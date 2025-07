Robinson Helicopter presenta il nuovo elicottero R88 a APSCON 2025

Robinson Helicopter Company (RHC) mostrerà il nuovo elicottero R88 all’APSCON/APSCON Unmanned di quest’anno, dal 16-18 luglio 2025, a Phoenix, Arizona.

“Questo segna la prima esibizione pubblica del nuovo aeromobile di Robinson Helicopter dalla sua presentazione nel marzo 2025 a Verticon 2025 (leggi anche qui). Con una cabina altamente configurabile, mission-specific optional equipment e una nuova suite avionica, l’R88 è pronto a essere un game-changer per l’airborne public safety, offrendo un costo di proprietà inferiore e una riduzione della manutenzione.

I partecipanti avranno l’opportunità di ammirare da vicino il più grande e nuovo velivolo di Robinson Helicopter degli ultimi 15 anni”, afferma Robinson Helicopter.

“Questo 10-seat, single-engine turbine helicopter, dotato di un motore Safran Arriel 2W, è stato progettato per un’eccezionale versatilità ed efficienza ed è una soluzione ideale per una vasta gamma di public safety missions.

Le caratteristiche chiave per le public safety operations includono:

Highly Configurable Interior: una cabina spaziosa con pavimento piatto, large dual sliding doors e un portellone posteriore, consente molteplici configurazioni per adattarsi a diverse missioni, inclusa una HEMS stretcher.

Exterior Adaptability: disponibile con pattini standard o pattini alti opzionali per una maggiore ground clearance. Il velivolo può anche essere configurato con firefighting water tank and 3.000-pound HEC-rated cargo hook, utility basket, wire strike protection kit o pop-out floats come optional equipment.

Advancec Avioncs and Safety: è dotato di una suite avionica Garmin all’avanguardia, che include uno standard 4-axis autopilot, di dual hydraulics, inlet barrier filter, impact-resistant windshields e una nuova illuminazione esterna a LED per dare priorità alla sicurezza e all’efficacia operativa”, prosegue Robinson Helicopter.

“Con la presentazione iniziale a Verticon 2025 a marzo, APSCON/APSCON Unmanned 2025 è il prossimo evento del settore a mostrare l’R88. Abbiamo progettato l’R88 per soddisfare le richieste in evoluzione della public safety aviation, da aerial firefighting and law enforcement a air medical transport e altre missioni critiche”, ha affermato David Smith, CEO di Robinson Company. “Stiamo sviluppando un aeromobile che soddisfa una gamma più ampia di mission requirements su misura per l’ambiente impegnativo della public safety, mantenendo al contempo l’affidabilità, l’accessibilità e la sicurezza di Robinson Helicopter”.

“Con un all-new type certificate, l’R88 sta subendo rigorosi test per ogni aspetto dell’aeromobile. Inoltre, i partecipanti possono visitare Ascent AeroSystems, una sussidiaria di Robinson Helicopter, per saperne di più sui suoi unmanned coaxial aerial systems and manned-unmanned teaming (MUM-T)”, conclude Robinson Helicopter.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopter – Photo Credits: Robinson Helicopter)