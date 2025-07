Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

Delta Air Lines ha comunicato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2025, chiuso il 30 giugno, e ha fornito l’outlook per il terzo trimestre che chiuderà a settembre 2025 e l’intero anno.

“Nel trimestre chiuso a giugno, Delta ha fornito record revenue, con un operating margin del 13%, generando $1,8 miliardi di pre-tax profit. Questa forte performance è una riflessione diretta degli eccezionali contributi delle nostre persone, che continuano a impostare le prestazioni del settore”, ha affermato Ed Bastian, chief executive officer di Delta. “Mentre guardiamo alla seconda metà del nostro centennial year, rimaniamo concentrati sull’esecuzione delle nostre priorità strategiche e sulla gestione delle leve sotto il nostro controllo per fornire forti guadagni e cash flow. Riflettendo la nostra fiducia nel business, stiamo ripristinando la financial guidance con un earnings per share previsto da $5,25 a $6,25 e un free cash flow da $3 a $4 miliardi, in linea con i nostri long-term free cash flow targets”.

Secondo trimestre 2025 – GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $16,6 miliardi.

Operating income pari a $2,1 miliardi, con operating margin del 12,6%.

Pre-tax income pari a $2,6 miliardi, con pre-tax margin del 15,5%.

Earnings per share $3,27.

Operating cash flow di $1,9 miliardi.

Total debt and finance lease obligations di $15,1 miliardi alla fine del trimestre.

Secondo trimestre 2025 – Non-GAAP Financial Results

Operating revenue pari a $15,5 miliardi.

Operating income pari a $2,0 miliardi, con operating margin del 13,2%.

Pre-tax income pari a $1,8 miliardi, con pre-tax margin dell’11,6%.

Earnings per share di $2,10.

Operating cash flow di $1,8 miliardi.

La financial guidance per il terzo trimestre 2025 prevede:

Total Revenue YoY: 0% – 4%

Operating Margin; 9% – 11%

Earnings Per Share: $1,25 – $1,75

La finacial guidance per l’intero FY2025 prevede:

Earnings Per Share: $5,25 – $6,25

Free Cash Flow: $3 miliardi – $4 miliardi.

