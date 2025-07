Il Tecnam P2012 riceve la certificazione dalla Civil Aviation Authority della Colombia

Tecnam annuncia che il suo velivolo di punta, il P2012 Traveller, ha ricevuto la full validation da AEROCIVIL, Civil Aviation Authority della Colombia.

“Questo traguardo consente a Tecnam e al suo partner locale, Transair Leasing, di offrire ufficialmente il velivolo agli operatori commerciali in tutta la Colombia, segnando una nuova era nella mobilità aerea regionale.

Per celebrare questo traguardo, il P2012 Traveller farà il suo debutto al F-AIR Colombia Airshow di Rionegro, Antioquia, dove professionisti del settore aeronautico e pubblico avranno l’opportunità di esplorare da vicino il velivolo. L’evento, una delle fiere aeronautiche più importanti dell’America Latina, offre il palcoscenico ideale per mostrare le capacità del P2012 agli operatori colombiani e agli stakeholder governativi”, afferma Tecnam.

“Con una capacità di trasporto fino a 11 passeggeri, un’avionica Garmin G1000 NXi all’avanguardia e prestazioni eccellenti anche su piste corte o non preparate, il P2012 è ideale per la geografia impegnativa della Colombia“, prosegue Tecnam.

Giovanni Pascale Langer, Managing Director of Tecnam, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare il P2012 Traveller in Colombia con il supporto del nostro rivenditore locale Transair Leasing. La convalida da parte di AEROCIVIL e la nostra presenza a F-AIR dimostrano il nostro forte impegno nel soddisfare le esigenze degli operatori latinoamericani alla ricerca di soluzioni moderne, convenienti e affidabili per il trasporto regionale”.

“Transair Leasing, rivenditore ufficiale di Tecnam in Colombia, fornirà completi sales, support, and maintenance services per il P2012, garantendo ai clienti un solido supporto locale e un servizio personalizzato.

Il P2012 è già in servizio presso vettori regionali e operatori specializzati in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Europa e Caraibi. La sua versatilità lo rende la scelta ideale per: Scheduled regional routes; Medical evacuation (medevac); Air cargo transport; Charter, tourism and government operations”, conclude Tecnam.

