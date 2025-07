La European Commission approva la collaborazione di Air France-KLM con l’EASA sull’EU Flight Emissions Label

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Air France-KLM hanno firmato un accordo per avviare i preparativi dell’airline group per la collaborazione sull’EU Flight Emissions Label (FEL).

“Air France-KLM sta collaborando a stretto contatto con gli esperti dell’EASA per implementare l’etichetta come strumento per migliorare la comunicazione sulla strategia di decarbonizzazione ai passeggeri, con l’obiettivo finale di garantire un vantaggio competitivo nel settore.

L’airline group aeree ha firmato un Memorandum di Cooperazione (MoC) con l’EASA, fornendo così uno structured framework per Air France e KLM per valutare e testare l’end-to-end digital FEL portal e ricevere dall’EASA informazioni affidabili sui flight emissions data delle due compagnie aeree prima di partecipare formalmente al FEL ai sensi del Regulation (EU) 2024/3170. L’adesione volontaria di Air France e KLM riflette l’impegno del gruppo a decarbonizzare le proprie operazioni. Il gruppo beneficerà inoltre di un accesso anticipato ai risultati e alle metodologie dell’etichetta, nonché ai processi di reporting e convalida”, afferma l’EASA.

Apostolos Tzitzikostas, Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, ha dichiarato: “Accolgo con grande favore la decisione di Air France e KLM di diventare le prime compagnie aeree ad aderire all’ EU Flight Emissions Label. Questo passo decisivo trasforma il loro impegno per la decarbonizzazione in un’azione concreta, rafforzando la concorrenza leale, la trasparenza e la fiducia. Segna inoltre una pietra miliare fondamentale nell’implementazione dell’EU Flight Emissions Label e di ReFuelEU Aviation, contribuendo al contempo ad accelerare l’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione al fine di ridurre le emissioni di volo. Incoraggio altre compagnie aeree ad aderire a questa iniziativa, promuovendo un futuro più sostenibile e trasparente per l’aviazione europea”.

Florian Guillermet, Executive Director of EASA, ha dichiarato: “Siamo lieti di raggiungere un nuovo traguardo nel Flight Emissions Label con il supporto di Air France-KLM. Grazie a questo accordo, l’airline group fornirà preziose informazioni per aiutarci a modellare, perfezionare e ottimizzare il sistema in vista della sua più ampia implementazione”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Air France-KLM si impegna a garantire condizioni di parità a livello globale. Collaboriamo proattivamente con la Commissione Europea e l’EASA, portando la nostra esperienza in prima linea in iniziative come l’EU Flight Emissions Label. La nostra partecipazione tempestiva e attiva è pensata per contribuire a definire un quadro equo, trasparente ed efficace per tutte le compagnie aeree. Questa iniziativa è una componente fondamentale della nostra strategia più ampia per guidare la decarbonizzazione del nostro settore. Continueremo a sfruttare ogni strumento disponibile per ridurre il nostro impatto ambientale e crediamo che standard comuni e trasparenti siano essenziali per supportare il nostro percorso collettivo verso un’aviazione sostenibile”.

(Ufficio Stampa EASA)