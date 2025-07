Leonardo, Enav e UkSATSE siglano un accordo per il ripristino del sistema di gestione del traffico aereo dell’Ucraina

Leonardo informa: “In occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, Leonardo, Enav S.p.A. e l’Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE) hanno firmato un Memorandum di Cooperazione per avviare un’iniziativa congiunta volta al ripristino e al potenziamento dell’infrastruttura di navigazione aerea civile dell’Ucraina, nell’ambito del Piano di Recupero della Gestione del Traffico Aereo (ATM) del Paese, denominato Ukraine Air Traffic Management (ATM) Restoration and Recovery Plan (UARRP)”.

“L’accordo rappresenta un passo significativo verso la ricostruzione delle capacità ucraine di gestione del traffico aereo, gravemente compromesse dal conflitto in corso. Nell’ambito della collaborazione, Leonardo – leader europeo nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza – fornirà supporto tecnologico e infrastrutturale al piano di recupero. Enav, il fornitore nazionale italiano dei servizi di navigazione aerea, contribuirà con il proprio know-how operativo e servizi di consulenza. UkSATSE, in qualità di fornitore dei servizi di navigazione aerea ucraini, guiderà l’implementazione quale soggetto attuatore e beneficiario finale dei sistemi ripristinati.

Le tre parti si impegnano a coordinare congiuntamente la pianificazione e l’esecuzione dei principali progetti previsti dal piano UARRP e a collaborare strettamente con i partner istituzionali per l’individuazione di soluzioni di finanziamento adeguate”, prosegue Leonardo.

“Nell’ambito della cooperazione, sono stati firmati due Accordi di Donazione tra Leonardo, Enav e UkSATSE per il trasferimento di cinque sistemi radar primari di rotta e delle tecnologie associate. Questi sistemi contribuiranno in modo significativo al ripristino della capacità di sorveglianza primarie dell’Ucraina, consentendo una riapertura graduale dello spazio aereo alle operazioni civili.

Questa prima fornitura rappresenta una tappa concreta nell’ambito della più ampia attuazione del piano UARRP e testimonia il sostegno fattivo di Leonardo alle esigenze di ricostruzione dell’Ucraina”, continua Leonardo.

“Il Memorandum e gli Accordi di Donazione riaffermano la volontà condivisa delle tre parti di contribuire alla realizzazione di un’infrastruttura dello spazio aereo sicura e pienamente operativa per il futuro del Paese.

L’intesa potrà formare oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)