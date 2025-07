Emirates amplia la sua offerta Premium Economy sui voli per Malé e Colombo

Nell’impegno a offrire i migliori prodotti della categoria ai clienti in viaggio da e per le Maldive, Emirates impiega il suo Boeing 777 rimodernato sui voli EK656/657 ed EK660/661 tra Dubai e Malé.

“I servizi a bordo di questo aeromobile migliorato, con cabine di nuova configurazione e rinnovate, includono l’acclamata offerta in Premium Economy, per un’esperienza di viaggio di livello superiore.

Emirates utilizzerà il suo Boeing 777 a quattro classi retrofittato anche sui voli EK650/651 operati tra Dubai e Colombo a partire dal 18 luglio, diventando il secondo volo giornaliero della compagnia aerea in Sri Lanka ad offrire posti in Premium Economy.

Attualmente, oltre 40 destinazioni nell’ampia rete Emirates offrono la Premium Economy. I viaggiatori provenienti da destinazioni selezionate che offrono la Premium Economy e che pianificano viaggi alle Maldive o in Sri Lanka possono prenotare l’intero viaggio e godersi il comfort e l’esperienza di viaggio di alto livello”, afferma Emirates.

“Il volo EK656 di Emirates parte da Dubai alle 02:30 e arriva a Malé alle 07:40. Il volo di ritorno, EK657, parte da Malé alle 09:15 e arriva a Dubai alle 12:15.

L’altro volo giornaliero di Emirates per le Maldive con quattro classi di viaggio, il volo EK660, parte da Dubai alle 10:10 e arriva a Malé alle 15:30. Il volo di ritorno, EK661, parte da Malé alle 18:25 e arriva a Dubai alle 21:25.

Il volo Emirates EK650 per Colombo parte da Dubai alle 02:40 e arriva a destinazione alle 08:35. Il volo di ritorno, EK651, parte da Colombo alle 10:05 e arriva a Dubai alle 12:55. Tutti gli orari sono locali.

I biglietti per entrambe le destinazioni possono essere prenotati su emirates.com, tramite l’app Emirates, tramite agenzie di viaggio online e offline e presso gli Emirates retail stores”, prosegue Emirates.

“Emirates opera quattro voli giornalieri per Malé, tre dei quali sono operati con il Boeing 777 rimodernato.

La compagnia aerea offrirà ora ai clienti in viaggio per lo Sri Lanka le sue pluripremiate cabine Premium Economy su due tipi di aeromobili: il Boeing 777 ristrutturato con interni rinnovati e cabine migliorate, e l’ultimo arrivato in flotta, l’Emirates A350, che opera con i codici EK654/655.

Il Boeing 777 a quattro classi offre 8 suite di First Class, 40 posti in Business Class in configurazione 1-2-1, 24 spaziosi posti in Premium Economy e 256 posti in Economy dal design ergonomico.

Su un Boeing 777 a quattro classi, i 24 posti in Premium Economy sono disposti in una configurazione 2-4-2 con poggiatesta regolabili in 6 posizioni per maggiore comfort e spazio, rendendolo la scelta ideale sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

La nuova Business Class del Boeing 777 di Emirates si ispira agli elementi di design freschi, ampi e contemporanei dell’iconica esperienza Emirates sull’A380, con sedili in morbida pelle color crema impreziositi da finiture color champagne, pannelli in legno chiaro, minibar e altri dettagli studiati per offrire un’esperienza elegante e coinvolgente.

I 40 posti, con configurazione 1-2-1, garantiscono a ogni passeggero l’accesso diretto al corridoio. I sedili si trasformano in un ampio letto completamente reclinabile fino a 200 cm. Lo schermo HD da 23 pollici del sedile di Business Class, uno dei più grandi, contribuisce a offrire un’esperienza di intrattenimento in volo senza pari.

I passeggeri di Premium Economy beneficiano inoltre di una generosa franchigia bagaglio da stiva di 35 kg e di ulteriori 10 kg di bagaglio a mano.

L’impiego del B777 di Emirates sulle rotte Dubai-Malé e Dubai-Colombo riflette l’impegno della compagnia aerea nel offrire esperienze di viaggio premium ai propri clienti su tutta la sua rete”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)