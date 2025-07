News Brevi – 10.07.2025

AERONAUTICA MILITARE: EQUIPE MEDICA TRASPORTATA CON FALCON 900 PER EFFETTUARE UN ESPIANTO DI ORGANI – Stanotte un Falcon 900 del 31° Stormo è decollato dall’aeroporto di Bologna con destinazione Bari per effettuare il trasporto di una equipe medica. La missione si è conclusa alle quattro del mattino. Giunto a Bologna dopo essere partito dalla base di Ciampino, sede del 31° Stormo, il Falcon 900 ha imbarcato l’equipe, composta da due medici, ed è subito decollato alla volta di Bari. Una volta atterrato il velivolo, il team sanitario ha proseguito il proprio viaggio verso una struttura sanitaria ospedaliera locale a bordo di un’automedica. Il Falcon 900 ha poi fatto rientro a Ciampino per riprendere il suo stato di prontezza operativa. La richiesta di intervento è pervenuta dalla Prefettura di Bologna alla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il volo di stanotte, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A CENTOCELLE LA CERIMONIA DI PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA GUIDA DEL COMAER – Lunedì 7 luglio, presso l’Aeroporto Militare di Centocelle (RM), ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER) tra il Generale di Squadra Aerea Achille Cazzaniga, uscente, e il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, subentrante. L’evento si è tenuto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il Generale Cazzaniga, nel suo intervento, dopo aver rivolto un caloroso saluto e un sentito ringraziamento al Capo di Stato Maggiore, alle autorità e ospiti presenti, ha espresso parole di gratitudine nei confronti del personale del COMAER e degli Enti dipendenti. Il Generale Cazzaniga ha poi concluso il suo discorso augurando buon lavoro al Generale Biavati. A seguire, ha preso la parola il Generale Biavati il quale ha voluto ringraziare il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, le autorità militari, civili e religiose per la vicinanza e il supporto fornito. In chiusura di cerimonia l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva che, dopo aver salutato le autorità militari, civili e religiose presenti, e aver omaggiato la Bandiera di Guerra e le Bandiere di Istituto, il Gonfalone di Roma Capitale, il Gonfalone della città metropolitana di Roma Capitale, i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ha sottolineato come la loro presenza sia testimonianza della vicinanza della città di Roma e delle istituzioni locali alla Forza Armata e al Comando Aeronautica Militare Roma. In riferimento infine al simbolico passaggio di testimone tra il comandante uscente e subentrante, il Generale Conserva ha inteso ringraziare il Gen. Cazzaniga per aver assicurato, nel breve periodo, la continuità del COMAER, e il Generale Biavati per il lavoro che si appresta a fare, sottolineando quanto la scelta della Forza Armata di assegnargli il Comando di questo Organismo di Vertice sia scaturita dalle qualità e capacità operative espresse quale Comandante della Squadra Aerea, e dai risultati conseguiti nei tre anni di Comando al CSA, da un punto di vista operativo ed esercitativo, come dimostrato nel complesso periodo che ha visto la rilocazione dell’Alto Comando, lo scorso anno, da Roma a Milano. Il Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER) è stato costituito il primo marzo 1999, data che per l’Aeronautica Militare segna anche il passaggio da una struttura “territoriale” ad una di tipo “funzionale”. Il COMAER assicura il supporto tecnico-logistico e amministrativo agli enti di F.A. e a quelli interforze ubicati nel comprensorio di Palazzo Aeronautica, nel sedime dell’Aeroporto di Centocelle tra i quali, il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti e il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), e del Comando Aeroporto Vigna di Valle/Centro Storiografico e Sportivo A.M.. Garantisce le funzioni territoriali e di collegamento con gli Enti e le Amministrazioni presenti nell’area della Capitale e assolve le funzioni di Presidio Aeronautico previste dalla normativa di settore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI: INAUGURATA LA NUOVA SALA OPERATIVA PER IL