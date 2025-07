Volotea: inaugurati i collegamenti Bari-Cefalonia e Palermo-Heraklion

Volotea inaugura il collegamento Bari–Cefalonia

Volotea informa: “Ha preso ufficialmente il via il nuovo collegamento diretto tra Bari e Cefalonia firmato Volotea. La rotta, attiva ogni giovedì e operata in esclusiva dalla compagnia aerea delle piccole e medie città europee, rafforza la presenza del vettore presso lo scalo pugliese e consolida i legami turistici e culturali tra il Sud Italia e la Grecia.

Questa novità si inserisce in un piano di sviluppo che vede Bari confermata anche per il 2025 come base estiva di Volotea, con una programmazione fortemente orientata verso l’internazionalizzazione e un focus strategico sulla Grecia, una delle destinazioni più amate dai passeggeri pugliesi. Oltre a Cefalonia, Volotea ha recentemente inaugurato anche il nuovo collegamento per Bordeaux, rafforzando così anche l’asse con la Francia e confermando l’obiettivo di offrire un ventaglio sempre più ricco di mete europee”.

“Con un ventaglio di destinazioni che spazia dalle spiagge greche alle città d’arte francesi, fino ai centri culturali croati e spagnoli, l’offerta Volotea da Bari si distingue per ampiezza e varietà. La compagnia propone soluzioni di viaggio adatte a ogni tipo di passeggero, dagli amanti delle vacanze rilassanti ai viaggiatori più curiosi, consolidando lo scalo pugliese come hub strategico per il turismo internazionale e domestico”, prosegue Volotea.

“L’avvio del collegamento per Cefalonia rappresenta un nuovo traguardo nella nostra offerta da Bari”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Puntiamo a garantire rotte dirette e comode verso le destinazioni europee più amate dai viaggiatori, e la Grecia, con il suo appeal intramontabile, continua a essere al centro della nostra strategia. Siamo certi che questo collegamento riscuoterà grande successo tra i passeggeri pugliesi e greci”.

“Garantire il diritto alla mobilità dei cittadini vuol dire anche dar loro la possibilità di raggiungere comodamente e in tempi rapidi località turistiche estere”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. “L’avvio dell’operativo su Cefalonia, che conferma la consolidata collaborazione con Volotea, rientra a pieno titolo nella nostra strategia che vuole ampliare e rendere sempre più accattivante l’offerta di destinazioni internazionali che soddisfino la voglia di viaggiare dei pugliesi. Una strategia premiante, come dimostrato dagli eccellenti risultati di questo primo scorcio dell’anno registrati dal traffico passeggeri”.

“Nel 2025 saranno 14 le destinazioni servite da Volotea presso l’aeroporto di Bari, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), 2 in Francia (Bordeaux e Lione) e 1 in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello Olbia”, conclude Volotea.

Volotea inaugura il nuovo collegamento tra Palermo e Heraklion

Volotea informa: “Volotea è scesa in pista a Palermo con una novità: inaugurato lo scorso martedì 8 luglio il primo volo che collega direttamente lo scalo siciliano a Heraklion, la più grande città dell’isola di Creta. Una nuova rotta internazionale, operata ogni martedì, che amplia l’offerta estiva del vettore e apre una nuova porta sul Mediterraneo orientale.

Con quasi 3.000 posti disponibili per tutta la stagione, il collegamento rappresenta un’opportunità unica per i viaggiatori siciliani alla scoperta delle meraviglie dell’antica Grecia. Non solo: con questa nuova rotta, Volotea amplia le opzioni per l’outgoing internazionale disponibili da Palermo: Heraklion si aggiunge a un portfolio di collegamenti che include anche Bilbao, altra novità del 2025 lanciata a inizio aprile”.

“Con questa nuova rotta aggiungiamo un altro importante tassello al mosaico delle destinazioni estive disponibili da Palermo” dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “L’avvio del collegamento verso Heraklion testimonia il nostro costante impegno nel rafforzare la connettività della Sicilia, arricchendo le possibilità di viaggio per i passeggeri e favorendo nuovi flussi turistici tra Italia e Grecia”.

“Siamo soddisfatti per l’avvio di questa nuova rotta internazionale tra Palermo e Heraklion, un collegamento che rappresenta un importante passo avanti nella crescita e nello sviluppo dell’aeroporto Falcone e Borsellino. La presenza di Volotea, con la sua offerta di destinazioni sempre più vasta, testimonia l’interesse e la fiducia delle compagnie aeree nel nostro scalo, nonché l’impegno continuo nel potenziare la connettività della Sicilia con il resto del Mediterraneo e oltre”, dichiara il Presidente di GESAP, Salvatore Burrafato.

“Per il 2025, Volotea opererà dall’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino ben 19 rotte: 5 in Italia (Firenze, Napoli, Olbia, Venezia e Verona), 9 in Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes-Tarbes, Nantes, Strasburgo e Tolosa), 4 in Grecia (Atene, Santorini, Zante e la novità 2025, Heraklion) e 1 in Spagna (Bilbao, novità 2025)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)