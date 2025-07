Lufthansa Technik e Air Canada estendono le exclusive maintenance partnerships

Lufthansa Technik e Air Canada hanno ulteriormente rafforzato la loro partnership di lunga data estendendo in anticipo diversi exclusive agreements for technical aircraft services. Questi accordi riguardano Engine Maintenance Services per i motori CFM56-5B, nonché Total Component Support per le Boeing 777 and 737 MAX fleets della più grande compagnia aerea canadese.

“I Lufthansa Technik Engine Maintenance Services garantiscono che i CFM56-5B, che equipaggiano la flotta Airbus A320ceo della compagnia, rimangano affidabili ed efficienti fornendo manutenzione, riparazioni e revisioni. In base a questo accordo rinnovato, Lufthansa Technik continuerà a fornire assistenza esclusiva a questi motori fino al 2032, con circa 80 maintenance checks pianificati durante questo periodo.

Il Total Component Support contract per gli attuali 25 Boeing 777 è stato prorogato fino al 2032, garantendo la pronta disponibilità dei componenti essenziali per massimizzare l’efficienza operativa. Per la Boeing 737 MAX fleet di Air Canada, il contratto esclusivo è stato prorogato fino al 2033, garantendo ulteriormente l’accesso a critical aircraft spare parts and support services, per mantenere elevati livelli di affidabilità e performance della flotta”, afferma Lufthansa Technik.

“Air Canada è lieta di aver esteso questi importanti maintenance agreements e la nostra partnership con Lufthansa Technik. I nostri clienti apprezzano soprattutto l’affidabilità e la sicurezza, e proseguire il nostro rapporto di lunga data in engine and component maintenance ci aiuta a garantire il raggiungimento costante di queste priorità”, ha dichiarato Joshua Vanderveen, Vice President Maintenance at Air Canada.

Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales for the Americas at Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Siamo onorati di proseguire la nostra partnership di successo e di lunga data con Air Canada, che è cresciuta e prosperata nel corso di molti anni. Queste prime contract extensions riflettono la profonda fiducia e la collaborazione tra le nostre aziende e sottolineano il nostro reciproco impegno verso l’eccellenza. Ci auguriamo di poter continuare a supportare la flotta di Air Canada per molti altri anni con i nostri comprovati maintenance, repair and overhaul services”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)