NATIONAL AIR AND SPACE OPERATIONS CENTRE – 14 postazioni fisse, espandibili a più di una trentina di workstation in caso di operazioni o esercitazioni particolarmente complesse; spazi più funzionali, software specifici per ogni campo d’impiego con prestazioni ancora più affidabili. La nuova Sala Operativa Nazionale del NASOC (National Air and Space Operations Centre), che si sostituirà a quella in uso, può essere sintetizzata così. Cuore pulsante e cervello delle cosiddette Operazioni correnti della Forza Armata, in Italia e nel mondo, la Sala è stata simbolicamente inaugurata giovedì 3 luglio da parte del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Squadra Aerea (CSA) e 1ª Regione Aerea (1RA). Si tratta di una struttura unica nel suo genere in Forza Armata e in Italia, per la quale è stato necessario un programma pluriennale di lavori, condotto da personale tecnico, logistico e operativo altamente specializzato proveniente da moltissimi Reparti dell’Aeronautica Militare. È dalla nuova “Sala Operativa Nazionale” di Poggio Renatico che – 24/7, 365 giorni l’anno – si continueranno a dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla pianificazione dei voli militari che interessano lo Spazio Aereo Nazionale, negli ambiti della Difesa Aerea, del Trasporto Aereo, del Traffico Aereo Operativo, del Soccorso Aereo (SAR) e dell’Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), con il costante supporto della componente Meteo. Come occorso in passato durante lo svolgimento dei c.d. “Grandi Eventi”, quali il G7 2024 in Puglia o le recenti esequie di Papa Francesco e la successiva intronizzazione di Papa Leone XIV, alla nuova installazione spetterà il compito di sorvegliare i cieli italiani. Il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) e, tramite esso, il NASOC, dipendono gerarchicamente dal CSA-1RA (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCORDO TRA AERONAUTICA MILITARE E COFS PER L’AREA ADDESTRATIVA INTERFORZE A FURBARA – Nelle scorse settimane è stato siglato un accordo di intesa di grande rilevanza tra lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) di Roma Centocelle. L’accordo, firmato dall’allora Comandante del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, per l’Aeronautica Militare, e dall’Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti per il COFS, individua l’aeroporto militare di Furbara come sede per una nuova Area Addestrativa Interforze (AAI) dedicata. La scelta di Furbara, che ospita già il 17° Stormo Incursori e la 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, è stata dettata dalla sua peculiare collocazione geografica e dalla presenza di idonee strutture pre-esistenti, rendendolo il sito ideale per soddisfare le esigenze addestrative del COFS. Questo accordo rafforza la collaborazione tra le forze armate italiane e ottimizza l’utilizzo delle risorse disponibili per l’addestramento delle Forze Speciali. L’AAI consentirà di pianificare e condurre le attività di formazione, addestramento ed esercitazione nell’ambito del Comparto Operazioni Speciali della Difesa volte a potenziare l’interoperabilità, assicurare la standardizzazione e facilitare la cooperazione sia a carattere interforze che “single service” nonché in favore di Unità di Special Operations Forces (SOF) di paesi stranieri autorizzate. Grazie agli spazi e alle strutture disponibili, l’aeroporto di Furbara permetterà di perfezionare tecniche, tattiche e procedure in molteplici ambiti delle Operazioni Speciali. Tra questi, saranno inclusi tiro di precisione, mobilità aerea, marittima e terrestre, liberazione di ostaggi, allestimento di strutture campali per esercitare le capacità di comando e controllo. Il 17° Stormo ha il compito di selezionare, formare, addestrare ed approntare per l’impiego operativo le Forze Speciali (FS) dell’Aeronautica Militare, ossia gli incursori AM (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “ITA Airways ha deciso di prorogare la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 31 agosto (compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° settembre) per motivi operativi. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Informazioni sul volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto”.

