da New York-JFK, Los Angeles, Miami, San Francisco e Washington-DC. Da novembre 2025 saranno disponibili in partenza da tutte le destinazioni statunitensi della compagnia aerea.

In linea con gli standard della compagnia aerea, entrambi questi talentuosi chef si impegnano a utilizzare prodotti freschi e locali. Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre inoltre ai propri clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il piatto principale fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la garanzia di disponibilità del piatto scelto dal cliente con un consumo più equo a bordo”, afferma Air France.

“Per la prima volta Air France ha affidato la creazione dei suoi raffinati dessert da gustare a bordo a Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France con sede in Bretagna.

“Per i clienti Air France, ogni creazione è una vera e propria esperienza sensoriale”, spiega il pasticcere, che unisce la qualità dei prodotti, la creatività e la delicatezza dei sapori per creare questi dessert originali. Queste nuove delizie vengono rinnovate regolarmente e sono disponibili in partenza da tutti gli aeroporti Air France negli Stati Uniti e in Canada“, prosegue Air France.

“Quest’estate, Air France vola verso le seguenti destinazioni statunitensi: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle e Washington DC“, conclude Air France

(Ufficio Stampa Air France)