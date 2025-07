Airbus formerà cybersecurity experts per il French Ministry of the Armed Forces

La French Directorate General of Armaments (DGA) ha firmato con Airbus Defence and Space un contratto quadro per la formazione e l’addestramento di tutti i cybersecurity experts del Ministry of the Armed Forces.

“Il contratto, della durata di otto anni, guidato da Airbus Defence and Space e dal suo co-appaltatore Neverhack, copre lo sviluppo, la produzione e la manutenzione operativa di piattaforme di addestramento, nonché la fornitura di training and coaching services, incluso lo sviluppo di scenari operativi di difesa informatica.

In particolare, il contratto doterà la Cyber Defence Academy del Cyber Defence Command (COMCYBER) nella regione di Rennes di un cyber defence training centre. Questo centro contribuirà alla preparazione operativa dei cyber warriors attraverso corsi di formazione specifici dedicati a diversi specialisti della sicurezza informatica. La formazione informatica per personale e organizzazioni mira ad ampliare il pool di esperti in sicurezza informatica e a rafforzare le tecniche di difesa informatica delle forze armate, nonché la loro efficacia e maturità operativa”, afferma Airbus.

“Le piattaforme consentiranno la simulazione di attack-defence scenarios nel contesto di operazioni militari sul digital battlefield, nonché in esercitazioni su larga scala a livello nazionale, congiunto o multinazionale, come Orion o DefNet.

L’addestramento e le esercitazioni copriranno l’intero spettro delle minacce informatiche. Per sviluppare la propria piattaforma e tenere conto dell’emergere di nuove minacce e tecnologie, Airbus potrà collaborare con start-up e PMI in settori come l’intelligenza artificiale.

Le applicazioni integrate nelle piattaforme consentiranno di riprodurre l’environment dei networks and information systems nel senso più ampio, inclusi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) and weapons systems”, prosegue Airbus.

“Nel campo della formazione e dell’istruzione, Airbus Defence and Space implementa le sue piattaforme CyberRange da quasi 10 anni presso diversi ministeri e aziende in settori sensibili per condurre corsi di formazione, esercitazioni e sfide, nonché per eventi come “Passe ton Hack D’abord”, organizzato per 7.000 studenti da COMCYBER e dal French Ministry of National Education, Higher Education and Research. La piattaforma Airbus CyberRange è inoltre implementata in oltre 25 scuole partner per equipaggiare i cybersecurity training courses e contribuire allo sviluppo di un pool di esperti.

Più in generale, Airbus Defence and Space fornisce SOCs (Security Operation Centres) dispiegati nella Francia continentale dal Ministry of the Armed Forces e Tactical SOCs for external operations (OPEX) per supervisionare la sicurezza dei suoi information and communication systems”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)