SAUDIA CARGO RIPRENDE IL COLLEGAMENTO DIRETTO DA MILANO MALOENSA A RIYADH – Saudia Cargo annuncia la ripresa del collegamento cargo diretto tra l’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e Riyadh (RUH), operativo a partire dal 15 luglio 2025, con frequenza settimanale ogni martedì e operato da Boeing 777 Freighter. Il ritorno di questa importante rotta rappresenta un segnale positivo per il mercato italiano, offrendo maggiore capacità, tempi di transito ottimizzati e una connessione diretta e affidabile verso l’Arabia Saudita e il network globale di Saudia Cargo. “La ripresa del volo diretto Malpensa – Riyadh è una notizia di grande valore per l’export italiano. Per noi di ITR Cargo, che rappresentiamo Saudia Cargo in Italia da sedici anni, è un importante traguardo poter offrire al mercato questo collegamento strategico”, dichiara Alessandro Contino, Sales Manager Italy di ITR Cargo. “L’espansione del network e l’acquisizione di nuovi collegamenti strategici sono pienamente in linea con il percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo. ITR Cargo e l’intero Gruppo Distal stanno crescendo in modo sinergico, e stiamo consolidando la nostra presenza sia nel mercato cargo sia in altri segmenti chiave del trasporto aereo”, dichiara Alessandra Pecci, Board Member del Gruppo Distal.

L’EASA RAFFORZA IL REGULATORY FRAMEWORK PER L’INNOVATIVE AIR MOBILITY – L’EASA ha compiuto un passo fondamentale nell’istituzione di un quadro normativo completo per l’Innovative Air Mobility (IAM), introducendo specific acceptable means of compliance (AMC) and guidance material (GM) per i requisiti operativi di manned vertical take-off and landing (VTOL)-capable aircraft (VCA). Questo nuovo materiale normativo mira a consentire l’implementazione sicura delle manned VCA operations e a promuovere l’accettazione e l’adozione di queste tecnologie innovative da parte dei cittadini europei. I suoi obiettivi includono la garanzia di safe VCA operations in air traffic management (ATM) environment, il supporto all’innovazione, la fornitura di linee guida ad autorità competenti, produttori e operatori e la facilitazione dell’adozione tempestiva delle IAM technologies. Le AMC & GM sono quindi cruciali per VCA operators, VCA manufacturers, competent authorities, flight crews e il pubblico, facilitando l’integrazione sicura ed efficiente delle VCA nell’European aviation system. Le nuove AMC and GM affrontano aspetti operativi chiave in diversi ambiti normativi: Air Operations (Air OPS), Flight Crew Licensing (FCL), Standardised European Rules of the Air (SERA). Le AMC and GM to Regulation (EU) 2024/1111 on IAM sono pubblicate con le EASA Executive Director (ED) Decisions 2025/010/R, 2025/011/R and 2025/012/R e sono state sviluppate nell’ambito del Rulemaking Task (RMT).0230, Subtask C#3.

QANOT SHARQ INAUGURA I VOLI DIRETTI TRA TASHKENT E SHANGHAI – Qanot Sharq annuncia l’inaugurazione dei voli diretti tra Tashkent e Shanghai, avvenuta con successo il 3 luglio 2025 con il primo volo operato sulla rotta. Il nuovo collegamento prevede due frequenze settimanali — ogni lunedì e giovedì — e rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle connessioni logistiche e commerciali tra Uzbekistan e Cina, facilitando in modo significativo gli scambi economici, imprenditoriali e culturali tra i due Paesi. Il nuovo servizio offre ai cittadini uzbeki un’opzione rapida e comoda per raggiungere Shanghai, uno dei principali centri economici della Cina. Allo stesso modo, i turisti cinesi avranno un collegamento diretto e agevole per scoprire le bellezze storiche e culturali dell’Uzbekistan. La connessione diretta contribuirà inoltre a rafforzare i legami culturali ed educativi tra i due Paesi, incentivando festival internazionali, mostre e programmi di scambio per studenti e professionisti. “Siamo entusiasti di poter annunciare al mercato italiano questo nuovo collegamento operato da Qanot Sharq, che non solo arricchisce l’offerta tra l’Asia Centrale e l’Estremo Oriente, ma rappresenta anche un’opportunità concreta per il trade italiano di esplorare nuove sinergie nei flussi leisure e business tra Uzbekistan e Cina”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia, General Sales Agent di Qanot Sharq per l’Italia.

BOEING SUPPORTA GLI SFORZI DI RECUPERO DOPO LE ALLUVIONI IN TEXAS – Boeing informa: “Boeing dona 200.000 dollari dal Boeing Charitable Trust per contribuire agli sforzi di recupero e soccorso dopo la devastante alluvione nel Texas centrale. Il finanziamento sosterrà le seguenti organizzazioni: 100.000 dollari al Salvation Army San Antonio Area Command per supportare i rifugi di emergenza e fornire supporto emotivo e servizi sanitari alle persone colpite; 100.000 dollari al Kerr County Flood Relief Fund per supportare le organizzazioni che forniscono interventi di soccorso, recupero e assistenza in caso di alluvione”. “Esprimiamo la nostra vicinanza a coloro che stanno affrontando perdite inimmaginabili e incertezza a seguito dell’alluvione”, ha dichiarato Jeff Shockey, executive vice president of Boeing Government Operations, Global Public Policy, and Corporate Strategy. “Visto che i colleghi di Boeing nella regione stanno subendo personalmente l’impatto di questa tragedia, apprezziamo profondamente il lavoro dei nostri partner locali che stanno supportando un percorso di ripresa”. “Oltre agli investimenti aziendali in beneficenza, i dipendenti Boeing donano alle comunità locali attraverso la sezione locale del Boeing Employees Community Fund e partecipando a programmi di volontariato e donazioni in beneficenza. In linea con i Boeing employee gift match programs, l’azienda raddoppierà le donazioni qualificate dei dipendenti versate a sostegno degli interventi di soccorso in seguito alle inondazioni. Boeing impiega oltre 7.300 persone in Texas e nel 2024 ha donato 7,9 milioni di dollari in beneficenza in tutto lo stato. Nel 2024 Boeing ha donato 3,8 milioni di dollari a interventi di recupero e soccorso a livello globale”, conclude Boeing.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA I PARTNERS IN RISPOSTA ALLE INONDAZIONI IN TEXAS – American Airlines informa: “In risposta alle catastrofiche inondazioni che hanno devastato le comunità del Texas centrale, American Airlines sta unendo le forze con i suoi disaster response partners, American Red Cross, Airlink e Team Rubicon, per sostenere gli sforzi di soccorso e supportare le famiglie colpite da questo disastro. American Airlines è al fianco della Red Cross che si mobilita per offrire un riparo sicuro, pasti caldi e supporto emotivo alle persone colpite. I clienti possono anche contribuire a sostenere gli sforzi di soccorso in caso di calamità e altri eventi meteorologici donando alla Red Cross. Fino al 18 luglio, i membri AAdvantage® che donano un minimo di 25 dollari alla Red Cross riceveranno 10 miglia AAdvantage® per ogni dollaro donato. Le miglia AAdvantage® donate consentono di svolgere missioni di soccorso cruciali per Team Rubicon, Airlink e la Red Cross. I soci possono anche donare miglia AAdvantage® tramite Miles for Social Good per aiutare organizzazioni come queste a espandere i loro sforzi di recupero in seguito a disastri, grandi e piccoli”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO LIVELLO PER L’ADVANTAGE BUSINESS™ PROGRAM – American Airlines informa: “L’AAdvantage Business™ program premia sia le aziende idonee che i loro viaggiatori con miglia AAdvantage® e punti fedeltà aggiuntivi per la prenotazione di business travel su aa.com, tramite l’app mobile di American Airlines o presso qualsiasi agenzia, offrendo un percorso più rapido verso un’esperienza più gratificante sia per le aziende che per i viaggiatori. Inoltre, il programma offre alle aziende l’accesso a una comoda suite di strumenti per gestire la reportistica, la gestione dei viaggiatori e altro ancora. Per continuare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi membri, il 21 luglio l’AAdvantage Business™ program lancia un nuovo livello che offre l’opportunità di ottenere ancora più valore per le aziende con esigenze di viaggio sempre più elevate. L’AAdvantage Business™ program semplifica l’accumulo di premi per aziende e viaggiatori, offrendo la flessibilità di prenotare viaggi American idonei ovunque. L’iscrizione è gratuita e semplice. Il livello AAdvantage Business Select™ è progettato per offrire vantaggi aggiuntivi alle aziende con una spesa di almeno 250.000$ in un anno solare”. “Il programma AAdvantage Business™ è stato progettato per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese e offrire loro un modo per rendere i viaggi d’affari più fluidi e preziosi”, ha dichiarato Lucas Martin, Senior Vice President of Sales, American Airlines. “L’aggiunta del livello AAdvantage Business Select™ ci consente di migliorare ulteriormente i vantaggi offerti ai nostri membri più preziosi”.

DASSAULT AVIATION E’ UNO DEI DATORI DI LAVORO PIU’ ATTRAENTI IN FRANCIA SECONDO UNIVERSUM – Dassault Aviation informa: “Secondo la società di ricerca svedese Universum, Dassault Aviation si conferma al quarto posto tra le aziende preferite dagli studenti di ingegneria nel 2025, in Francia, indipendentemente dal settore di attività. Dassault Aviation continua a crescere quest’anno, raggiungendo il 17° posto tra i top employers for IT students e diventando la 30° azienda più popolare tra i futuri business school graduates. Tra novembre 2024 e maggio 2025, Universum ha intervistato oltre 23.000 studenti e futuri laureati dei Bac+4 and Bac+5 levels in 171 scuole in Francia”.

BELL REALIZZERA’ LA PHASE 2 DEL DARPA SPRINT X-PLANE PROGRAM – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., è stata selezionata per la Phase 2 del Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) X-Plane program, con l’obiettivo di completare la progettazione, la costruzione, i test a terra e la certificazione di un X-plane demonstrator. “Bell è onorata di essere stata selezionata per la fase successiva del programma SPRINT della DARPA ed è entusiasta di presentare un velivolo completamente nuovo dotato della prima stop/fold technology”, afferma Jason Hurst, executive vice president, Engineering. “Questo è un traguardo per cui lavoriamo da oltre 10 anni, sfruttando la nostra storia quasi novantennale nello sviluppo di X-plane per offrire nuove tecnologie”. “L’obiettivo del programma è fornire a questi velivoli la capacità di volare a velocità di crociera comprese tra 400 e 450 nodi alle altitudini appropriate e di librarsi in volo stazionario in ambienti difficili da superfici non preparate. Nelle Phase 1A and 1B, Bell ha completato la progettazione concettuale e preliminare per l’X-plane SPRINT. La Phase 2 include detailed design and build, che culmineranno nei flight test durante la Phase 3. In preparazione allo sviluppo dell’X-plane, Bell ha completato importanti risk reduction activities, tra cui la dimostrazione di folding rotor, integrated propulsion and flight control technologies presso la Holloman Air Force Base, nonché test in galleria del vento presso il National Institute for Aviation Research (NIAR) della Wichita State University. Bell vanta una lunga tradizione di superamento delle barriere e di high-speed vertical lift technology development, sperimentando VTOL configurations innovative come l’X-14, l’X-22, l’XV-3 e l’XV-15 per la NASA, U.S. Army and U.S. Air Force, e continua a basarsi sull’eredità del Bell X-1”, conclude Bell Textron.

THC OPERA ELICOTTERI AIRBUS H125, H145 E ACH160 – Airbus informa: “Il Regno dell’Arabia Saudita sta attraversando un periodo di trasformazione, posizionandosi come hub globale. Con grandi eventi come l’Expo 2030 di Riyadh e la FIFA World Cup nel 2034 all’orizzonte, le infrastrutture e i servizi del Paese si stanno espandendo rapidamente. Per soddisfare la crescente domanda di trasporti efficienti e versatili, è stata fondata The Helicopter Company (THC)”. “THC è stata fondata nell’ambito del Fondo di Investimento Pubblico per il Regno, nell’ambito della grande visione degli anni ’30”, spiega il Captain Abdulmajeed, THC’s Deputy Chief Pilot, con oltre 18 anni di esperienza di volo. L’obiettivo era chiaro: creare il principale operatore di elicotteri commerciali nella regione. “Prima questo settore non esisteva”, osserva Abdulmajeed, “e siamo stati pionieri fin dall’inizio: ora abbiamo oltre 60 elicotteri nell’arco di cinque anni. Di questi 60 elicotteri, più della metà sono attualmente prodotti da Airbus, da cui abbiamo ricevuto finora 12 H125, 20 H145 e cinque ACH160. Questa straordinaria crescita riflette l’approccio professionale di THC, che seleziona i velivoli più moderni e avanzati disponibili, incluso il nuovissimo ACH160, a ulteriore sostegno di un impegno costante per la sicurezza”. “La nostra rapida crescita, che ci ha portato a diventare uno dei maggiori operatori in Medio Oriente nell’arco di cinque anni, è una dimostrazione della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi”, afferma il Capitano Abdulmajeed. “Non scendiamo mai a compromessi sulla sicurezza e vantiamo una solida esperienza negli ultimi cinque anni di attività. Serviamo una vasta gamma di missioni e operazioni, come turismo, aziende, servizi di emergenza medica, lavoro aereo e sviluppo commerciale”. THC è diventata una risorsa importante per l’Arabia Saudita, in particolare per quanto riguarda i servizi medici di emergenza con elicottero (HEMS), per i quali l’azienda utilizza i suoi elicotteri Airbus H145 per alcune delle sue missioni. “Circa più della metà delle operazioni di THC sono HEMS”, afferma il Capitano Abdulmajeed. “La crescita di THC ha generato oltre 18 basi in tutto il Regno, coprendo la maggior parte delle regioni del Paese. Le nostre missioni HEMS hanno salvato oltre 5.000 vite dal 2022 ad oggi”. Operare nel clima difficile dell’Arabia Saudita, in particolare con le temperature estive estreme che raggiungono i 50 gradi Celsius, richiede velivoli robusti. “È necessario un velivolo con un sistema di aria condizionata efficiente e una navigazione a lungo raggio con una lunga autonomia”, sottolinea il Capitano Abdulmajeed. “Inoltre, sempre grazie all’avionica avanzata, in caso di problemi, l’elicottero è in grado di risolverli autonomamente e di fornire le migliori soluzioni, continuando a operare nel modo più sicuro possibile”. In effetti, l’ACH160 ha dimostrato non solo di essere un velivolo affidabile, ma anche molto confortevole. “Il suo sistema di climatizzazione è estremamente moderno, ma forse la sua caratteristica più efficiente è la procedura di avvio rapido. In due minuti, il rotore è in funzione e siamo pronti per il decollo”, spiega. “È qualcosa che altri produttori, altri elicotteri, faranno fatica a realizzare. Molti elicotteri, se si spegne l’elicottero, impiegano dai 20 ai 30 minuti per riavviarsi a causa della temperatura della turbina. Questo è ottimo per garantire il comfort dei nostri clienti privati e aziendali”.